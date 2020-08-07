***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
07.08.2020 18:15
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -279 0 -3.532 12.079 -287.606 0 0 930.239 650.901 0 650.901
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2.124 0 0 -2.124 0 -2.124
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.150.618 0 -1.140.634 10.961 0 10.961
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -1.683 -241 326 -1.101 315.358 3.446.286 0 930.239 8.317.350 0 8.317.350
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -111 3.246 0 733 74.768 0 0 572.309 650.945 0 650.945
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.002 0 0 13.002 0 13.002
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.421 3.005 324 82.251 -84.855 5.027.796 0 572.309 9.202.488 0 9.202.488
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.644.505 61.994.104 88.638.609 34.478.415 75.741.500 110.219.915
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.433.645 7.314.075 8.747.720 1.669.594 6.670.880 8.340.474
Teminat Mektupları
1.418.184 5.981.338 7.399.522 1.649.564 5.076.444 6.726.008
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.883 0 3.883 4.075 0 4.075
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.414.301 5.981.338 7.395.639 1.645.489 5.076.444 6.721.933
Banka Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
İthalat Kabul Kredileri
0 5.867 5.867 0 4.008 4.008
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746
Belgeli Akreditifler
708 1.050.176 1.050.884 445 1.125.301 1.125.746
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
10.392 53.046 63.438 15.956 72.095 88.051
Diğer Garantilerimizden
0 92.229 92.229 0 197.295 197.295
Diğer Kefaletlerimizden
4.361 131.419 135.780 3.629 195.737 199.366
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Cayılamaz Taahhütler
3.528.535 1.740.654 5.269.189 3.705.313 4.635.183 8.340.496
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
156.026 1.001.466 1.157.492 405.769 3.986.470 4.392.239
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.833.870 736.906 2.570.776 1.695.522 646.582 2.342.104
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
246.460 0 246.460 271.795 0 271.795
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.261.471 0 1.261.471 1.300.950 0 1.300.950
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
5.350 0 5.350 5.732 0 5.732
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
1.578 2.282 3.860 1.765 2.131 3.896
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 21.682.325 52.939.375 74.621.700 29.103.508 64.435.437 93.538.945
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
16.792.325 51.787.960 68.580.285 24.023.508 62.229.618 86.253.126
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
1.886.484 9.528.682 11.415.166 1.887.129 6.750.727 8.637.856
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
1.276.130 4.423.968 5.700.098 1.152.631 3.165.311 4.317.942
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
610.354 5.104.714 5.715.068 734.498 3.585.416 4.319.914
Para ve Faiz Swap İşlemleri
14.769.665 39.344.672 54.114.337 21.428.055 51.953.125 73.381.180
Swap Para Alım İşlemleri
2.081.049 15.112.407 17.193.456 1.995.789 20.142.032 22.137.821
Swap Para Satım İşlemleri
4.012.616 11.208.625 15.221.241 4.018.266 16.292.637 20.310.903
Swap Faiz Alım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Swap Faiz Satım İşlemleri
4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
136.176 2.914.606 3.050.782 708.324 3.525.766 4.234.090
Para Alım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Para Satım Opsiyonları
68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
193.209.713 37.774.709 230.984.422 191.850.928 32.720.240 224.571.168
EMANET KIYMETLER
2.672.507 2.401.515 5.074.022 1.617.573 2.108.482 3.726.055
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.350.830 0 2.350.830 1.314.449 0 1.314.449
Emanete Alınan Menkul Değerler
51.022 475.113 526.135 57.473 320.291 377.764
Tahsile Alınan Çekler
117.633 362.603 480.236 95.899 433.100 528.999
Tahsile Alınan Ticari Senetler
140.540 1.485.564 1.626.104 137.270 1.288.791 1.426.061
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
12.482 78.235 90.717 12.482 66.300 78.782
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
23.751.699 8.004.298 31.755.997 25.845.046 7.230.622 33.075.668
Menkul Kıymetler
132.034 36.877 168.911 133.731 57.440 191.171
Teminat Senetleri
212.494 283.338 495.832 215.042 245.927 460.969
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
20.469.671 5.971.788 26.441.459 22.542.362 6.200.939 28.743.301
Diğer Rehinli Kıymetler
2.936.590 1.712.295 4.648.885 2.953.001 726.316 3.679.317
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
166.785.507 27.368.896 194.154.403 164.388.309 23.381.136 187.769.445
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
219.854.218 99.768.813 319.623.031 226.329.343 108.461.740 334.791.083
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.596.699 1.342.516
Alınan Faizler
2.856.409 3.990.142
Ödenen Faizler
-1.121.010 -2.230.607
Alınan Temettüler
476 175
Alınan Ücret ve Komisyonlar
317.738 340.494
Elde Edilen Diğer Kazançlar
33.071 43.894
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
293.142 283.019
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-763.344 -726.428
