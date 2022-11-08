***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
08.11.2022 16:26
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%)
RECEP KABA Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bankacı 14
ESRA KÖSEOĞLU Kadın Yönetim Kurulu Başkan Vekili A FİNANS YAZILIM VE TEKNOLOJİ HİZMETLERİ AŞ YK ÜYESİ
BEDRİ SAYIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
ÖZAY BALTA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AVNİ DEMİRCİ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı
AHMET SEFA ŞEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı GOLDEN GLOBAL EMTİA İÇ VE DIŞ TİCARET AŞ. YK ÜYESİ 0
Sermaye Piyasası Faaliyetleri ile ilgili İmza Yetkisine Sahip Şahıslar
Adı-Soyadı Görevi
SERHAN ZAFER HAZİNE DİREKTÖRÜ
OKTAY ŞEHSUVAROĞLU HAZİNE MÜDÜR
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078053
BIST
17:414.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 29,29
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:4118,6015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1245
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:4118,6188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0838
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:411.002,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 7,39
|Açılış
|: 1.002,54
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.003,15
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:41
|GUBRF
|162,80
|773.781.346
|% 10,00
|
|GRSEL
|15,95
|31.059.769
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|CELHA
|25,32
|37.640.169
|% 9,99
|
|DESA
|42,98
|33.248.504
|% 9,98
|
|KLRHO
|28,98
|175.929.513
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|77.880.439
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|EREGL
|35,44
|12.239.601.786
|% -3,22
|
|THYAO
|113,20
|12.225.197.862
|% 5,60
|
|EKGYO
|4,98
|6.833.053.944
|% 3,97
|
|ASELS
|35,94
|5.569.158.826
|% 0,79
|
|KRDMD
|12,99
|4.507.222.226
|% -6,21
|
|EKGYO
|4,98
|6.833.053.944
|% 3,97
|
|KRDMD
|12,99
|4.507.222.226
|% -6,21
|
|EREGL
|35,44
|12.239.601.786
|% -3,22
|
|ISCTR
|9,07
|3.000.461.508
|% -1,95
|
|SKBNK
|2,09
|650.365.718
|% 0,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6001
|18,6015
|% 0,67
|
|Euro
|18,6124
|18,6188
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,2755
|21,3822
|% 0,28
|
|Frank
|18,7281
|18,8409
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,59
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.676
|1,69
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|6,75
|
|Cumhuriyet
|6.669
|6.769
|-19,00
|
|Tam
|6.707
|6.757
|9,00
|
|Yarım
|3.268
|3.303
|4,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.651
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,88
|20,90
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|12,46
|12,48
|0,11
|
|B. Petrol
|97,90
|97,90
|-0,02
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56XU100
Endeks 4, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 62 üstünde . İşlem hacmi 113, 699.00 milyon TL de
-
17:55GARFA
Yüzde 5.24 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 476, 126 adet işlem
-
17:53ISSEN
Yüzde 5.21 oranında artışla 63.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 029, 996 adet işlem
-
17:52TEZOL
Yüzde 7.09 oranında artışla 21.46 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 717, 934 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 05 artarak (% 0.37 ) 3, 845