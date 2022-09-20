***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİBEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı Genel MüdürAVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi BankacıAHMET SEFA ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GOLDEN GLOBAL EMTİA İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. YK ÜYESİ 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064220BIST