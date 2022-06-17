***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Yönetim Kurulu, 10.05.2022 tarihinde üyelerin mevcudiyeti ile toplanarakBankamız Yönetim Kurulu Üyesi Salih BERBEROĞLU'nun, 10.05.2022 tarihinde bankamıza ilettiği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne,Bu sebeple boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK 363/1 fıkrası uyarınca bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere 22502010776 T.C. Kimlik Numaralı Avni DEMİRCİ' nin geçici olarak atanmasına,toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037852BIST