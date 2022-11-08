***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızda Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmakta olan Özay BALTA, 01.11.2022 tarihli istifası nedeni ile, Genel Müdürlük görevinden ayrılmış olup sahip olduğu imza yetkileri kaldırılmıştır.Özay BALTA Bankamızda, Operasyon ve BT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla diğer imza yetkilileriyle müştereken temsil ve ilzam yetkileriyle görevine devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078045BIST