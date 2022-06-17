***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.06.2022 10:40
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Yönetim Kurulu, 17.05.2022 tarihinde üyelerin mevcudiyeti ile toplanarak,
Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik"), Md. 6/4 fıkrası uyarınca, 22.04.2022 tarihinde geçici olarak
Denetim Komitesi Üyesi olarak atanan Recep KABA'nın Denetim Komitesi Üyeliğine iş bu karar tarihi itibariyle son verilmesi,
Boşalan Denetim Komitesi Üyeliğine Avni DEMİRCİ'nin atanması, bu itibarla Denetim Komitesi'nin halihazırda atanmış olan Bedri SAYIN ve işbu karar ile atanan Avni DEMİRCİ'den oluşması,
hususları toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle kabul edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037858
BIST
10:592.493
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 7,88
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
10:5917,3264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 17,3100
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|Önceki Kapanış
|: 17,2950
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17,3273
En Düşük
17,2717
10:5918,2148
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0604
|Açılış
|: 18,0800
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|Önceki Kapanış
|: 18,0300
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18,2939
En Düşük
18,1532
10:591.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler10:59
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|KMPUR
|33,62
|56.751.283
|% 8,12
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|PRDGS
|2,96
|276.655.863
|% 7,25
|
|SMART
|5,71
|10.301.863
|% 6,93
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|25,02
|87.306.727
|% -3,99
|
|GLBMD
|6,43
|482.017
|% -3,45
|
|DOAS
|77,40
|56.384.942
|% -3,07
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,44
|571.082.512
|% 1,80
|
|THYAO
|47,22
|552.107.878
|% -0,25
|
|SASA
|44,86
|497.184.916
|% -1,28
|
|EREGL
|29,08
|493.001.093
|% -0,41
|
|KOZAL
|186,50
|362.905.623
|% 3,84
|
|PRDGS
|2,96
|276.655.863
|% 7,25
|
|ODAS
|2,95
|141.762.427
|% -2,32
|
|DOHOL
|3,94
|129.542.821
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,56
|77.641.859
|% 0,39
|
|TSKB
|2,15
|57.524.891
|% 0,94
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3101
|17,3264
|% 0,16
|
|Euro
|18,2063
|18,2148
|% -0,33
|
|Sterlin
|21,2326
|21,3391
|% -0,34
|
|Frank
|17,8841
|17,9918
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6006
|4,6237
|% 0,07
|
|10:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-7,99
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-3,60
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.813
|6.917
|-49,00
|
|Yarım
|3.345
|3.383
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,92
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|-0,02
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,54
|
Seans Raporu
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