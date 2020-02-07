***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 46.732 299 143 326 -17.799 250.288 1.158.736 0 843.752 5.768.745 0 5.768.745TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 -399 0 11.951 0 406.451 0 0 418.003 0 418.003Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 46.732 299 -256 326 -5.848 250.288 1.565.187 0 843.752 6.186.748 0 6.186.748Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -1.421 15 0 -8.781 352.676 0 0 1.061.760 1.404.249 0 1.404.249Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 580.813 0 -843.752 -168.750 0 -168.750Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -168.750 0 0 -168.750 0 -168.750Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 94.189 0 0 0 0 0 749.563 0 -843.752 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -938 0 0 94.559 -762.587 0 0 1.476.311 807.345 0 807.345Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER34.463.153 80.441.539 114.904.692 46.860.923 71.444.884 118.305.807GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.656.079 11.937.632 13.593.711 2.140.362 13.989.602 16.129.964Teminat Mektupları1.652.005 5.434.532 7.086.537 2.137.639 5.110.252 7.247.891Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler4.075 0 4.075 14.570 0 14.570Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.647.930 5.434.532 7.082.462 2.123.069 5.110.252 7.233.321Banka Kredileri0 4.008 4.008 0 39.370 39.370İthalat Kabul Kredileri0 4.008 4.008 0 39.370 39.370Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler445 1.125.301 1.125.746 396 1.763.942 1.764.338Belgeli Akreditifler445 1.125.301 1.125.746 396 1.763.942 1.764.338Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.178.054 5.178.054 0 6.977.654 6.977.654Diğer Kefaletlerimizden3.629 195.737 199.366 2.327 98.384 100.711TAAHHÜTLER(III-1) 3.703.566 3.993.491 7.697.057 4.142.884 913.196 5.056.080Cayılamaz Taahhütler3.703.566 3.993.491 7.697.057 4.142.884 913.196 5.056.080Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri405.769 3.986.470 4.392.239 403.269 895.834 1.299.103Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.695.522 4.890 1.700.412 1.807.625 15.526 1.823.151Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri271.795 0 271.795 352.249 0 352.249İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 20.545 0 20.545Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.300.968 0 1.300.968 1.553.689 0 1.553.689Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.732 0 5.732 5.479 0 5.479Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 2.131 2.131 28 1.836 1.864Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 29.103.508 64.510.416 93.613.924 40.577.677 56.542.086 97.119.763Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.080.000 2.205.819 7.285.819 21.984.936 4.734.539 26.719.475Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.080.000 2.205.819 7.285.819 21.984.936 4.734.539 26.719.475Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler24.023.508 62.304.597 86.328.105 18.592.741 51.807.547 70.400.288Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.887.129 6.750.727 8.637.856 3.095.729 11.074.747 14.170.476Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.152.631 3.165.311 4.317.942 2.553.730 4.648.919 7.202.649Vadeli Döviz Satım İşlemleri734.498 3.585.416 4.319.914 541.999 6.425.828 6.967.827Para ve Faiz Swap İşlemleri21.428.055 52.028.104 73.456.159 15.281.888 39.024.040 54.305.928Swap Para Alım İşlemleri1.995.789 20.179.446 22.175.235 3.562.681 18.118.592 21.681.273Swap Para Satım İşlemleri4.018.266 16.330.202 20.348.468 10.579.207 11.726.454 22.305.661Swap Faiz Alım İşlemleri7.707.000 7.759.228 15.466.228 570.000 4.589.497 5.159.497Swap Faiz Satım İşlemleri7.707.000 7.759.228 15.466.228 570.000 4.589.497 5.159.497Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları708.324 3.525.766 4.234.090 181.758 1.708.760 1.890.518Para Alım Opsiyonları354.162 1.762.883 2.117.045 90.879 854.380 945.259Para Satım Opsiyonları354.162 1.762.883 2.117.045 90.879 854.380 945.259Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 33.366 0 33.366EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER191.814.960 32.697.106 224.512.066 236.760.446 46.229.628 282.990.074EMANET KIYMETLER1.581.605 2.085.348 3.666.953 939.226 1.929.120 2.868.346Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.314.449 0 1.314.449 401.049 0 401.049Emanete Alınan Menkul Değerler57.473 320.291 377.764 89.196 291.567 380.763Tahsile Alınan Çekler73.866 432.425 506.291 279.585 411.616 691.201Tahsile Alınan Ticari Senetler135.816 1.279.406 1.415.222 169.395 1.131.833 1.301.228Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 53.226 53.227 1 94.104 94.105Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER25.845.046 7.230.622 33.075.668 36.573.782 9.371.568 45.945.350Menkul Kıymetler133.731 57.440 191.171 223.731 7.819 231.550Teminat Senetleri215.042 245.927 460.969 7.252.373 1.944.017 9.196.390Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul22.542.362 6.200.939 28.743.301 25.499.601 6.140.983 31.640.584Diğer Rehinli Kıymetler2.953.001 726.316 3.679.317 3.597.167 1.278.749 4.875.916Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER164.388.309 23.381.136 187.769.445 199.247.438 34.928.940 234.176.378BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI226.278.113 113.138.645 339.416.758 283.621.369 117.674.512 401.295.881Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.407.464 3.388.855Alınan Faizler7.083.068 6.569.712Ödenen Faizler-3.888.038 -3.406.406Alınan Temettüler67.860 68.844Alınan Ücret ve Komisyonlar773.051 780.011Elde Edilen Diğer Kazançlar(VI-2) 126.975 82.549Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar766.049 614.267Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.478.568 -1.429.263Ödenen Vergiler-571.313 -114.687Diğer(VI-2) -1.471.620 223.828Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.642.351 1.508.751Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-93.803 13.302Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-156.960 -152.173Kredilerdeki Net (Artış) Azalış4.732.241 -1.903.890Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(VI-2) 3.070.160 92.775Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-447.237 -37.866Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.686.300 735.161Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-10.083.411 1.232.260Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-2) -1.064.939 1.529.182Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.049.815 4.897.606YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.415.360 -316.147İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)13.223 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-355.958 -332.402Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller385.181 135.125Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-553.200 -241.088Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar15.836 3.049Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-912.878 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar36.299 142.041Diğer(VI-2) -43.863 -22.872FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-104.913 -168.750Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 265.000Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 -265.000İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 -168.750Kiralamaya İlişkin Ödemeler-104.913 0Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-2) 931.358 1.332.484Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.460.900 5.745.193Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 10.630.383 4.885.190Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 13.091.283 10.630.383Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.476.311 1.061.760DİĞER KAPSAMLI GELİRLER-668.966 342.489Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-938 -1.406Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.180 -1.794Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 15Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler242 373Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar-668.028 343.895Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri118.732 -10.864Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-966.734 447.901Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler179.974 -93.142TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)807.345 1.404.249Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)12.717.937 7.952.365 20.670.302 8.777.863 9.070.957 17.848.820Nakit ve Nakit Benzerleri8.844.512 7.672.848 16.517.360 4.898.370 8.725.244 13.623.614Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 650.206 6.777.345 7.427.551 698.872 8.211.359 8.910.231Bankalar(I-3) 242 895.503 895.745 1.082 513.885 514.967Para Piyasalarından Alacaklar8.202.551 0 8.202.551 4.202.437 0 4.202.437Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -8.487 0 -8.487 -4.021 0 -4.021Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 32.731 89.993 122.724 1.962 26.814 28.776Devlet Borçlanma Senetleri32.696 89.993 122.689 1.914 26.814 28.728Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 13 0 13Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.338.052 229