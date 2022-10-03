***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.10.2022 14:19
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın % 100 hissesine sahip olduğu Golden Global Varlık Kiralama Anonim Şirketi, finansal kuruluş statüsünde 01.08.2022 tarihinde kurulmuştur. Bu nedenle ilki Eylül 2022 hesap dönemi itibariyle olmak üzere konsolide finansal tablo düzenlenmeye başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066749
BIST
17:363.380
En Yüksek
|Değişim
|: 6,28%
|| 199,75
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.380
En Düşük
3.196
17:3618,5434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0417
|Açılış
|: 18,5830
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5709
En Düşük
18,4910
17:3618,2453
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1090
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
17:361.007,14
En Yüksek
|Değişim
|: 1,91%
|| 18,92
|Açılış
|: 1.007,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
1.008,27
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AYES
|39,60
|1.579.165
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|100.166.492
|% 9,99
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|ISCTR
|8,27
|1.574.336.076
|% 9,97
|
|VAKBN
|7,62
|1.299.770.187
|% 9,96
|
|ULUFA
|4,50
|12.365.840
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|441.469
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|22.938.646
|% -9,91
|
|EMNIS
|43,90
|173.502
|% -7,15
|
|GMTAS
|3,71
|30.427.028
|% -6,78
|
|THYAO
|77,20
|6.262.626.775
|% 9,35
|
|SASA
|70,75
|3.304.223.016
|% 3,74
|
|ASELS
|31,50
|2.402.952.388
|% 7,51
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|TUPRS
|318,50
|2.135.131.750
|% 9,98
|
|EKGYO
|4,16
|2.043.296.967
|% 7,49
|
|YKBNK
|7,77
|2.274.994.828
|% 9,90
|
|SKBNK
|1,99
|497.431.059
|% 7,57
|
|TSKB
|2,66
|581.506.567
|% 8,57
|
|HALKB
|7,67
|1.585.461.001
|% 9,89
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5271
|18,5549
|% 0,29
|
|Euro
|18,2234
|18,2515
|% 0,64
|
|Sterlin
|20,8630
|20,9676
|% 1,26
|
|Frank
|18,7021
|18,8148
|% 0,17
|
|Riyal
|4,9173
|4,9419
|% 0,15
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.687
|1.687
|26,18
|
|Altın Gr.
|1.007
|1.007
|19,13
|
|Cumhuriyet
|6.685
|6.786
|62,00
|
|Tam
|6.759
|6.827
|95,00
|
|Yarım
|3.288
|3.334
|43,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.667
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,41
|20,44
|1,39
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|0,88
|
|B. Petrol
|89,00
|89,00
|3,86
|
Seans Raporu
17:34
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-
17:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 246, 59 artarak (% 7.13 ) 3, 704
-
17:49
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, YKBNK, SKBNK
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17:49
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SASA, ASELS
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17:49XU100
Endeks 3, 377 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 6, 19 üstünde . İşlem hacmi 56, 323.00 milyon TL de
-
17:49ZOREN
Yüzde 9.80 oranında artışla 3.92 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 819, 117 adet işlem