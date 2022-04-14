***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 23:41
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
08.04.2022 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 08.04.2022 tarihinde toplanarak, Banka esas sözleşmesinin 11. maddesine istinaden görev dağılımında bulunmuşlardır.
Yapılan görev dağılımına göre
•
Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Recep KABA'nın
Yönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Esra KÖSEOĞLU'nun
• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Özay BALTA'nın,
• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Salih BERBEROĞLU'nun
• Yönetim Kurulu üyeliğine Sayın Bedri SAYIN' ın
• Yönetim Kurulu üyesi olan Özay BALTA'nın Genel Müdür,
olarak yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesine karar verilmiştir.
Ayrıca Banka esas sözleşmesinin 12.maddesine istinaden
· Sayın Recep KABA ve Sayın Bedri SAYIN Denetim Komitesi Üyesi,
· Sayın Esra KÖSEOĞLU ve Sayın Bedri SAYIN Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi,
· Sayın Recep KABA ve Sayın Esra KÖSEOĞLU Ücretlendirme Komitesi Üyesi
olarak görevlendirilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020932
BIST