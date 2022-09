***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriOrtaklık YapısıOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)EMİR KAYA 59985000 TRY 39,99SALİH BERBEROĞLU 48000000 TRY 32RECEP KABA 21000000 TRY 14AHMET DAĞLI 21000000 TRY 14ABDURRAHMAN TOPCU 15000 TRY 0,01TOPLAM 150000000 TRY 100http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1062898BIST