***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 08.04.2022 tarihinde toplanarak, Banka esas sözleşmesinin 11. maddesine istinaden görev dağılımında bulunmuşlardır.Yapılan görev dağılımına göreYönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Recep KABA'nınYönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Esra KÖSEOĞLU'nun• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Özay BALTA'nın,• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Salih BERBEROĞLU'nun• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Bedri SAYIN' ın• Yönetim Kurulu üyesi olan Özay BALTA'nın Genel Müdür,olarak yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesine karar verilmiştir.Ayrıca Banka esas sözleşmesinin 12.maddesine istinaden· Sayın Recep KABA ve Sayın Bedri SAYIN Denetim Komitesi Üyesi,· Sayın Esra KÖSEOĞLU ve Sayın Bedri SAYIN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,· Sayın Recep KABA ve Sayın Esra KÖSEOĞLU Ücretlendirme Komitesi Üyesiolarak görevlendirilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020932BIST