***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.09.2022 11:20
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
16/09/2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064184
BIST
14:043.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 47,66
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:0418,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:0418,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
14:04981,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,27
|Açılış
|: 982,03
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:04
|HKTM
|37,40
|66.294.520
|% 9,87
|
|PINSU
|8,76
|68.753.811
|% 8,96
|
|SMRTG
|49,64
|365.390.268
|% 7,96
|
|ZOREN
|3,54
|424.127.328
|% 7,93
|
|HDFGS
|2,69
|58.154.573
|% 7,60
|
|TSKB
|3,97
|10.775.021
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.474.065
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.244.064.504
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.244.896
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.244.064.504
|% -9,94
|
|THYAO
|70,65
|2.829.492.642
|% 2,76
|
|ISCTR
|8,19
|2.737.596.189
|% 3,80
|
|ASELS
|30,56
|2.470.302.200
|% 0,46
|
|GARAN
|19,91
|2.449.629.534
|% 1,53
|
|VAKBN
|8,43
|3.244.064.504
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,19
|2.737.596.189
|% 3,80
|
|EKGYO
|3,91
|1.265.660.641
|% -0,76
|
|YKBNK
|7,09
|1.949.196.349
|% 5,19
|
|HALKB
|8,38
|2.181.927.488
|% -6,37
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2974
|18,3185
|% 0,13
|
|Euro
|18,3373
|18,3540
|% 0,13
|
|Sterlin
|20,8817
|20,9864
|% 0,29
|
|Frank
|18,8834
|18,9971
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8535
|4,8778
|% 0,22
|
|14:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-7,38
|
|Altın Gr.
|982
|982
|-1,99
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.667
|6.749
|-40,00
|
|Yarım
|3.249
|3.287
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.629
|1.644
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|19,31
|19,34
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,12
|
|B. Petrol
|92,05
|92,05
|0,05
|