***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2021 12:26
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/04/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926625
BIST
15:111.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -6,19
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:118,1507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,1420
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:119,7133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0101
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:11457,04
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,28
|Açılış
|: 457,04
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PENGD
|4,51
|140.357.249
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|645.821
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.626.793
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|824.260
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|277.077.024
|% -9,67
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,78
|958.505.422
|% -4,54
|
|EREGL
|16,40
|504.341.432
|% 0,55
|
|HALKB
|4,59
|468.493.972
|% 1,10
|
|GARAN
|6,62
|450.080.813
|% -0,30
|
|PETKM
|6,09
|427.927.517
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,07
|254.160.967
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|218.279.209
|% -1,60
|
|HALKB
|4,59
|468.493.972
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.166.257
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|277.077.024
|% -9,67
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1472
|8,1507
|% -0,05
|
|Euro
|9,7094
|9,7133
|% 0,10
|
|Sterlin
|11,1838
|11,2399
|% 0,38
|
|Frank
|8,7882
|8,8412
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1667
|2,1775
|% -0,06
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-1,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.090
|1,98
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|0,96
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,77
|