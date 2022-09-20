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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

20.09.2022 11:20
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

16/09/2022 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
  
Alınan kararları içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
  
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064184


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HKTM 37,40 66.294.520 % 9,87  
PINSU 8,76 68.753.811 % 8,96  
SMRTG 49,64 365.390.268 % 7,96  
ZOREN 3,54 424.127.328 % 7,93  
HDFGS 2,69 58.154.573 % 7,60  
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Frank 18,8834 18,9971 % 0,10  
Riyal 4,8535 4,8778 % 0,22  
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Altın Ons 1.668 1.669 -7,38  
Altın Gr. 982 982 -1,99  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -4,00  
Tam 6.667 6.749 -40,00  
Yarım 3.249 3.287 -19,00  
Çeyrek 1.629 1.644 -10,00  
Gümüş.Ons 19,31 19,34 -0,23  
Gümüş Gr. 11,36 11,38 -0,12  
B. Petrol 92,05 92,05 0,05  
Seans Raporu 14:04
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