***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 46.732 161 143 26.338 -16.548 250.288 1.232.863 0 888.155 5.914.400 0 5.914.400TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 408.439 0 0 419.991 0 419.991Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 46.732 161 -256 26.338 -4.597 250.288 1.641.302 0 888.155 6.334.391 0 6.334.391Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.565 15 8.794 -8.583 352.676 0 0 1.140.634 1.491.971 0 1.491.971Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 -31.274 0 0 31.274 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 625.216 0 -888.155 -168.750 0 -168.750Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 793.966 0 -888.155 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -906 0 -3.534 94.698 -762.587 0 0 1.541.866 869.537 0 869.537Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11.392 0 0 11.392 0 11.392Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.139.657 0 -1.140.634 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.139.657 0 -1.140.634 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER34.478.415 75.741.500 110.219.915 46.655.305 63.802.736 110.458.041GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.669.594 6.670.880 8.340.474 2.163.251 6.724.218 8.887.469Teminat Mektupları1.649.564 5.076.444 6.726.008 2.135.210 4.474.703 6.609.913Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.075 0 4.075 14.570 0 14.570Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.645.489 5.076.444 6.721.933 2.120.640 4.474.703 6.595.343Banka Kredileri0 4.008 4.008 0 39.370 39.370İthalat Kabul Kredileri0 4.008 4.008 0 39.370 39.370Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler445 1.125.301 1.125.746 396 1.763.942 1.764.338Belgeli Akreditifler445 1.125.301 1.125.746 396 1.763.942 1.764.338Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden15.956 72.095 88.051 25.318 99.940 125.258Diğer Garantilerimizden0 197.295 197.295 0 247.879 247.879Diğer Kefaletlerimizden3.629 195.737 199.366 2.327 98.384 100.711TAAHHÜTLER(III-1) 3.705.313 4.635.183 8.340.496 4.144.632 913.196 5.057.828Cayılamaz Taahhütler3.705.313 4.635.183 8.340.496 4.144.632 913.196 5.057.828Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri405.769 3.986.470 4.392.239 403.269 895.834 1.299.103Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.695.522 646.582 2.342.104 1.807.625 15.526 1.823.151Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri271.795 0 271.795 352.249 0 352.249İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 20.545 0 20.545Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.300.950 0 1.300.950 1.553.684 0 1.553.684Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.732 0 5.732 5.479 0 5.479Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.765 2.131 3.896 1.781 1.836 3.617Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 29.103.508 64.435.437 93.538.945 40.347.422 56.165.322 96.512.744Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.080.000 2.205.819 7.285.819 21.984.936 4.734.539 26.719.475Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.080.000 2.205.819 7.285.819 21.984.936 4.734.539 26.719.475Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler24.023.508 62.229.618 86.253.126 18.362.486 51.430.783 69.793.269Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.887.129 6.750.727 8.637.856 3.095.729 11.074.747 14.170.476Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.152.631 3.165.311 4.317.942 2.553.730 4.648.919 7.202.649Vadeli Döviz Satım İşlemleri734.498 3.585.416 4.319.914 541.999 6.425.828 6.967.827Para ve Faiz Swap İşlemleri21.428.055 51.953.125 73.381.180 15.051.633 38.647.276 53.698.909Swap Para Alım İşlemleri1.995.789 20.142.032 22.137.821 3.332.426 18.037.056 21.369.482Swap Para Satım İşlemleri4.018.266 16.292.637 20.310.903 10.579.207 11.431.226 22.010.433Swap Faiz Alım İşlemleri7.707.000 7.759.228 15.466.228 570.000 4.589.497 5.159.497Swap Faiz Satım İşlemleri7.707.000 7.759.228 15.466.228 570.000 4.589.497 5.159.497Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları708.324 3.525.766 4.234.090 181.758 1.708.760 1.890.518Para Alım Opsiyonları354.162 1.762.883 2.117.045 90.879 854.380 945.259Para Satım Opsiyonları354.162 1.762.883 2.117.045 90.879 854.380 945.259Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 33.366 0 33.366EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER191.850.928 32.720.240 224.571.168 236.801.620 46.253.124 283.054.744EMANET KIYMETLER1.617.573 2.108.482 3.726.055 980.400 1.952.616 2.933.016Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.314.449 0 1.314.449 401.049 0 401.049Emanete Alınan Menkul Değerler57.473 320.291 377.764 89.196 291.567 380.763Tahsile Alınan Çekler95.899 433.100 528.999 308.278 412.217 720.495Tahsile Alınan Ticari Senetler137.270 1.288.791 1.426.061 169.395 1.143.098 1.312.493Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.482 66.300 78.782 12.482 105.734 118.216Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER25.845.046 7.230.622 33.075.668 36.573.782 9.371.568 45.945.350Menkul Kıymetler133.731 57.440 191.171 223.731 7.819 231.550Teminat Senetleri215.042 245.927 460.969 7.252.373 1.944.017 9.196.390Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.542.362 6.200.939 28.743.301 25.499.601 6.140.983 31.640.584Diğer Rehinli Kıymetler2.953.001 