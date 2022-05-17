***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği
17.05.2022 09:34
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Finansal Tablo ve-veya Dipnot Değişikliği )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
31.03.2022
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
31.03.2022
Değişikliğin Nedeni
Finansal Tablo Bildirim Ek Dosyasında Tarih Düzeltmesi
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yok
Açıklamalar
Bankamızın 31.03.2022 ara dönemi Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimi 16.05.2022 tarihinde yapılmıştır. Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimlerinin yapıldığı ek dosyada rapor kabul/onay tarih bölümü sehven hatalı girilmiştir.
Bağımsız Denetim ve Finansal Tablolar bildirimlerinin yapıldığı ek dosyada rapor kabul/onay tarih bölümü düzenlenerek yayımlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030751
BIST
12:332.401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 5,92
|Açılış
|: 2.391
|
|Önceki Kapanış
|: 2.395
|
2.406
En Düşük
2.385
12:3315,9537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0516
|Açılış
|: 15,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7900
|
15,9669
En Düşük
15,7603
12:3316,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0336
|Açılış
|: 16,7700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,6100
|
16,8209
En Düşük
16,5955
12:33932,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,36
|Açılış
|: 932,76
|
|Önceki Kapanış
|: 928,40
|
933,20
En Düşük
917,29
BIST En Aktif Hisseler12:31
|ORCAY
|21,90
|85.893.356
|% 9,99
|
|ULUSE
|192,00
|41.661.795
|% 9,97
|
|IMASM
|42,64
|6.473.272
|% 9,95
|
|LIDFA
|6,09
|10.034.365
|% 9,93
|
|MRGYO
|1,40
|20.476.977
|% 8,53
|
|UFUK
|36,44
|383.604
|% -9,98
|
|OZRDN
|10,21
|2.584.796
|% -7,94
|
|OYAYO
|8,28
|3.661.359
|% -6,02
|
|LKMNH
|17,58
|4.262.496
|% -4,87
|
|MNDRS
|3,39
|14.862.104
|% -4,78
|
|THYAO
|41,90
|2.072.691.710
|% -0,43
|
|SISE
|19,99
|819.916.965
|% 0,40
|
|SAHOL
|19,67
|608.351.571
|% 1,29
|
|YKBNK
|4,31
|521.655.954
|% 1,17
|
|HEKTS
|25,70
|511.631.757
|% 4,22
|
|EKGYO
|2,66
|352.164.691
|% 1,14
|
|YKBNK
|4,31
|521.655.954
|% 1,17
|
|SKBNK
|1,17
|105.571.653
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,98
|465.479.909
|% 1,66
|
|THYAO
|41,90
|2.072.691.710
|% -0,43
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,9468
|15,9584
|% 0,35
|
|Euro
|16,7773
|16,7881
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,7109
|19,8098
|% -0,53
|
|Frank
|15,9510
|16,0471
|% 0,04
|
|Riyal
|4,2411
|4,2624
|% 0,31
|
|12:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|1,77
|
|Altın Gr.
|931
|931
|2,53
|
|Cumhuriyet
|6.203
|6.297
|39,00
|
|Tam
|6.173
|6.332
|40,64
|
|Yarım
|2.984
|3.063
|19,66
|
|Çeyrek
|1.497
|1.532
|9,83
|
|Gümüş.Ons
|21,65
|21,68
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|0,02
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,24
|