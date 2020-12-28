***GHE* *GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru
28.12.2020 10:24
***GHE******GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GHE, GEF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/12/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 29/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
ESKİ FON UNVANI
YENİ FON UNVANI
GHE
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
GEF
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895086
BIST
11:441.438
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 12,10
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.426
|
1.441
En Düşük
1.432
11:447,4971
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -0,0892
|Açılış
|: 7,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5800
|
7,5873
En Düşük
7,4889
11:449,1782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -0,0638
|Açılış
|: 9,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2250
|
9,2684
En Düşük
9,1612
11:44453,72
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -4,87
|Açılış
|: 453,72
|
|Önceki Kapanış
|: 458,59
|
463,21
En Düşük
453,72
BIST En Aktif Hisseler11:44
|ADEL
|31,46
|58.136.542
|% 10,00
|
|TKURU
|229,90
|18.392
|% 10,00
|
|ORMA
|13,86
|332.806
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,98
|192.868
|% 10,00
|
|VESBE
|40,58
|60.245.818
|% 9,97
|
|BRYAT
|506,00
|237.170.501
|% -9,37
|
|INVEO
|44,20
|27.506.294
|% -6,20
|
|EMKEL
|6,29
|8.698.499
|% -4,84
|
|SANKO
|9,75
|6.033.033
|% -4,79
|
|NIBAS
|63,00
|5.839.516
|% -4,55
|
|SISE
|7,30
|840.978.735
|% 1,53
|
|GUBRF
|65,45
|716.429.540
|% 2,27
|
|BRSAN
|29,14
|376.174.328
|% -3,83
|
|KOZAL
|93,70
|298.874.659
|% -1,06
|
|ODAS
|3,94
|267.153.042
|% 1,29
|
|SISE
|7,30
|840.978.735
|% 1,53
|
|ODAS
|3,94
|267.153.042
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,16
|141.411.812
|% 0,93
|
|ZOREN
|2,69
|118.502.802
|% 1,51
|
|TSKB
|1,84
|78.515.013
|% 0,55
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4886
|7,4971
|% -1,18
|
|Euro
|9,1639
|9,1782
|% -0,69
|
|Sterlin
|10,1308
|10,1816
|% -1,15
|
|Frank
|8,3946
|8,4452
|% -1,03
|
|Riyal
|1,9899
|1,9999
|% -1,28
|
|11:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.884
|3,85
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|3.024
|3.070
|-1,00
|
|Tam
|3.018
|3.094
|7,21
|
|Yarım
|1.459
|1.497
|3,49
|
|Çeyrek
|732
|748
|1,74
|
|Gümüş.Ons
|26,30
|26,33
|0,52
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,21
|
Seans Raporu
11:44
daha fazla
-
11:59XU100
Endeks 1, 438 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 8, 252.00 milyon TL de
-
11:57KONTR
Yüzde 8.18 oranında artışla 22.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 475, 472 adet işlem
-
11:56KFEIN
Yüzde 4.13 oranında artışla 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 136, 947 adet işlem
-
11:55OSMEN
Yüzde 7.30 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 68, 021 adet işlem
-
11:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KOZAL, DOHOL, KOZAA