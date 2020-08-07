***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -279 0 -3.532 12.079 -287.606 0 0 930.239 650.901 0 650.901Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.124 0 0 -2.124 0 -2.124Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -1.683 -241 326 -1.101 315.358 3.446.286 0 930.239 8.317.350 0 8.317.350Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -111 3.246 0 733 74.768 0 0 572.309 650.945 0 650.945Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.002 0 0 13.002 0 13.002Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.421 3.005 324 82.251 -84.855 5.027.796 0 572.309 9.202.488 0 9.202.488Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.644.505 61.994.104 88.638.609 34.478.415 75.741.500 110.219.915GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.433.645 7.314.075 8.747.720 1.669.594 6.670.880 8.340.474Teminat Mektupları1.418.184 5.981.338 7.399.522 1.649.564 5.076.444 6.726.008Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.883 0 3.883 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.414.301 5.981.338 7.395.639 1.645.489 5.076.444 6.721.933Banka Kredileri0 5.867 5.867 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 5.867 5.867 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden10.392 53.046 63.438 15.956 72.095 88.051Diğer Garantilerimizden0 92.229 92.229 0 197.295 197.295Diğer Kefaletlerimizden4.361 131.419 135.780 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496Cayılamaz Taahhütler3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri156.026 1.001.466 1.157.492 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.833.870 736.906 2.570.776 1.695.522 646.582 2.342.104Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri246.460 0 246.460 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.261.471 0 1.261.471 1.300.950 0 1.300.950Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.350 0 5.350 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.578 2.282 3.860 1.765 2.131 3.896Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 21.682.325 52.939.375 74.621.700 29.103.508 64.435.437 93.538.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler16.792.325 51.787.960 68.580.285 24.023.508 62.229.618 86.253.126Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.886.484 9.528.682 11.415.166 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.276.130 4.423.968 5.700.098 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri610.354 5.104.714 5.715.068 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri14.769.665 39.344.672 54.114.337 21.428.055 51.953.125 73.381.180Swap Para Alım İşlemleri2.081.049 15.112.407 17.193.456 1.995.789 20.142.032 22.137.821Swap Para Satım İşlemleri4.012.616 11.208.625 15.221.241 4.018.266 16.292.637 20.310.903Swap Faiz Alım İşlemleri4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları136.176 2.914.606 3.050.782 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER193.209.713 37.774.709 230.984.422 191.850.928 32.720.240 224.571.168EMANET KIYMETLER2.672.507 2.401.515 5.074.022 1.617.573 2.108.482 3.726.055Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.350.830 0 2.350.830 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler51.022 475.113 526.135 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler117.633 362.603 480.236 95.899 433.100 528.999Tahsile Alınan Ticari Senetler140.540 1.485.564 1.626.104 137.270 1.288.791 1.426.061Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.482 78.235 90.717 12.482 66.300 78.782Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER23.751.699 8.004.298 31.755.997 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler132.034 36.877 168.911 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri212.494 283.338 495.832 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul20.469.671 5.971.788 26.441.459 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler2.936.590 1.712.295 4.648.885 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER166.785.507 27.368.896 194.154.403 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI219.854.218 99.768.813 319.623.031 226.329.343 108.461.740 334.791.083Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.596.699 1.342.516Alınan Faizler2.856.409 3.990.142Ödenen Faizler-1.121.010 -2.230.607Alınan Temettüler476 175Alınan Ücret ve Komisyonlar317.738 340.494Elde Edilen Diğer Kazançlar33.071 43.894Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar293.142 283.019Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-763.344 -726.428Ödenen Vergiler-112.367 -229.953Diğer5.092.584 -128.220Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-10.394.040 2.395.051Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.454 -37.136Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış81.824 121.732Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.599.569 5.348.505Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-414.421 949.612Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-513.189 -88.487Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-2.914.835 3.028.269Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-4.443.587 -6.020.046Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)414.191 -907.398Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.797.341 3.737.567YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.562.439 -21.554İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 15.318Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-153.493 -124.904Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller146.308 150.082Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-544.814 -77.886Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar804.586 15.836Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -4.074.571 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 265.278 0Diğer-5.733 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-53.063 -52.473Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-53.063 -52.473Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi803.225 488.302Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.609.618 4.151.842Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.405.619 11.420.391Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.796.001 15.572.233Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)572.309 930.239DİĞER KAPSAMLI GELİRLER91.638 -281.462Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar3.135 -279Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-146 -353Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.265 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler16 74Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar88.503 -281.183Yabancı Para Çevrim Farkları13.002 -5.656Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri933 13.867Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)94.041 -367.010Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.473 77.616TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)663.947 648.777Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.755.616 9.177.885 13.933.501 12.787.477 8.199.141 20.986.618Nakit ve Nakit Benzerleri1.177.517 8.833.578 10.011.095 8.911.743 7.919.624 16.831.367Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 609.148 6.861.949 7.471.097 650.207 6.777.349 7.427.556Bankalar(I-3) 171.396 1.971.629 2.143.025 13.802 1.142.275 1.156.077Para Piyasalarından Alacaklar398.937 0 398.937 8.256.577 0 8.256.577Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.964 0 -1.964 -8.843 0 -8.