***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)









***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiFinansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi30/03/2021Karar Sayısı32Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı2020 Yılı Bağımsız Denetim Raporunu ve Faaliyet raporuna ilişkin sorumluluk beyanını kamuoyu bilgilerine arz ederiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922030BIST