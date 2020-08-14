***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
14.08.2020 21:47
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
14/08/2020
Karar Sayısı
2020-52
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN
SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN
ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE
SORUMLULUK BEYANI
Golden Global Yatırım Bankası A.Ş.' nin Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) uyarınca düzenlenmiş olan 01.01.2020-30.06.2020 dönemine ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu tarafımızca incelenmiş olup
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu' nun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- Banka'daki görev ve sorumluluk alanımız ve sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu ile ara dönem faaliyet raporu' nun Bankanın aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Mustafa Akın Özay Balta Murat Tekbaş
Denetim Komitesi Üyesi Genel Müdür Grup Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869241
BIST