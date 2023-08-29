***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBankamız Yönetim Kurulu'nun 15.08.2023 tarih 2023-133 sayılı kararı ileBankamızda Ürün ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yapan Metin Akdoğan'ın Pazarlama, Ürün ve İş Geliştirme'den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına,Operasyon Direktörü/Genel Müdür Vekili olarak görev yapan Mustafa Uysal'ın 15.08.2023 tarihinde Genel Müdür Vekilliğinden istifası ile, bu görevi nedeni ile sahip olduğu yetkilerin kaldırılmasına,Mustafa Uysal'ın istifası nedeni ile boşalan Genel Müdür Vekilliği görevine Metin Akdoğan'ın atanmasına karar verilmiştir.Kamuoyu bilgisine sunulur.29.08.2023 tarihinde yayımlanan Genel Müdür Vekili Genel Müdür Yardımcısı Ataması Hakkında özel durum açıklamasında, yönetim kurulu karar tarihi sehven 18.08.2023 olarak belirtildiğinden açıklama düzeltme amacı ile yeniden yayımlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190292BIST