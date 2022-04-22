***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.04.2022 17:28
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14
ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİ
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
SALİH BERBEROĞLU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 32
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023049
BIST
17:302.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,84%
|| -46,93
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.503
17:3014,7548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0522
|Açılış
|: 14,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7559
En Düşük
14,6956
17:3015,9245
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0250
|Açılış
|: 15,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
|
16,0069
En Düşük
15,9021
17:30920,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,56
|Açılış
|: 920,99
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,61
BIST En Aktif Hisseler17:30
|UFUK
|19,52
|482.916
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.654.748
|% 9,95
|
|IHAAS
|21,16
|12.569.382
|% 9,92
|
|KLSYN
|2,16
|64.925.391
|% 9,64
|
|TIRE
|13,72
|134.632.969
|% 8,54
|
|TDGYO
|7,78
|26.073.685
|% -8,36
|
|OLMK
|8,29
|42.580.471
|% -8,30
|
|MANAS
|24,74
|50.681.388
|% -6,78
|
|ATLAS
|1,47
|5.308.116
|% -6,37
|
|KRSTL
|7,46
|82.497.377
|% -5,81
|
|THYAO
|40,74
|6.582.517.957
|% 1,39
|
|ASELS
|27,78
|2.857.816.566
|% -2,59
|
|GARAN
|14,39
|2.711.509.328
|% -0,69
|
|SISE
|18,04
|2.588.788.681
|% -1,31
|
|PETKM
|10,34
|1.812.047.299
|% -3,45
|
|EKGYO
|2,95
|1.570.795.536
|% -4,84
|
|ODAS
|2,58
|1.107.426.332
|% 1,98
|
|TSKB
|2,04
|661.196.022
|% -1,45
|
|YKBNK
|5,20
|1.325.859.978
|% -2,80
|
|HALKB
|6,10
|1.280.645.782
|% -1,45
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7466
|14,7548
|% 0,36
|
|Euro
|15,9101
|15,9245
|% -0,16
|
|Sterlin
|18,9378
|19,0328
|% -0,84
|
|Frank
|15,3573
|15,4498
|% -0,01
|
|Riyal
|3,9215
|3,9411
|% 0,33
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-8,77
|
|Altın Gr.
|921
|922
|-0,91
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.224
|25,00
|
|Tam
|6.110
|6.262
|32,21
|
|Yarım
|2.953
|3.029
|15,58
|
|Çeyrek
|1.481
|1.515
|7,79
|
|Gümüş.Ons
|24,29
|24,31
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|-0,13
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,45
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45OLMK
Yüzde -8.74 oranında düşüşle 8.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 148, 084 adet işlem
-
17:44MANAS
Yüzde -6.86 oranında düşüşle 24.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 025, 159 adet işlem
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, KOZAA, PETKM
-
17:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, THYAO, TKFEN
-
17:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 68 kaybederek (% -1.76 ) 2, 266