***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.11.2022 21:44
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 08.11.2022 tarih ve 2022/165 sayılı Kararıyla, Bankamız'da Genel Müdürlük görevine Ahmet Sefa ŞEN getirilmiştir.Bankamızda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Sefa Şen'in ataması BDDK'nın onayıyla resmen gerçekleşmiştir.
Ahmet Sefa Şen 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme bölümünde tamamlayan Ahmet Sefa Şen, meslek yaşamına ilk adımını 1998 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mali Kontrol bölümünde attı.
Ahmet Sefa Şen farklı bankalarda yöneticilik ve çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2021 yılında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081992
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0119
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0358
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 3,06
|Açılış
|: 1.051,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6239
|18,6323
|% 0,06
|
|Euro
|19,3685
|19,4028
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,5024
|22,6152
|% 0,48
|
|Frank
|19,6678
|19,7863
|% -0,07
|
|Riyal
|4,9426
|4,9674
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.754
|1.755
|3,10
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,04
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,51
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,88
|-0,00
|
|B. Petrol
|85,28
|85,28
|-0,13
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem