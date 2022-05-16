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***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

16.05.2022 18:36
***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)


***GGI*** GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
16/05/2022
Karar Sayısı
2022-67
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ (II-14.1) GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI Şirketimizce hazırlanan ve DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Deloitte Touche Tohmatsu Limited) tarafından sınırlı denetime tabi tutulan 01.01.2022 – 31.03.2022 dönemine ait, Konsolide Olmayan Finansal Tabloların, SPK düzenlemeleri doğrultusunda tarafımızca incelendiğini, şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış özet finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla, Ahmet Sefa ŞEN                        Özay BALTA                 Genel Müdür Yardımcısı                Genel Müdür Bedri SAYIN                        Recep Kaba Denetim Komitesi Üyesi       Yönetim Kurulu Başkanı



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030638


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