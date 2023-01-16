***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamızın 02.01.2023 tarih 2023-1 sayılı Yönetim Kurulu ToplantısındaSn. Özay BALTA'nın Operasyon Ve BT'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinden istifasının kabulüne ve bu görevden ayrılması nedeniyle sahip olduğu imza yetkililerinin kaldırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.Kamu oyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102606BIST