726.316 3.679.317 3.597.167 1.278.749 4.875.916Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER164.388.309 23.381.136 187.769.445 199.247.438 34.928.940 234.176.378BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI226.329.343 108.461.740 334.791.083 283.456.925 110.055.860 393.512.785Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.391.191 3.156.742Alınan Faizler7.544.919 7.048.271Ödenen Faizler-4.039.980 -3.577.512Alınan Temettüler3.115 167Alınan Ücret ve Komisyonlar659.877 708.306Elde Edilen Diğer Kazançlar(VI-2) 126.267 81.958Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar793.590 621.575Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.490.754 -1.446.325Ödenen Vergiler-600.029 -135.760Diğer(VI-2) -1.605.814 -143.938Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.202.535 2.452.411Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-93.803 13.404Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-160.384 -152.173Kredilerdeki Net (Artış) Azalış6.002.134 -1.250.906Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(VI-2) 3.046.096 227.686Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-447.237 -37.866Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.509.844 773.470Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-11.481.044 1.265.817Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-2) -1.173.071 1.612.979Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.593.726 5.609.153YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.467.022 -317.713İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)13.223 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-356.161 -333.101Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller333.853 135.125Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-553.547 -241.296Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.836 3.049Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-912.878 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar36.299 142.041Diğer(VI-2) -43.647 -23.531FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-106.097 -168.750Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 265.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 -265.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 -168.750Kiralamaya İlişkin Ödemeler-106.097 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-2) 964.621 1.175.197Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.985.228 6.297.887Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 11.420.391 5.122.504Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 13.405.619 11.420.391Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.541.866 1.140.634DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-660.937 351.337Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-906 -1.550Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.138 -1.974Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler232 409Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-660.031 352.887Yabancı Para Çevrim Farkları7.858 8.794Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri119.091 -10.642Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-966.734 447.901Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler179.754 -93.166TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)880.929 1.491.971Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.787.477 8.199.141 20.986.618 8.999.453 9.624.383 18.623.836Nakit ve Nakit Benzerleri8.911.743 7.919.624 16.831.367 5.132.989 9.278.715 14.411.704Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 650.207 6.777.349 7.427.556 698.875 8.211.362 8.910.237Bankalar(I-3) 13.802 1.142.275 1.156.077 81.826 1.067.353 1.149.179Para Piyasalarından Alacaklar8.256.577 0 8.256.577 4.360.089 0 4.360.089Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -8.843 0 -8.843 -7.801 0 -7.801Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 32.731 89.993 122.724 1.962 26.814 28.776Devlet Borçlanma Senetleri32.696 89.993 122.689 1.914 26.814 28.728Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 13 0 13Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.340.361 229 1.340.590 647.875 208 648.083Devlet Borçlanma Senetleri1.329.200 0 1.329.200 639.797 0 639.797Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.161 229 11.390 8.078 208 8.286Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.502.642 189.295 2.691.937 3.216.627 318.646 3.535.273Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.467.326 188.178 2.655.504 247.716 318.646 566.362Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 35.316 1.117 36.433 2.968.911 0 2.968.911İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.094.454 18.836.493 42.930.947 30.376.699 18.050.360 48.427.059Krediler(I-5) 23.645.713 17.911.812 41.557.525 30.182.121 16.794.475 46.976.596Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 39.828 813.238 853.066 46.502 1.068.105 1.114.607Faktoring Alacakları277.074 111.443 388.517 567.736 187.780 755.516İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 2.114.571 0 2.114.571 1.194.996 0 1.194.996Devlet Borçlanma Senetleri2.114.571 0 2.114.571 1.194.996 0 1.194.996Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.982.732 0 -1.982.732 -1.614.656 0 -1.614.656SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 946.973 5 946.978 684.290 7 