***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
20.09.2022 12:47
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14
ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİ
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel Müdür
AVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AHMET SEFA ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GOLDEN GLOBAL EMTİA İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. YK ÜYESİ 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064220
BIST
14:043.247
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 47,66
|Açılış
|: 3.221
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.280
En Düşük
3.150
14:0418,3185
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0246
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4800
|
18,3293
En Düşük
18,2834
14:0418,3540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0234
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4350
En Düşük
18,3092
14:04982,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -2,12
|Açılış
|: 982,03
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
980,53
BIST En Aktif Hisseler14:02
|HKTM
|37,40
|65.828.366
|% 9,87
|
|PINSU
|8,83
|67.371.057
|% 9,83
|
|SMRTG
|49,66
|362.570.996
|% 8,00
|
|ZOREN
|3,53
|422.596.792
|% 7,62
|
|HDFGS
|2,69
|58.058.288
|% 7,60
|
|TSKB
|3,97
|10.754.790
|% -9,98
|
|ROYAL
|4,88
|905.311
|% -9,96
|
|ISGYO
|13,85
|3.446.476
|% -9,95
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|SKBNK
|3,46
|13.112.540
|% -9,90
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|THYAO
|70,65
|2.804.636.330
|% 2,76
|
|ISCTR
|8,19
|2.706.501.746
|% 3,80
|
|ASELS
|30,60
|2.448.810.168
|% 0,59
|
|GARAN
|19,97
|2.382.000.165
|% 1,84
|
|VAKBN
|8,43
|3.231.615.046
|% -9,94
|
|ISCTR
|8,19
|2.706.501.746
|% 3,80
|
|EKGYO
|3,93
|1.241.736.088
|% -0,25
|
|YKBNK
|7,08
|1.909.215.315
|% 5,04
|
|HALKB
|8,35
|2.124.152.199
|% -6,70
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2993
|18,3135
|% 0,11
|
|Euro
|18,3211
|18,3366
|% 0,03
|
|Sterlin
|20,8754
|20,9801
|% 0,26
|
|Frank
|18,8839
|18,9977
|% 0,10
|
|Riyal
|4,8541
|4,8784
|% 0,23
|
|14:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|-7,45
|
|Altın Gr.
|983
|983
|-1,44
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-4,00
|
|Tam
|6.675
|6.757
|-32,00
|
|Yarım
|3.253
|3.291
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.631
|1.646
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,31
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,02
|92,02
|0,02
|