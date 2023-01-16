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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.01.2023 16:33
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

   Bankamızın 02.01.2023 tarih 2023-1 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sn. Özay BALTA'nın Operasyon Ve BT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne ve bu görevden ayrılması nedeniyle sahip olduğu imza yetkililerinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
    
Kamu oyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102606


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B. Petrol 84,53 84,53 -0,75  
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