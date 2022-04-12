***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
12.04.2022 11:51
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08/04/2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019508
BIST
12:082.425
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -23,84
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.449
|
2.449
En Düşük
2.422
12:0814,6833
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0212
|Açılış
|: 14,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6887
En Düşük
14,6447
12:0815,9737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0084
|Açılış
|: 15,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9750
|
15,9894
En Düşük
15,9215
12:08920,86
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,29
|Açılış
|: 920,82
|
|Önceki Kapanış
|: 921,15
|
925,01
En Düşük
919,90
BIST En Aktif Hisseler12:07
|CLEBI
|257,60
|73.585.122
|% 9,99
|
|MMCAS
|3,20
|767.974
|% 9,97
|
|KERVN
|0,65
|457.917
|% 8,33
|
|SANKO
|12,27
|52.104.391
|% 7,73
|
|ATLAS
|1,45
|7.702.742
|% 7,41
|
|OYLUM
|2,33
|2.166.495
|% -47,64
|
|ISGYO
|14,85
|12.110.242
|% -10,00
|
|IHAAS
|13,65
|24.955.755
|% -9,96
|
|BRMEN
|2,04
|130.805
|% -8,93
|
|ACSEL
|38,00
|43.271.076
|% -7,90
|
|THYAO
|36,58
|2.295.516.166
|% 1,16
|
|GARAN
|13,56
|1.456.013.748
|% -2,31
|
|SISE
|17,18
|1.317.027.114
|% 0,70
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|KRDMD
|16,19
|1.043.313.559
|% 0,00
|
|ODAS
|2,27
|577.766.688
|% 4,13
|
|EKGYO
|2,68
|658.699.569
|% -2,90
|
|YKBNK
|4,90
|1.064.309.905
|% -2,39
|
|DOHOL
|3,80
|824.513.313
|% -3,31
|
|TSKB
|1,67
|271.845.122
|% -4,02
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6785
|14,6850
|% 0,16
|
|Euro
|15,9560
|15,9673
|% 0,01
|
|Sterlin
|19,0309
|19,1263
|% -0,08
|
|Frank
|15,6692
|15,7636
|% -0,09
|
|Riyal
|3,9033
|3,9228
|% 0,13
|
|12:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.952
|-2,54
|
|Altın Gr.
|921
|921
|0,30
|
|Cumhuriyet
|6.104
|6.197
|-1,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|8,96
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|4,33
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|2,17
|
|Gümüş.Ons
|24,89
|24,92
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|11,79
|11,80
|-0,03
|
|B. Petrol
|102
|102
|3,18
|
Seans Raporu
12:07
daha fazla
-
12:22ISFIN
Yüzde -6.28 oranında düşüşle 4.33 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 154, 333 adet işlem
-
12:21TRGYO
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 6.61 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 764, 613 adet işlem
-
12:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 72 kaybederek (% -0.80 ) 2, 185
-
12:20
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, MMCAS, OYLUM
-
12:20
KERVN, MMCAS, YGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında