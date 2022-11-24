***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 08.11.2022 tarih ve 2022/165 sayılı Kararıyla, Bankamız'da Genel Müdürlük görevine Ahmet Sefa ŞEN getirilmiştir.Bankamızda Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapan Ahmet Sefa Şen'in ataması BDDK'nın onayıyla resmen gerçekleşmiştir.Ahmet Sefa Şen 1974 yılında Almanya'da dünyaya geldi. Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü İşletme bölümünde tamamlayan Ahmet Sefa Şen, meslek yaşamına ilk adımını 1998 yılında Türk Dış Ticaret Bankası A.Ş. Mali Kontrol bölümünde attı.Ahmet Sefa Şen farklı bankalarda yöneticilik ve çeşitli firmalarda üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra 2021 yılında Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.'de Genel Müdür Yardımcılığı görevine getirildi.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1081992BIST