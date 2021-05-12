***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)
12.05.2021 11:16
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2021
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı
Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait, Konsolide olmayan Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
Kürşad TAÇALAN
Özay BALTA
Mustafa AKIN
Finansal Koordinasyon ve Raporlama Grup Başkanı
Genel Müdür
Denetim Komitesi Üyesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936351
BIST
11:231.444
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,20
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.445
En Düşük
1.438
11:238,3224
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0426
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3379
En Düşük
8,2733
11:2310,1001
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0127
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9650
|
10,1306
En Düşük
10,0522
11:23489,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,68
|Açılış
|: 489,81
|
|Önceki Kapanış
|: 489,13
|
491,72
En Düşük
487,22
BIST En Aktif Hisseler11:23
|DGGYO
|10,69
|1.660.465
|% 9,98
|
|YAPRK
|82,35
|2.280.497
|% 9,95
|
|CANTE
|6,14
|50.090.895
|% 9,84
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,44
|141.103.932
|% 9,09
|
|VAKFN
|11,34
|110.483.217
|% -10,00
|
|FENER
|23,52
|82.268.758
|% -9,95
|
|BJKAS
|9,18
|69.173.095
|% -9,29
|
|DENGE
|5,26
|32.502
|% -7,72
|
|ISGSY
|16,50
|14.972.584
|% -7,15
|
|THYAO
|13,26
|360.902.654
|% -0,67
|
|PETKM
|6,53
|235.558.403
|% -1,51
|
|KRDMD
|8,53
|199.332.540
|% -0,58
|
|EREGL
|20,14
|172.345.236
|% 0,20
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|CEMAS
|1,44
|141.103.932
|% 9,09
|
|GSRAY
|3,52
|170.227.265
|% 9,32
|
|YKBNK
|2,11
|100.571.349
|% -0,47
|
|PETKM
|6,53
|235.558.403
|% -1,51
|
|KARSN
|4,32
|143.181.355
|% -2,04
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3179
|8,3224
|% 0,51
|
|Euro
|10,0956
|10,1001
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,7255
|11,7843
|% 0,45
|
|Frank
|9,1642
|9,2195
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2119
|2,2230
|% 0,50
|
|11:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.830
|1.831
|-6,93
|
|Altın Gr.
|490
|490
|1,03
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|69,02
|69,02
|0,47
|