Ödenen Vergiler
-112.367 -229.953
Diğer
5.092.584 -128.220
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-10.394.040 2.395.051
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.454 -37.136
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
81.824 121.732
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-2.599.569 5.348.505
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-414.421 949.612
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-513.189 -88.487
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
-2.914.835 3.028.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-4.443.587 -6.020.046
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
414.191 -907.398
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.797.341 3.737.567
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-3.562.439 -21.554
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 15.318
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-153.493 -124.904
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
146.308 150.082
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-544.814 -77.886
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
804.586 15.836
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -4.074.571 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 265.278 0
Diğer
-5.733 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-53.063 -52.473
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) 0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-53.063 -52.473
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
803.225 488.302
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.609.618 4.151.842
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.405.619 11.420.391
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6.796.001 15.572.233
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
572.309 930.239
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
91.638 -281.462
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
3.135 -279
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-146 -353
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
3.265 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
16 74
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
88.503 -281.183
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.002 -5.656
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
933 13.867
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
94.041 -367.010
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-19.473 77.616
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
663.947 648.777
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
4.755.616 9.177.885 13.933.501 12.787.477 8.199.141 20.986.618
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.177.517 8.833.578 10.011.095 8.911.743 7.919.624 16.831.367
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 609.148 6.861.949 7.471.097 650.207 6.777.349 7.427.556
Bankalar
(I-3) 171.396 1.971.629 2.143.025 13.802 1.142.275 1.156.077
Para Piyasalarından Alacaklar
398.937 0 398.937 8.256.577 0 8.256.577
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.964 0 -1.964 -8.843 0 -8.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 29.748 97.760 127.508 32.731 89.993 122.724
Devlet Borçlanma Senetleri
29.713 97.760 127.473 32.696 89.993 122.689
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
35 0 35 35 0 35
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.071.615 263 1.071.878 1.340.361 229 1.340.590
Devlet Borçlanma Senetleri
1.058.858 0 1.058.858 1.329.200 0 1.329.200
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.757 263 13.020 11.161 229 11.390
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.476.736 246.284 2.723.020 2.502.642 189.295 2.691.937
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.430.143 246.284 2.676.427 2.467.326 188.178 2.655.504
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 46.593 0 46.593 35.316 1.117 36.433
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
30.116.707 17.435.096 47.551.803 24.094.454 18.836.493 42.930.947
Krediler
(I-5) 25.800.390 16.534.169 42.334.559 23.645.713 17.911.812 41.557.525
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 43.633 764.765 808.398 39.828 813.238 853.066
Faktoring Alacakları
428.603 136.162 564.765 277.074 111.443 388.517
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571
Devlet Borçlanma Senetleri
5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -2.124.022 0 -2.124.022 -1.982.732 0 -1.982.732
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 908.414 7 908.421 946.973 5 946.978
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 46.411 0 46.411 55.171 0 55.171
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
46.411 0 46.411 55.171 0 55.171
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
2.077 0 2.077 47 0 47
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 623.709 13.712 637.421 499.399 13.994 513.393
VARLIKLAR TOPLAMI
36.453.594 26.626.700 63.080.294 38.384.181 27.049.633 65.433.814
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 21.001.408 17.032.333 38.033.741 23.355.995 15.613.731 38.969.726
ALINAN KREDİLER
(II-3) 377.102 8.204.686 8.581.788 313.517 10.544.127 10.857.644
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
104.113 86.552 190.665 14.228 82.601 96.829
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
