***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGolden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Yönetim Kurulu, 17.05.2022 tarihinde üyelerin mevcudiyeti ile toplanarak,Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Md. 6/4 fıkrası uyarınca, 22.04.2022 tarihinde geçici olarakDenetim Komitesi Üyesi olarak atanan Recep KABA'nın Denetim Komitesi Üyeliğine iş bu karar tarihi itibariyle son verilmesi,Boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Avni DEMİRCİ'nin atanması, bu itibarla Denetim Komitesi'nin halihazırda atanmış olan Bedri SAYIN ve işbu karar ile atanan Avni DEMİRCİ'den oluşması,hususları toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037858BIST