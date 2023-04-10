***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.04.2023 tarihinde yapılan Genel Kurul Toplantısında seçilen Yönetim Kurulu üyeleri, 07.04.2023 tarihinde toplanarak, Banka esas sözleşmesinin 11. maddesine istinaden görev dağılımında bulunmuşlardır.Yapılan görev dağılımına göreYönetim Kurulu üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkanlığına Sayın Recep KABA'nın Yönetim Kurulu Üyeliğine ve Yönetim Kurulu Başkan Vekilliğine Sayın Esra KÖSEOĞLU'nun Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Ahmet Sefa ŞEN'in, Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Bedri SAYIN' ın Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Avni DEMİRCİ'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine Sayın Nurullah OKUR'un Yönetim Kurulu Üyesi olan Sayın Ahmet Sefa ŞEN'in Genel Müdür,olarak yetkilendirilmesi ve görevlendirilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135591BIST