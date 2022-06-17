***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
17.06.2022 10:21
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14
ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİ
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
AVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
Özay BALTA Genel Müdür
SERHAN ZAFER HAZİNE DİREKTÖRÜ
OKTAY ŞEHSUVAROĞLU HAZİNE MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037854
BIST
11:002.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,16
|Açılış
|: 2.492
|
|Önceki Kapanış
|: 2.485
|
2.500
En Düşük
2.486
11:0017,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0184
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3273
En Düşük
17,2717
11:0018,2206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0546
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,2939
En Düşük
18,1532
11:001.029,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -3,76
|Açılış
|: 1.029,17
|
|Önceki Kapanış
|: 1.032,93
|
1.035,08
En Düşük
1.024,19
BIST En Aktif Hisseler11:00
|LIDFA
|10,57
|413.636
|% 9,65
|
|ATSYH
|41,00
|123.410
|% 7,89
|
|KMPUR
|33,52
|56.634.358
|% 7,80
|
|PRDGS
|2,95
|274.141.219
|% 6,88
|
|SMART
|5,70
|10.176.593
|% 6,74
|
|SNKRN
|31,80
|91.234
|% -4,79
|
|EUREN
|24,98
|86.809.954
|% -4,14
|
|GLBMD
|6,43
|458.548
|% -3,45
|
|DOAS
|77,40
|55.871.222
|% -3,07
|
|DOBUR
|50,00
|378.150
|% -2,82
|
|SISE
|21,50
|562.318.840
|% 2,09
|
|THYAO
|47,26
|541.659.211
|% -0,17
|
|EREGL
|29,12
|488.050.969
|% -0,27
|
|SASA
|44,94
|486.683.231
|% -1,10
|
|KOZAL
|186,20
|353.872.822
|% 3,67
|
|PRDGS
|2,95
|274.141.219
|% 6,88
|
|ODAS
|2,96
|138.285.906
|% -1,99
|
|EKGYO
|2,57
|77.495.347
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,91
|114.095.700
|% 0,26
|
|SISE
|21,50
|562.318.840
|% 2,09
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3130
|17,3167
|% 0,11
|
|Euro
|18,2088
|18,2206
|% -0,30
|
|Sterlin
|21,2260
|21,3325
|% -0,38
|
|Frank
|17,8830
|17,9907
|% 0,32
|
|Riyal
|4,6006
|4,6237
|% 0,07
|
|11:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-8,92
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|-4,03
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.808
|6.913
|-53,00
|
|Yarım
|3.342
|3.381
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.690
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|120
|120
|0,67
|
Seans Raporu
11:00
daha fazla
-
11:15GWIND
Yüzde 4.44 oranında artışla 7.53 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 044, 226 adet işlem
-
11:14TSPOR
Yüzde 5.11 oranında artışla 4.73 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 579, 694 adet işlem
-
11:13XU100
Endeks 2, 495 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 38 üstünde . İşlem hacmi 6, 294.00 milyon TL de
-
11:13ZRGYO
Yüzde 5.06 oranında artışla 3.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 120, 931 adet işlem
-
11:12ULUUN
Yüzde 6.54 oranında artışla 21.84 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 034, 105 adet işlem