***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim Bilgileriİşletme Adı Golden Global Yatırım Bankası A.ŞMerkez Adresi Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli / İSTANBULİnternet Adresi www.goldenglobalbank.com.trElektronik Posta AdresiE-postainfo.ggbank@goldenglobalbank.com.trİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon FaksEsentepe Mah.Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli / İSTANBUL 0212 215 26 41/42/43 0212 215 26 44Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu BilgileriŞirketin Faaliyet Konusu Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans KurumlarıŞirketin Süresi SüresizBorsa Üyelik Tarihi 08.05.2020Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası ,Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım PazarıYetki BelgeleriYetki Belgesi Türü Tarihi Numarasıİşlem Aracılığı Faaliyeti (Diğer Menkul Kıymetler) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685Portföy Aracılığı Faaliyeti (Diğer Menkul Kıymetler) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685Portföy Aracılığı Faaliyeti (Diğer Türev Araçlar) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685Saklama Hizmeti (Sınırlı) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriÖdenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000Ortaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)EMİR KAYA 54000000 TRY 36SALİH BERBEROĞLU 48000000 TRY 32RECEP KABA 21000000 TRY 14AHMET DAĞLI 21000000 TRY 14MUSTAFA AKIN 6000000 TRY 4TOPLAM 150000000 TRY 100Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)MUSTAFA AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 4RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 14ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel MüdürBEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSALİH BERBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 32Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖzay BALTA Genel MüdürAykut ÜREL Operasyonel İşlemler Grup BaşkanıZeynep Aslı PEKER Hazine ve Finansal Kurumlar Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871845BIST