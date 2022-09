***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Bankamızın 13.09.2022 tarih ve 2022-118 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ileGünümüz itibari ile şirketimizin 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketimizin 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) nama yazılı, ödenmiş sermayesini temsil eden Geçici İlmuhaberleri'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine-Mustafa AKIN'a ait 07/07/2020 düzenleme tarihli ve Seri No A ve Sıra No 1 numaralı, 6.000.000 (Altı Milyon) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber'in iptaline,-Mevcut pay sahiplerinden Emir KAYA'a mevcut Geçici İlmuhaber'ine ilave olarak 13/09/2022 düzenlenme tarihli ve Seri No A Sıra No.6 numaralı 5.985.000 (Beş Milyon Dokuz Yüz Seksen Beş Bin) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber çıkartılmasına,-Bankamıza yeni pay sahibi olarak katılan Abdurrahman TOPCU'ya 13/09/2022 düzenlenme tarihli ve Seri No A Sıra No.7 numaralı 15.000 (On Beş Bin) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber çıkartılmasına,karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.