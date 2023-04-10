***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07/04/2023 Tarihli Olağan Genel Kurul ToplantısıAlınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135590BIST