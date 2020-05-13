***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -890 0 0 -42.536 105.291 0 0 491.051 552.916 0 552.916Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.012 -241 326 -57.165 708.255 3.206.783 0 491.051 7.975.163 0 7.975.163Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -518 0 0 -26.516 31.884 0 0 306.997 311.847 0 311.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.578 -241 326 53.414 -127.739 4.708.096 0 306.997 8.542.354 0 8.542.354Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER31.406.993 89.182.762 120.589.755 34.463.153 80.441.539 114.904.692GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.571.414 12.873.776 14.445.190 1.656.079 11.937.632 13.593.711Teminat Mektupları1.563.489 5.814.757 7.378.246 1.652.005 5.434.532 7.086.537Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.920 0 3.920 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.559.569 5.814.757 7.374.326 1.647.930 5.434.532 7.082.462Banka Kredileri0 2.442 2.442 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 2.442 2.442 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler89 1.496.031 1.496.120 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler89 1.496.031 1.496.120 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 5.371.107 5.371.107 0 5.178.054 5.178.054Diğer Kefaletlerimizden7.836 189.439 197.275 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.583.813 1.021.106 4.604.919 3.703.566 3.993.491 7.697.057Cayılamaz Taahhütler3.583.813 1.021.106 4.604.919 3.703.566 3.993.491 7.697.057Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri185.948 988.734 1.174.682 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.805.897 30.167 1.836.064 1.695.522 4.890 1.700.412Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri271.748 0 271.748 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.291.177 0 1.291.177 1.300.968 0 1.300.968Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.263 0 5.263 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 2.205 2.205 0 2.131 2.131Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 26.251.766 75.287.880 101.539.646 29.103.508 64.510.416 93.613.924Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar5.990.000 1.080.945 7.070.945 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler5.990.000 1.080.945 7.070.945 5.080.000 2.205.819 7.285.819Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler20.261.766 74.206.935 94.468.701 24.023.508 62.304.597 86.328.105Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.803.711 15.142.893 16.946.604 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.098.939 7.300.512 8.399.451 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri704.772 7.842.381 8.547.153 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri18.135.527 56.787.846 74.923.373 21.428.055 52.028.104 73.456.159Swap Para Alım İşlemleri2.307.133 24.128.147 26.435.280 1.995.789 20.179.446 22.175.235Swap Para Satım İşlemleri4.394.394 19.938.601 24.332.995 4.018.266 16.330.202 20.348.468Swap Faiz Alım İşlemleri5.717.000 6.360.549 12.077.549 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri5.717.000 6.360.549 12.077.549 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları322.528 2.276.196 2.598.724 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları161.264 1.138.098 1.299.362 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları161.264 1.138.098 1.299.362 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER194.095.907 36.387.520 230.483.427 191.814.960 32.697.106 224.512.066EMANET KIYMETLER1.467.103 2.248.214 3.715.317 1.581.605 2.085.348 3.666.953Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.195.675 0 1.195.675 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler48.533 367.024 415.557 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler85.774 405.875 491.649 73.866 432.425 506.291Tahsile Alınan Ticari Senetler137.120 1.415.816 1.552.936 135.816 1.279.406 1.415.222Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 59.499 59.500 1 53.226 53.227Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER25.207.304 8.257.905 33.465.209 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler133.531 29.952 163.483 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri212.897 269.896 482.793 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul21.934.147 6.514.855 28.449.002 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler2.925.819 1.443.202 4.369.021 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER167.421.500 25.881.401 193.302.901 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI225.502.900 125.570.282 351.073.182 226.278.113 113.138.645 339.416.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.842.407 578.948Alınan Faizler1.429.674 1.893.974Ödenen Faizler-587.078 -1.054.265Alınan Temettüler0 43.000Alınan Ücret ve Komisyonlar161.085 178.087Elde Edilen Diğer Kazançlar16.899 20.963Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar171.313 168.437Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-376.416 -342.247Ödenen Vergiler-46.316 -146.735Diğer2.073.246 -182.266Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.395.044 3.326.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış13.459 -46.266Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış9.595 159.358Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.906.697 3.390.118Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-424.449 733.595Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-399.960 508.044Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-855.427 1.989.485Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.178.583 -3.209.120Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)347.018 -198.540Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-1.552.637 3.905.622YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları286.884 -5.910İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-33.066 -87.746Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller31.975 86.167Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-278.727 -65.536Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar530.344 81.602Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -14.089 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 52.230 0Diğer-1.783 -20.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-28.838 -28.626Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-28.838 -28.626Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi545.364 488.301Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-749.227 4.359.387Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.091.283 10.630.383Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.342.056 14.989.770Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)306.997 491.051DİĞER KAPSAMLI GELİRLER4.850 61.865Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-518 -890Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-653 -1.124Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler135 234Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar5.368 62.755Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-33.420 -39.662Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)39.826 132.149Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-1.038 -29.732TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)311.847 552.916Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)11.371.046 8.462.218 19.833.264 12.717.937 7.952.365 20.670.302Nakit ve Nakit Benzerleri7.862.454 7.963.435 15.825.889 8.844.512 7.672.848 16.517.360Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 669.476 7.203.770 7.873.246 650.206 6.777.345 7.427.551Bankalar(I-3) 892 759.665 760.557 242 895.503 895.745Para Piyasalarından Alacaklar7.197.281 0 7.197.281 8.202.551 0 8.202.551Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -5.195 0 -5.195 -8.487 0 -8.