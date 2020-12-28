Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GHE* *GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru

28.12.2020 10:24



***GHE******GEF*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Fonlara İlişkin Duyuru )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar [GHE, GEF]
Türkçe
Fonlara İlişkin Duyuru

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. 25/12/2020 tarihli yazıları ile kurucusu olduğu yatırım fonlarının unvanlarının 29/12/2020 tarihinden itibaren aşağıdaki tabloda belirtilen şekilde değiştiğini bildirmiştir. Unvan değişikliği nedeniyle kod değişikliği yapılmadığından Borsa İstanbul'da yapılacak işlemlerde mevcut fon kodlarının kullanılmasına devam edilecektir.
     
    ESKİ FON UNVANI
    YENİ FON UNVANI

    GHE
      Garanti   Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
 
    Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik  Değişken Emeklilik Yatırım Fonu

    GEF
    Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli  Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu
    Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dinamik  Değişken Grup Emeklilik Yatırım Fonu





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895086


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:441.438
Değişim :  0,85% |  12,10
Açılış :  1.432  
Önceki Kapanış :  1.426  
En Yüksek
1.441 En Düşük
1.432
BIST En Aktif Hisseler11:44
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ADEL 31,46 58.136.542 % 10,00  
TKURU 229,90 18.392 % 10,00  
ORMA 13,86 332.806 % 10,00  
UMPAS 1,98 192.868 % 10,00  
VESBE 40,58 60.245.818 % 9,97  
daha fazla
11:44 Alış Satış %  
Dolar 7,4886 7,4971 % -1,18  
Euro 9,1639 9,1782 % -0,69  
Sterlin 10,1308 10,1816 % -1,15  
Frank 8,3946 8,4452 % -1,03  
Riyal 1,9899 1,9999 % -1,28  
daha fazla
11:44 Alış Satış %  
Altın Ons 1.883 1.884 3,85  
Altın Gr. 454 454 -4,87  
Cumhuriyet 3.024 3.070 -1,00  
Tam 3.018 3.094 7,21  
Yarım 1.459 1.497 3,49  
Çeyrek 732 748 1,74  
Gümüş.Ons 26,30 26,33 0,52  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 0,06  
B. Petrol 51,55 51,55 0,21  
Seans Raporu 11:44
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru