***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.11.2022 17:04
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
09/04/2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı
Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076564
BIST
16:574.113
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 40,66
|Açılış
|: 4.078
|
|Önceki Kapanış
|: 4.072
|
4.116
En Düşük
4.056
16:5718,6216
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0042
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7250
|
18,6608
En Düşük
18,6046
16:5718,1944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0903
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,3971
En Düşük
18,1335
16:57970,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -9,38
|Açılış
|: 970,49
|
|Önceki Kapanış
|: 979,45
|
983,14
En Düşük
967,79
BIST En Aktif Hisseler16:55
|HURGZ
|4,51
|72.014.870
|% 10,00
|
|KAREL
|23,32
|137.419.659
|% 10,00
|
|DOKTA
|48,90
|28.009.821
|% 9,99
|
|TMPOL
|25,12
|34.649.680
|% 9,98
|
|ADEL
|62,80
|32.736.619
|% 9,98
|
|VKING
|13,23
|2.203.787
|% -10,00
|
|DMSAS
|8,08
|111.832.968
|% -9,72
|
|CMENT
|60,00
|950.260
|% -7,98
|
|SMRTG
|84,85
|130.551.161
|% -7,77
|
|CMBTN
|398,30
|57.863.725
|% -7,74
|
|THYAO
|102,60
|8.821.833.084
|% 1,79
|
|TUPRS
|405,90
|4.536.948.327
|% 2,76
|
|ASELS
|34,70
|4.030.116.384
|% -3,29
|
|SASA
|138,00
|3.565.608.596
|% 9,18
|
|PETKM
|13,97
|2.314.956.928
|% 0,36
|
|EKGYO
|4,52
|1.505.149.032
|% -0,44
|
|YKBNK
|8,87
|2.075.524.046
|% -0,56
|
|ISCTR
|8,78
|2.015.877.660
|% -2,12
|
|TSKB
|3,05
|544.175.326
|% -2,24
|
|ODAS
|8,73
|1.513.967.929
|% 3,19
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6166
|18,6193
|% 0,01
|
|Euro
|18,1712
|18,1814
|% -0,56
|
|Sterlin
|20,7421
|20,8462
|% -1,95
|
|Frank
|18,3035
|18,4137
|% -1,01
|
|Riyal
|4,9387
|4,9634
|% -0,07
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.623
|1.624
|-11,87
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-8,99
|
|Cumhuriyet
|6.507
|6.606
|-122,00
|
|Tam
|6.541
|6.600
|-77,00
|
|Yarım
|3.187
|3.227
|-37,00
|
|Çeyrek
|1.599
|1.612
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,27
|19,29
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,46
|-0,08
|
|B. Petrol
|94,81
|94,81
|-1,35
|
Seans Raporu
16:55
daha fazla
-
17:10HKTM
Yüzde 9.94 oranında artışla 81.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 137, 656 adet işlem
-
17:09TURSG
Yüzde 5.61 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 914, 678 adet işlem
-
17:08XU100
Endeks 4, 107 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 86 üstünde . İşlem hacmi 67, 886.00 milyon TL de
-
17:08PCILT
Yüzde 6.13 oranında artışla 23.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 104, 102 adet işlem
-
17:07PGSUS
Yüzde 4.17 oranında artışla 334.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 200, 827 adet işlem