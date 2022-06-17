***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 10:12
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Yönetim Kurulu, 10.05.2022 tarihinde üyelerin mevcudiyeti ile toplanarak
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Salih BERBEROĞLU'nun, 10.05.2022 tarihinde bankamıza ilettiği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne,
Bu sebeple boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK 363/1 fıkrası uyarınca bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere 22502010776 T.C. Kimlik Numaralı Avni DEMİRCİ' nin geçici olarak atanmasına,
toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037852
BIST
10:522.497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 11,60
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:5217,3140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0157
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
10:5218,2214
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0538
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
10:521.029,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -3,29
|Açılış
|: 1.029,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:52
|SANEL
|6,77
|4.543.795
|% 9,90
|
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,70
|55.641.574
|% 8,37
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,96
|269.596.102
|% 7,25
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,02
|82.503.291
|% -3,99
|
|TETMT
|244,20
|3.327.409
|% -3,86
|
|DOAS
|77,55
|53.609.609
|% -2,88
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,50
|550.783.529
|% 2,09
|
|THYAO
|47,26
|526.151.116
|% -0,17
|
|SASA
|44,90
|473.939.472
|% -1,19
|
|EREGL
|29,16
|441.665.730
|% -0,14
|
|KOZAL
|185,50
|304.068.448
|% 3,29
|
|PRDGS
|2,96
|269.596.102
|% 7,25
|
|ODAS
|2,97
|130.290.745
|% -1,66
|
|EKGYO
|2,57
|76.907.908
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,92
|113.824.549
|% 0,51
|
|SISE
|21,50
|550.783.529
|% 2,09
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3107
|17,3140
|% 0,09
|
|Euro
|18,1912
|18,2214
|% -0,29
|
|Sterlin
|21,2433
|21,3499
|% -0,29
|
|Frank
|17,8768
|17,9844
|% 0,28
|
|Riyal
|4,6021
|4,6252
|% 0,10
|
|10:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-7,33
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.030
|-3,29
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.816
|6.919
|-47,00
|
|Yarım
|3.346
|3.384
|-23,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.692
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,92
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,71
|