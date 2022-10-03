***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın % 100 hissesine sahip olduğu Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi, finansal kuruluş statüsünde 01.08.2022 tarihinde kurulmuştur. Bu nedenle ilki Eylül 2022 hesap dönemi itibariyle olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066749BIST