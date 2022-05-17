***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Tablo ve/veya Dipnot DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.05.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDeğişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi31.03.2022Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar31.03.2022Değişikliğin NedeniFinansal Tablo Bildirim Ek Dosyasında Tarih DüzeltmesiDeğişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına EtkisiYokAçıklamalarBankamızın 31.03.2022 ara dönemi Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimi 16.05.2022 tarihinde yapılmıştır. Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimlerinin yapıldığı ek dosyada rapor kabul/onay tarih bölümü sehven hatalı girilmiştir.Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimlerinin yapıldığı ek dosyada rapor kabul/onay tarih bölümü düzenlenerek yayımlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030751BIST