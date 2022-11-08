***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.11.2022 16:13
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özay BALTA, 01.11.2022 tarihli istifası nedeni ile, Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup sahip olduğu imza yetkileri kaldırılmıştır.
Özay BALTA Bankamızda, Operasyon ve BT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla diğer imza yetkilileriyle müştereken temsil ve ilzam yetkileriyle görevine devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078045
BIST
17:274.342
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 10,40
|Açılış
|: 4.336
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|Önceki Kapanış
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4.412
En Düşük
4.297
17:2718,6030
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,1260
|Açılış
|: 18,6150
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|Önceki Kapanış
|: 18,6200
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18,6126
En Düşük
18,4157
17:2718,6162
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|Önceki Kapanış
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17:271.002,95
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|: 995,15
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1.002,95
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:27
|GRSEL
|15,95
|31.059.769
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|SNKRN
|22,50
|3.635.460
|% 9,97
|
|SMRTG
|84,55
|70.989.900
|% 9,95
|
|ETILR
|9,55
|49.970.932
|% 9,90
|
|KLRHO
|28,98
|175.865.902
|% -10,00
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|KIMMR
|8,25
|107.048.628
|% -9,93
|
|ORMA
|57,60
|803.739
|% -8,13
|
|QNBFL
|87,75
|194.385
|% -7,68
|
|EKGYO
|4,96
|6.815.274.296
|% 3,55
|
|PGSUS
|381,00
|1.680.933.441
|% 6,04
|
|KOZAL
|205,80
|1.520.940.998
|% -1,48
|
|ODAS
|8,82
|1.006.612.328
|% 0,68
|
|KONTR
|134,30
|889.575.479
|% 7,96
|
|EKGYO
|4,96
|6.815.274.296
|% 3,55
|
|ADESE
|1,36
|235.499.489
|% 2,26
|
|ODAS
|8,82
|1.006.612.328
|% 0,68
|
|KLGYO
|2,70
|288.481.285
|% 2,27
|
|IHLGM
|1,01
|102.067.678
|% 2,02
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6030
|% 0,68
|
|Euro
|18,6082
|18,6162
|% 0,44
|
|Sterlin
|21,2688
|21,3755
|% 0,24
|
|Frank
|18,7244
|18,8372
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9330
|4,9577
|% 0,58
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.707
|6.757
|9,00
|
|Yarım
|3.268
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,11
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|B. Petrol
|97,90
|97,90
|-0,02
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