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 29.748 97.760 127.508 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri29.713 97.760 127.473 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.071.615 263 1.071.878 1.340.361 229 1.340.590Devlet Borçlanma Senetleri1.058.858 0 1.058.858 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.757 263 13.020 11.161 229 11.390Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.476.736 246.284 2.723.020 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.430.143 246.284 2.676.427 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 46.593 0 46.593 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)30.116.707 17.435.096 47.551.803 24.094.454 18.836.493 42.930.947Krediler(I-5) 25.800.390 16.534.169 42.334.559 23.645.713 17.911.812 41.557.525Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 43.633 764.765 808.398 39.828 813.238 853.066Faktoring Alacakları428.603 136.162 564.765 277.074 111.443 388.517İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.124.022 0 -2.124.022 -1.982.732 0 -1.982.732SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 908.414 7 908.421 946.973 5 946.978MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 46.411 0 46.411 55.171 0 55.171Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer46.411 0 46.411 55.171 0 55.171YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.077 0 2.077 47 0 47DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 623.709 13.712 637.421 499.399 13.994 513.393VARLIKLAR TOPLAMI36.453.594 26.626.700 63.080.294 38.384.181 27.049.633 65.433.814YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 21.001.408 17.032.333 38.033.741 23.355.995 15.613.731 38.969.726ALINAN KREDİLER(II-3) 377.102 8.204.686 8.581.788 313.517 10.544.127 10.857.644PARA PİYASALARINA BORÇLAR104.113 86.552 190.665 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER742.305 159.309 901.614 819.686 162.690 982.376Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 381.630 153.185 534.815 470.966 156.032 626.998Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 360.675 6.124 366.799 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ24 1.256 1.280 23 2.290 2.313KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 298.052 0 298.052 298.779 0 298.779KARŞILIKLAR(II-8) 230.536 428 230.964 225.321 319 225.640Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı65.939 0 65.939 57.205 0 57.205Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar164.597 428 165.025 168.116 319 168.435CARİ VERGİ BORCU(II-9) 160.300 -3.530 156.770 132.517 1.276 133.793ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 254.585 0 254.585 191.341 0 191.341SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 904.866 153.505 1.058.371 751.226 148.208 899.434ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.208.312 -5.824 9.202.488 8.544.988 -6.447 8.538.541Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler118.395 0 118.395 139.347 0 139.347Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.544 -5.824 -2.280 -71.334 -6.447 -77.781Kar Yedekleri5.027.796 0 5.027.796 3.448.841 0 3.448.841Yasal Yedekler334.351 0 334.351 256.871 0 256.871Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.693.445 0 4.693.445 3.191.970 0 3.191.970Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar572.309 0 572.309 1.541.866 0 1.541.866Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı572.309 0 572.309 1.541.866 0 1.541.866Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI33.281.603 29.798.691 63.080.294 34.647.621 30.786.193 65.433.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 2.766.680 3.905.880 1.287.986 1.950.333Kredilerden Alınan Faizler2.166.088 3.040.869 1.054.229 1.453.636Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 45.559 0 23.533Bankalardan Alınan Faizler11.673 73.071 6.266 29.095Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler261.697 489.648 62.226 319.651Menkul Değerlerden Alınan Faizler283.342 179.783 144.492 87.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.190 9.442 2.057 1.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar67.222 54.059 21.671 27.805İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler206.930 116.282 120.764 57.702Finansal Kiralama Faiz Gelirleri19.701 24.094 9.888 11.602Diğer Faiz Gelirleri24.179 52.856 10.885 25.382FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.093.361 -2.214.825 -485.336 -1.125.179Mevduata Verilen Faizler-885.554 -1.897.206 -381.248 -965.521Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-152.574 -284.213 -72.502 -140.663Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-11.294 -5.889 -10.992 -4.467İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-21.870 -25.085 -9.021 -13.500Diğer Faiz Giderleri-22.069 -2.432 -11.573 -1.028NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.673.319 1.691.055 802.650 825.154NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ209.942 249.414 106.520 127.401Alınan Ücret ve Komisyonlar317.464 349.071 160.679 178.821Gayri Nakdi Kredilerden66.580 74.500 32.419 38.915Diğer(IV-12) 250.884 274.571 128.260 139.906Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-107.522 -99.657 -54.159 -51.420Gayri Nakdi Kredilere-516 -193 -320 -123Diğer(IV-12) -107.006 -99.464 -53.839 -51.297TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 476 175 476 175TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 104.344 447.262 31.164 189.287Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.957 860 22.050 -3.670Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)526.079 708.989 110.212 178.763Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-439.692 -262.587 -101.098 14.194DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 368.945 323.791 83.505 139.489FAALİYET BRÜT KÂRI2.357.026 2.711.697 1.024.315 1.281.506BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -592.613 -580.606 -217.964 -230.425DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.216 -5.469 -800 -1.837PERSONEL GİDERLERİ (-)-365.777 -362.834 -187.289 -183.576DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -647.010 -581.133 -311.906 -308.777NET FAALİYET KARI (ZARARI)749.410 1.181.655 306.356 556.891BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 749.410 1.181.655 306.356 556.891SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -177.101 -251.416 -79.991 -121.188Cari Vergi Karşılığı-135.344 -187.772 -96.958 -150.528Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-45.515 -195.468 15.554 -65.582Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.758 131.824 1.413 94.922SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 572.309 930.239 226.365 435.703DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 572.309 930.239 226.365 435.703Grubun Karı (Zararı)572.309 930.239 226.365 435.703Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16420000 0,26680000 0,06490000 0,12500000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866761BIST