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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

31.08.2020 17:50
GÜNCEL HABERLER



***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
İşletme Adı Golden Global Yatırım Bankası A.Ş
Merkez Adresi Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli / İSTANBUL
İnternet Adresi www.goldenglobalbank.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
info.ggbank@goldenglobalbank.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No: 127 B/17 Şişli / İSTANBUL 0212 215 26 41/42/43 0212 215 26 44

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Mali Kuruluşlar / Bankalar ve Özel Finans Kurumları

Şirketin Süresi Süresiz
Borsa Üyelik Tarihi 08.05.2020
Faaliyet Gösterilen Pazarlar ve Piyasalar Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası ,Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Yetki Belgeleri
Yetki Belgesi Türü Tarihi Numarası
İşlem Aracılığı Faaliyeti (Diğer Menkul Kıymetler) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685
Portföy Aracılığı Faaliyeti (Diğer Menkul Kıymetler) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685
Portföy Aracılığı Faaliyeti (Diğer Türev Araçlar) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685
Saklama Hizmeti (Sınırlı) 05.06.2020 32992422-215-02.02-E.5685

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 150.000.000

Ortaklık Yapısı
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
EMİR KAYA 54000000 TRY 36
SALİH BERBEROĞLU 48000000 TRY 32
RECEP KABA 21000000 TRY 14
AHMET DAĞLI 21000000 TRY 14
MUSTAFA AKIN 6000000 TRY 4
TOPLAM 150000000 TRY 100

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
MUSTAFA AKIN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 4
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bankacı 14
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SALİH BERBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 32

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Özay BALTA Genel Müdür
Aykut ÜREL Operasyonel İşlemler Grup Başkanı
Zeynep Aslı PEKER Hazine ve Finansal Kurumlar Yöneticisi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/871845


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Altın Gr. 466 466 2,98  
Cumhuriyet 3.090 3.136 16,00  
Tam 3.075 3.151 12,36  
Yarım 1.486 1.524 5,99  
Çeyrek 745 762 2,99  
Gümüş.Ons 28,18 28,22 0,71  
Gümüş Gr. 6,65 6,66 0,17  
B. Petrol 45,97 45,97 0,16  
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