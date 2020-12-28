***GHE* *GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru









***GHE******GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar [GHE, GEF]TürkçeFonlara İlişkin DuyuruYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/12/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 29/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.ESKİ FON UNVANIYENİ FON UNVANIGHEGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım FonuGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Emeklilik Yatırım FonuGEFGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Grup Emeklilik Yatırım FonuGaranti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895086BIST