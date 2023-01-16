***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.01.2023 16:33
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Evet (Yes)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamızın 02.01.2023 tarih 2023-1 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında
Sn. Özay BALTA'nın Operasyon Ve BT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne ve bu görevden ayrılması nedeniyle sahip olduğu imza yetkililerinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamu oyunun bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102606
BIST
17:155.174
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 188,92
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.180
En Düşük
4.981
17:1518,7903
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0080
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
17:1520,3483
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0026
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
17:151.156,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -3,86
|Açılış
|: 1.156,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler17:15
|AKCNS
|53,35
|41.125.840
|% 10,00
|
|BFREN
|5.362,70
|168.021.054
|% 10,00
|
|CMBTN
|463,10
|21.401.013
|% 10,00
|
|KERVN
|0,99
|675.746
|% 10,00
|
|VKING
|32,66
|755.720
|% 9,97
|
|ZEDUR
|59,20
|597.294
|% -4,67
|
|POLTK
|1.640,00
|93.386.299
|% -4,66
|
|BRKO
|5,40
|1.228.586
|% -4,59
|
|IMASM
|264,00
|20.129.315
|% -4,00
|
|BALAT
|23,90
|532.011
|% -3,24
|
|THYAO
|143,80
|8.339.842.697
|% 6,76
|
|KOZAL
|577,40
|4.466.725.017
|% 8,74
|
|EREGL
|40,96
|4.213.654.418
|% 1,49
|
|TUPRS
|537,80
|4.043.192.432
|% 5,41
|
|KRDMD
|19,05
|3.962.331.227
|% 2,04
|
|EKGYO
|8,09
|3.507.082.995
|% 2,66
|
|ODAS
|9,03
|3.101.930.949
|% -2,27
|
|YKBNK
|9,49
|2.029.384.438
|% 3,04
|
|KRDMD
|19,05
|3.962.331.227
|% 2,04
|
|AKBNK
|16,95
|2.844.461.406
|% 2,42
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7885
|18,7903
|% 0,04
|
|Euro
|20,3337
|20,3483
|% -0,01
|
|Sterlin
|22,8490
|22,9636
|% -0,27
|
|Frank
|20,2224
|20,3442
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9880
|5,0130
|% 0,05
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.914
|-6,51
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,75
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.830
|7.886
|76,00
|
|Yarım
|3.815
|3.859
|37,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.929
|18,00
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,12
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|14,54
|14,57
|-0,10
|
|B. Petrol
|84,53
|84,53
|-0,75
|
Seans Raporu
17:15
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17:28SEKFK
Yüzde 9.67 oranında artışla 10.66 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 099, 450 adet işlem
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17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 174, 13 artarak (% 3.93 ) 4, 602
-
17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ONCSM, TMSN, AKCNS, SDTTR, BFREN, VKING, VKGYO, TLMAN, UMPAS, SOKE
-
17:26
ARMDA, KNFRT, KONTR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:26
ULUFA, GSRAY, RHEAG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında