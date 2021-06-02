***GHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
02.06.2021 15:04
***GHA*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GHA]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. kurucusu olduğu yatırım fonu unvanının 03/06/2021 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodunun kullanılmasına devam edilecektir. FON KODU ESKİ FON UNVANI YENİ FON UNVANI GHA Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939611
BIST
16:361.419
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -11,70
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.413
16:368,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1261
|Açılış
|: 8,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7188
En Düşük
8,5886
16:3610,6012
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,1032
|Açılış
|: 10,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
16:36524,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -3,17
|Açılış
|: 524,08
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
523,70
BIST En Aktif Hisseler16:36
|VAKKO
|14,30
|84.316.687
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|11.869.329
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|105.960.318
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.337.255
|% 9,95
|
|PENGD
|3,45
|9.029.240
|% 9,87
|
|BALAT
|6,12
|360.469
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KARSN
|4,21
|360.967.827
|% -9,85
|
|DENGE
|4,66
|492.785
|% -6,80
|
|SRVGY
|85,65
|12.907.047
|% -5,72
|
|THYAO
|13,94
|2.156.097.224
|% 2,12
|
|GARAN
|7,97
|1.106.919.422
|% -1,12
|
|KRDMD
|7,66
|936.488.483
|% -1,92
|
|PETKM
|6,29
|579.875.113
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,19
|577.701.670
|% -0,90
|
|YKBNK
|2,19
|577.701.670
|% -0,90
|
|THYAO
|13,94
|2.156.097.224
|% 2,12
|
|GARAN
|7,97
|1.106.919.422
|% -1,12
|
|IHLGM
|1,14
|146.474.868
|% 6,54
|
|EKGYO
|1,93
|237.932.343
|% 0,00
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7166
|8,7188
|% 1,47
|
|Euro
|10,5957
|10,6012
|% 0,98
|
|Sterlin
|12,2606
|12,3221
|% 1,00
|
|Frank
|9,6007
|9,6585
|% 0,74
|
|Riyal
|2,3118
|2,3234
|% 1,20
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,17
|
|Cumhuriyet
|3.473
|3.525
|-10,00
|
|Tam
|3.451
|3.538
|-19,08
|
|Yarım
|1.668
|1.711
|-9,23
|
|Çeyrek
|837
|856
|-4,62
|
Seans Raporu
16:36
daha fazla
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16:46XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 78 altında . İşlem hacmi 14, 318.00 milyon TL de
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16:43SRVGY
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 85.35 lira fiyatla işlem gören hissede 144, 855 adet işlem
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16:42PRKAB
Yüzde -4.32 oranında düşüşle 11.74 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 081, 810 adet işlem
-
16:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 85 kaybederek (% -0.87 ) 1, 241
-
16:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BOBET, PENGD, KATMR, VAKKO, MZHLD, EPLAS