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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

12.05.2021 11:16



***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
12/05/2021
Karar Sayısı
44
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

       Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2021 – 31.03.2021 dönemine ait, Konsolide olmayan Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda  tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.
Saygılarımızla,
 
    Kürşad TAÇALAN
    Özay BALTA
    Mustafa AKIN

    Finansal Koordinasyon ve Raporlama Grup  Başkanı
    Genel Müdür
    Denetim Komitesi Üyesi





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936351


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CANTE 6,14 50.090.895 % 9,84  
GSRAY 3,52 170.227.265 % 9,32  
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Altın Gr. 490 490 1,03  
Cumhuriyet 3.112 3.159 45,00  
Tam 3.100 3.178 48,34  
Yarım 1.498 1.538 23,38  
Çeyrek 752 769 11,69  
Gümüş.Ons 27,29 27,32 -0,31  
Gümüş Gr. 7,31 7,32 -0,04  
B. Petrol 69,02 69,02 0,47  
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