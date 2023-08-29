***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.08.2023 13:57
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.08.2023 tarih 2023-133 sayılı kararı ile
Bankamızda Ürün ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Metin Akdoğan'ın Pazarlama, Ürün ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,
Operasyon Direktörü/Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Mustafa Uysal'ın 15.08.2023 tarihinde Genel Müdür Vekilliğinden istifası ile, bu görevi nedeni ile sahip olduğu yetkilerin kaldırılmasına,
Mustafa Uysal'ın istifası nedeni ile boşalan Genel Müdür Vekilliği görevine Metin Akdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyu bilgisine sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190198
BIST