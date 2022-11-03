***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 17:04
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Golden Global Yatırım Bankası Anonim Şirketi'nin ("Banka") Yönetim Kurulu, 10.05.2022 tarihinde üyelerin mevcudiyeti ile toplanarak
Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi Salih BERBEROĞLU'nun, 10.05.2022 tarihinde bankamıza ilettiği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifasının kabulüne,
Bu sebeple boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği görevine, TTK 363/1 fıkrası uyarınca bir sonraki Genel Kurul'da onaylanmak üzere 225******** T.C. Kimlik Numaralı Avni DEMİRCİ' nin geçici olarak atanmasına,
toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076563
BIST
16:554.110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 38,48
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
16:5518,6193
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0019
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
16:5518,1814
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1033
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
16:55970,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -9,21
|Açılış
|: 970,24
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler16:55
|HURGZ
|4,51
|72.014.870
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.419.659
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.009.821
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|34.649.680
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.736.619
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,08
|111.832.968
|% -9,72
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|398,30
|57.863.725
|% -7,74
|
|THYAO
|102,60
|8.821.833.084
|% 1,79
|
|TUPRS
|405,90
|4.536.948.327
|% 2,76
|
|ASELS
|34,70
|4.030.116.384
|% -3,29
|
|SASA
|138,00
|3.565.608.596
|% 9,18
|
|PETKM
|13,97
|2.314.956.928
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,52
|1.505.149.032
|% -0,44
|
|YKBNK
|8,87
|2.075.524.046
|% -0,56
|
|ISCTR
|8,78
|2.015.877.660
|% -2,12
|
|TSKB
|3,05
|544.175.326
|% -2,24
|
|ODAS
|8,73
|1.513.967.929
|% 3,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6193
|% 0,01
|
|Euro
|18,1712
|18,1814
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,7421
|20,8462
|% -1,95
|
|Frank
|18,3035
|18,4137
|% -1,01
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% -0,07
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-11,87
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-77,00
|
|Yarım
|3.187
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,35
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10HKTM
Yüzde 9.94 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 656 adet işlem
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17:09TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 914, 678 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 4, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 67, 886.00 milyon TL de
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17:08PCILT
Yüzde 6.13 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 102 adet işlem
-
17:07PGSUS
Yüzde 4.17 oranında artışla 334.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 827 adet işlem