684.297MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 55.171 0 55.171 40.788 0 40.788Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer55.171 0 55.171 40.788 0 40.788YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI47 0 47 11.293 0 11.293DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 499.399 13.994 513.393 602.285 21.864 624.149VARLIKLAR TOPLAMI38.384.181 27.049.633 65.433.814 40.715.468 27.696.614 68.412.082YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 23.355.995 15.613.731 38.969.726 19.969.274 12.308.163 32.277.437ALINAN KREDİLER(II-3) 313.517 10.544.127 10.857.644 467.942 20.899.432 21.367.374PARA PİYASALARINA BORÇLAR14.228 82.601 96.829 2.166 20.450 22.616İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER819.686 162.690 982.376 911.803 199.959 1.111.762Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 470.966 156.032 626.998 652.925 195.431 848.356Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 348.720 6.658 355.378 258.878 4.528 263.406FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ23 2.290 2.313 26 620 646KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 298.779 0 298.779 0 0 0KARŞILIKLAR(II-8) 225.321 319 225.640 271.080 0 271.080Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı57.205 0 57.205 53.664 0 53.664Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar168.116 319 168.435 217.416 0 217.416CARİ VERGİ BORCU(II-9) 132.517 1.276 133.793 250.939 797 251.736ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 191.341 0 191.341 430.595 0 430.595SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.237.398 4.237.398 0 3.813.522 3.813.522Krediler0 4.237.398 4.237.398 0 3.813.522 3.813.522Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 751.226 148.208 899.434 1.058.514 149.188 1.207.702ÖZKAYNAKLAR(II-12) 8.544.988 -6.447 8.538.541 7.662.094 -4.482 7.657.612Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler139.347 0 139.347 139.276 0 139.276Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-71.334 -6.447 -77.781 598.124 -4.482 593.642Kar Yedekleri3.448.841 0 3.448.841 2.297.792 0 2.297.792Yasal Yedekler256.871 0 256.871 201.819 0 201.819Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler3.191.970 0 3.191.970 2.095.973 0 2.095.973Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.541.866 0 1.541.866 1.140.634 0 1.140.634Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.541.866 0 1.541.866 1.140.634 0 1.140.634Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.647.621 30.786.193 65.433.814 31.024.433 37.387.649 68.412.082Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 7.424.141 7.273.105Kredilerden Alınan Faizler5.577.024 6.368.425Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler64.659 76.719Bankalardan Alınan Faizler98.851 92.767Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler1.104.530 281.594Menkul Değerlerden Alınan Faizler444.089 269.826Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar20.463 33.150Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar152.865 73.946İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler270.761 162.730Finansal Kiralama Faiz Gelirleri43.740 55.460Diğer Faiz Gelirleri91.248 128.314FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.961.663 -3.612.001Mevduata Verilen Faizler-3.419.570 -2.911.610Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-481.981 -656.348Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-9.340 -15.070İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 -20.632Kiralama Faiz Giderleri-48.526 0Diğer Faiz Giderleri-2.246 -8.341NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.462.478 3.661.104NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ487.583 485.589Alınan Ücret ve Komisyonlar684.035 715.522Gayri Nakdi Kredilerden133.740 147.108Diğer(IV-12) 550.295 568.414Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-196.452 -229.933Gayri Nakdi Kredilere-699 -378Diğer(IV-12) -195.753 -229.555TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 3.115 167TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 605.830 -177.627Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-2.680 -40.888Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)928.396 3.199.952Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-319.886 -3.336.691DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 604.888 652.156FAALİYET BRÜT KÂRI5.163.894 4.621.389BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -1.217.243 -1.286.554DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-9.334 -98.409PERSONEL GİDERLERİ (-)-742.014 -650.828DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.219.373 -1.131.292NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.975.930 1.454.306BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.975.930 1.454.306SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -434.064 -313.672Cari Vergi Karşılığı-482.086 -240.335Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-261.649 -308.433Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi309.671 235.096SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.541.866 1.140.634DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI1.541.866 1.140.634Grubun Karı (Zararı)1.541.866 1.140.634Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,44230000 0,32720000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817712BIST