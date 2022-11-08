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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

08.11.2022 16:26
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14
ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİ
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AHMET SEFA ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GOLDEN GLOBAL EMTİA İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. YK ÜYESİ 0

Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SERHAN ZAFER HAZİNE DİREKTÖRÜ
OKTAY ŞEHSUVAROĞLU HAZİNE MÜDÜR




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078053


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GUBRF 162,80 773.781.346 % 10,00  
GRSEL 15,95 31.059.769 % 10,00  
OTTO 40,70 938.676 % 10,00  
CELHA 25,32 37.640.169 % 9,99  
DESA 42,98 33.248.504 % 9,98  
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17:41 Alış Satış %  
Dolar 18,6001 18,6015 % 0,67  
Euro 18,6124 18,6188 % 0,45  
Sterlin 21,2755 21,3822 % 0,28  
Frank 18,7281 18,8409 % 0,58  
Riyal 4,9334 4,9582 % 0,59  
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17:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.676 1.676 1,69  
Altın Gr. 1.002 1.002 6,75  
Cumhuriyet 6.669 6.769 -19,00  
Tam 6.707 6.757 9,00  
Yarım 3.268 3.303 4,00  
Çeyrek 1.639 1.651 1,00  
Gümüş.Ons 20,88 20,90 0,11  
Gümüş Gr. 12,46 12,48 0,11  
B. Petrol 97,90 97,90 -0,02  
Seans Raporu 17:41
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