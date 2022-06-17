***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİBEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel MüdürAVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıSermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip ŞahıslarAdı-Soyadı GöreviÖzay BALTA Genel MüdürSERHAN ZAFER HAZİNE DİREKTÖRÜOKTAY ŞEHSUVAROĞLU HAZİNE MÜDÜRhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037854BIST