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 7.991 100.953 108.944 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri7.956 100.953 108.909 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.053.851 247 1.054.098 1.338.052 229 1.338.281Devlet Borçlanma Senetleri1.044.999 0 1.044.999 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler8.852 247 9.099 8.852 229 9.081Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.446.750 397.583 2.844.333 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.408.162 397.583 2.805.745 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 38.588 0 38.588 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)24.881.632 11.135.939 36.017.571 23.846.373 11.083.848 34.930.221Krediler(I-5) 24.667.521 11.135.939 35.803.460 23.623.201 11.083.848 34.707.049Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 2.121.890 0 2.121.890 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri2.121.890 0 2.121.890 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.907.779 0 -1.907.779 -1.891.399 0 -1.891.399SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI83.265 334 83.599 83.265 334 83.599İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 83.265 334 83.599 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar83.265 334 83.599 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 940.299 0 940.299 946.477 0 946.477MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 49.067 0 49.067 54.262 0 54.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer49.067 0 49.067 54.262 0 54.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 532.086 7.082 539.168 454.857 4.343 459.200VARLIKLAR TOPLAMI37.858.055 19.605.573 57.463.628 38.103.831 19.040.890 57.144.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 22.892.554 16.623.126 39.515.680 23.512.236 15.695.771 39.208.007ALINAN KREDİLER(II-3) 204.130 2.271.280 2.475.410 189.364 2.543.888 2.733.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR7.586 98.150 105.736 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER875.943 308.216 1.184.159 819.686 163.048 982.734Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 472.862 301.567 774.429 470.966 156.390 627.356Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 403.081 6.649 409.730 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 306.212 0 306.212 298.719 0 298.719KARŞILIKLAR(II-8) 294.986 0 294.986 275.590 0 275.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı57.005 0 57.005 55.089 0 55.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar237.981 0 237.981 220.501 0 220.501CARİ VERGİ BORCU(II-9) 114.527 0 114.527 127.771 0 127.771ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 251.512 0 251.512 190.647 0 190.647SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 3.936.897 3.936.897 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 3.936.897 3.936.897 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 623.878 112.277 736.155 654.019 109.248 763.267ÖZKAYNAKLAR(II-12) 8.548.615 -6.261 8.542.354 8.236.954 -6.447 8.230.507Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler114.992 0 114.992 139.597 0 139.597Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-67.738 -6.261 -73.999 -72.920 -6.447 -79.367Kar Yedekleri4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698Yasal Yedekler317.507 0 317.507 243.692 0 243.692Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.390.589 0 4.390.589 2.964.006 0 2.964.006Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar306.997 0 306.997 1.476.311 0 1.476.311Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı306.997 0 306.997 1.476.311 0 1.476.311Azınlık Payları0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.119.943 23.343.685 57.463.628 34.319.214 22.825.507 57.144.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 1.384.228 1.830.283Kredilerden Alınan Faizler1.041.666 1.508.374Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 22.026Bankalardan Alınan Faizler3.899 37.779Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler199.471 169.687Menkul Değerlerden Alınan Faizler138.850 92.349Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.133 7.515Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar45.551 26.254İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler86.166 58.580Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri342 68FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -577.566 -1.051.664Mevduata Verilen Faizler-507.063 -935.560Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-46.858 -101.700Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-302 -1.422İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-12.848 -11.578Diğer Faiz Giderleri-10.495 -1.404NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ806.662 778.619NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ116.984 138.800Alınan Ücret ve Komisyonlar164.578 181.382Gayri Nakdi Kredilerden47.568 50.283Diğer(IV-12) 117.010 131.099Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-47.594 -42.582Gayri Nakdi Kredilere-196 -70Diğer(IV-12) -47.398 -42.512TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 0 43.000TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 73.582 263.433Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-4.094 4.530Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)417.623 545.013Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-339.947 -286.110DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 263.083 182.850FAALİYET BRÜT KÂRI1.260.311 1.406.702BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -353.201 -348.705DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-1.416 -3.632PERSONEL GİDERLERİ (-)-172.732 -171.686DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -332.931 -269.977NET FAALİYET KARI (ZARARI)400.031 612.702BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 400.031 612.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -93.034 -121.651Cari Vergi Karşılığı-33.072 -32.573Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-59.962 -125.374Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 36.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 306.997 491.051DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 306.997 491.051Grubun Karı (Zararı)306.997 491.051Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08810000 0,14090000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844782BIST