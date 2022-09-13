***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
13.09.2022 18:26
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 13.09.2022 tarih ve 2022-118 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile
Günümüz itibari ile şirketimizin 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) olan sermayesinin tamamı ödenmiştir. Şirketimizin 150.000.000,00 TL (Yüz Elli Milyon Türk Lirası) nama yazılı, ödenmiş sermayesini temsil eden Geçici İlmuhaberleri'nin aşağıdaki şekilde değiştirilmesine
-Mustafa AKIN'a ait 07/07/2020 düzenleme tarihli ve Seri No A ve Sıra No 1 numaralı, 6.000.000 (Altı Milyon) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber'in iptaline,
-Mevcut pay sahiplerinden Emir KAYA'a mevcut Geçici İlmuhaber'ine ilave olarak 13/09/2022 düzenlenme tarihli ve Seri No A Sıra No.6 numaralı 5.985.000 (Beş Milyon Dokuz Yüz Seksen Beş Bin) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber çıkartılmasına,
-Bankamıza yeni pay sahibi olarak katılan Abdurrahman TOPCU'ya 13/09/2022 düzenlenme tarihli ve Seri No A Sıra No.7 numaralı 15.000 (On Beş Bin) adet payı temsil eden Geçici İlmuhaber çıkartılmasına,
karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062897
BIST
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En Yüksek
|Değişim
|: -6,09%
|| -222,33
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3.715
En Düşük
3.427
18:0518,2590
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
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|Açılış
|: 18,3900
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|Önceki Kapanış
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18,2633
En Düşük
18,2119
18:0518,2702
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|| -0,1785
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18:051.000,80
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|| -10,12
|Açılış
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|Önceki Kapanış
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|NTHOL
|13,53
|166.834.797
|% 10,00
|
|ROYAL
|6,93
|4.253.107
|% 10,00
|
|RODRG
|36,54
|3.297.881
|% 9,99
|
|COSMO
|39,64
|917.032
|% 9,99
|
|OYYAT
|30,88
|91.424.662
|% 9,97
|
|TCELL
|23,22
|2.222.291.636
|% -10,00
|
|UTPYA
|23,76
|2.188.972
|% -10,00
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|ASUZU
|264,90
|352.138.381
|% -9,99
|
|HALKB
|13,62
|5.654.153.419
|% -9,98
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|THYAO
|71,10
|10.688.416.747
|% -5,14
|
|ASELS
|30,00
|8.344.705.835
|% -6,95
|
|YKBNK
|8,73
|13.028.181.689
|% -9,91
|
|EKGYO
|4,82
|5.850.213.632
|% -9,91
|
|ISCTR
|11,30
|10.930.020.109
|% -9,96
|
|AKBNK
|15,76
|14.462.159.587
|% -9,99
|
|KRDMD
|14,45
|6.946.908.618
|% -5,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2455
|18,2590
|% 0,24
|
|Euro
|18,2644
|18,2702
|% -0,97
|
|Sterlin
|20,9841
|21,0893
|% -1,17
|
|Frank
|18,9295
|19,0435
|% -0,55
|
|Riyal
|4,8417
|4,8660
|% 0,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.705
|1.705
|-19,61
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|-9,64
|
|Cumhuriyet
|6.722
|6.824
|-48,00
|
|Tam
|6.755
|6.826
|-30,00
|
|Yarım
|3.292
|3.337
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.651
|1.668
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|-1,22
|
Seans Raporu
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Yüzde -8.15 oranında düşüşle 8.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 344, 021, 582 adet işlem
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -142, 47 kaybederek (% -4.36 ) 3, 127
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17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ULUFA, OYYAT, PAGYO, RODRG, HKTM, NTHOL, ROYAL, IEYHO, FRIGO, COSMO