742.305 159.309 901.614 819.686 162.690 982.376
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 381.630 153.185 534.815 470.966 156.032 626.998
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 360.675 6.124 366.799 348.720 6.658 355.378
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
24 1.256 1.280 23 2.290 2.313
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 298.052 0 298.052 298.779 0 298.779
KARŞILIKLAR
(II-8) 230.536 428 230.964 225.321 319 225.640
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
65.939 0 65.939 57.205 0 57.205
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
164.597 428 165.025 168.116 319 168.435
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 160.300 -3.530 156.770 132.517 1.276 133.793
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 254.585 0 254.585 191.341 0 191.341
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398
Krediler
0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 904.866 153.505 1.058.371 751.226 148.208 899.434
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.208.312 -5.824 9.202.488 8.544.988 -6.447 8.538.541
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
118.395 0 118.395 139.347 0 139.347
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.544 -5.824 -2.280 -71.334 -6.447 -77.781
Kar Yedekleri
5.027.796 0 5.027.796 3.448.841 0 3.448.841
Yasal Yedekler
334.351 0 334.351 256.871 0 256.871
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.693.445 0 4.693.445 3.191.970 0 3.191.970
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
572.309 0 572.309 1.541.866 0 1.541.866
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
572.309 0 572.309 1.541.866 0 1.541.866
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
33.281.603 29.798.691 63.080.294 34.647.621 30.786.193 65.433.814
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.766.680 3.905.880 1.287.986 1.950.333
Kredilerden Alınan Faizler
2.166.088 3.040.869 1.054.229 1.453.636
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 45.559 0 23.533
Bankalardan Alınan Faizler
11.673 73.071 6.266 29.095
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
261.697 489.648 62.226 319.651
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
283.342 179.783 144.492 87.434
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
9.190 9.442 2.057 1.927
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
67.222 54.059 21.671 27.805
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
206.930 116.282 120.764 57.702
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
19.701 24.094 9.888 11.602
Diğer Faiz Gelirleri
24.179 52.856 10.885 25.382
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.093.361 -2.214.825 -485.336 -1.125.179
Mevduata Verilen Faizler
-885.554 -1.897.206 -381.248 -965.521
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-152.574 -284.213 -72.502 -140.663
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-11.294 -5.889 -10.992 -4.467
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-21.870 -25.085 -9.021 -13.500
Diğer Faiz Giderleri
-22.069 -2.432 -11.573 -1.028
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.673.319 1.691.055 802.650 825.154
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
209.942 249.414 106.520 127.401
Alınan Ücret ve Komisyonlar
317.464 349.071 160.679 178.821
Gayri Nakdi Kredilerden
66.580 74.500 32.419 38.915
Diğer
(IV-12) 250.884 274.571 128.260 139.906
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-107.522 -99.657 -54.159 -51.420
Gayri Nakdi Kredilere
-516 -193 -320 -123
Diğer
(IV-12) -107.006 -99.464 -53.839 -51.297
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 476 175 476 175
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 104.344 447.262 31.164 189.287
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
17.957 860 22.050 -3.670
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
526.079 708.989 110.212 178.763
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-439.692 -262.587 -101.098 14.194
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 368.945 323.791 83.505 139.489
FAALİYET BRÜT KÂRI
2.357.026 2.711.697 1.024.315 1.281.506
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -592.613 -580.606 -217.964 -230.425
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.216 -5.469 -800 -1.837
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-365.777 -362.834 -187.289 -183.576
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -647.010 -581.133 -311.906 -308.777
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
749.410 1.181.655 306.356 556.891
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 749.410 1.181.655 306.356 556.891
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -177.101 -251.416 -79.991 -121.188
Cari Vergi Karşılığı
-135.344 -187.772 -96.958 -150.528
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-45.515 -195.468 15.554 -65.582
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
3.758 131.824 1.413 94.922
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 572.309 930.239 226.365 435.703
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 572.309 930.239 226.365 435.703
Grubun Karı (Zararı)
572.309 930.239 226.365 435.703
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16420000 0,26680000 0,06490000 0,12500000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866761
BIST