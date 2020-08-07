***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -337 0 0 11.942 -287.606 0 0 930.306 654.305 0 654.305Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -1.459 -241 326 -2.687 315.358 3.206.783 0 930.306 8.076.552 0 8.076.552Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -88 19.003 0 2.319 74.768 0 0 494.586 590.588 0 590.588Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.148 18.762 326 82.249 -84.855 4.708.096 0 494.586 8.821.095 0 8.821.095Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.813.895 64.477.800 91.291.695 34.463.153 80.441.539 114.904.692GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.425.507 10.314.419 11.739.926 1.656.079 11.937.632 13.593.711Teminat Mektupları1.420.438 6.003.269 7.423.707 1.652.005 5.434.532 7.086.537Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.883 0 3.883 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.416.555 6.003.269 7.419.824 1.647.930 5.434.532 7.082.462Banka Kredileri0 5.867 5.867 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 5.867 5.867 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler708 1.031.729 1.032.437 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler708 1.031.729 1.032.437 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.142.135 3.142.135 0 5.178.054 5.178.054Diğer Kefaletlerimizden4.361 131.419 135.780 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.527.123 1.003.748 4.530.871 3.703.566 3.993.491 7.697.057Cayılamaz Taahhütler3.527.123 1.003.748 4.530.871 3.703.566 3.993.491 7.697.057Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri156.026 1.001.466 1.157.492 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.834.020 0 1.834.020 1.695.522 4.890 1.700.412Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri246.460 0 246.460 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.261.487 0 1.261.487 1.300.968 0 1.300.968Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.350 0 5.350 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 2.282 2.282 0 2.131 2.131Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 21.861.265 53.159.633 75.020.898 29.103.508 64.510.416 93.613.924Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler4.890.000 1.151.415 6.041.415 5.080.000 2.205.819 7.285.819Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler16.971.265 52.008.218 68.979.483 24.023.508 62.304.597 86.328.105Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri1.886.484 9.528.682 11.415.166 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.276.130 4.423.968 5.700.098 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri610.354 5.104.714 5.715.068 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri14.948.605 39.564.930 54.513.535 21.428.055 52.028.104 73.456.159Swap Para Alım İşlemleri2.259.989 15.133.125 17.393.114 1.995.789 20.179.446 22.175.235Swap Para Satım İşlemleri4.012.616 11.408.165 15.420.781 4.018.266 16.330.202 20.348.468Swap Faiz Alım İşlemleri4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri4.338.000 6.511.820 10.849.820 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları136.176 2.914.606 3.050.782 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları68.088 1.457.303 1.525.391 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER193.185.186 37.748.078 230.933.264 191.814.960 32.697.106 224.512.066EMANET KIYMETLER2.647.980 2.374.884 5.022.864 1.581.605 2.085.348 3.666.953Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.350.830 0 2.350.830 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler51.022 475.113 526.135 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler108.623 361.825 470.448 73.866 432.425 506.291Tahsile Alınan Ticari Senetler137.504 1.474.774 1.612.278 135.816 1.279.406 1.415.222Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 63.172 63.173 1 53.226 53.227Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER23.751.699 8.004.298 31.755.997 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler132.034 36.877 168.911 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri212.494 283.338 495.832 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul20.469.671 5.971.788 26.441.459 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler2.936.590 1.712.295 4.648.885 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER166.785.507 27.368.896 194.154.403 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI219.999.081 102.225.878 322.224.959 226.278.113 113.138.645 339.416.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.026.660 1.746.070Alınan Faizler2.664.913 3.736.260Ödenen Faizler-1.064.232 -2.143.210Alınan Temettüler215 64.921Alınan Ücret ve Komisyonlar334.752 383.228Elde Edilen Diğer Kazançlar33.337 44.266Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar271.346 255.550Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-751.087 -710.923Ödenen Vergiler-99.981 -213.625Diğer3.637.397 329.603Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.948.073 2.017.901Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-4.454 -37.136Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış81.639 125.175Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.947.237 4.862.638Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-282.848 936.344Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-513.189 -88.487Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-3.099.385 3.187.008Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-487.970 -6.128.018Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)305.371 -839.623Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.921.413 3.763.971YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.570.258 -43.305İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 15.318Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-144.067 -125.308Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller146.308 148.988Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-544.915 -77.742Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar804.586 15.836Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -4.074.571 0Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 265.278 0Diğer-22.877 -20.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-52.119 -51.881Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52.119 -51.881Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi772.468 488.299Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-6.771.322 4.157.084Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.091.283 10.630.383Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar6.319.961 14.787.467Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)494.586 930.306DİĞER KAPSAMLI GELİRLER96.002 -276.001Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.915 -337Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-111 -425Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19.003 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler23 88Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar77.087 -275.664Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri2.601 13.508Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)94.042 -367.010Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-19.556 77.838TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)590.588 654.305Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)4.425.296 9.029.596 13.454.892 12.717.937 7.952.365 20.670.302Nakit ve Nakit Benzerleri849.404 8.685.261 9.534.665 8.844.512 7.672.848 16.517.360Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 609.147 6.861.947 7.471.094 650.206 6.777.345 7.427.551Bankalar(I-3) 1.628 1.823.314 1.824.942 242 895.503 895.745Para Piyasalarından Alacaklar240.052 0 240.052 8.202.551 0 8.202.551Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.423 0 -1.423 -8.487 0 -8.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 29.748 97.760 127.508 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri29.713 97.760 127.473 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler35 0 35 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.069.306 263 1.069.569 1.338.052 229 1.338.281Devlet Borçlanma Senetleri1.058.858 0 1.058.858 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 263 10.711 8.852 229 9.081Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.476.838 246.312 2.723.150 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.430.245 246.312 2.676.557 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 46.593 0 46.593 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)29.799.404 12.401.730 42.201.134 23.846.373 11.083.848 34.930.221Krediler(I-5) 25.852.286 12.401.730 38.254.016 23.623.201 11.083.848 34.707.049Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri5.968.103 0 5.968.103 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.020.985 0 -2.020.985 -1.891.399 0 -1.891.399SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100.672 334 101.006 83.265 334 83.599İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 100.672 334 101.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100.672 334 101.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 906.285 0 906.285 946.477 0 946.477MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 45.551 0 45.551 54.262 0 54.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer45.551 0 45.551 54.262 0 54.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 569.127 4.658 573.785 454.857 4.343 459.200VARLIKLAR TOPLAMI35.846.995 21.436.318 57.283.313 38.103.831 19.040.890 57.144.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 21.012.274 17.075.198 38.087.472 23.512.236 15.695.771 39.208.007ALINAN KREDİLER(II-3) 351.182 2.933.301 3.284.483 189.364 2.543.888 2.733.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR104.113 86.552 190.665 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER742.305 159.327 901.632 819.686 163.048 982.734Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 381.630 153.203 534.833 470.966 156.390 627.356Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 360.675 6.124 366.799 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 298.052 0 298.052 298.719 0 298.719KARŞILIKLAR(II-8) 306.457 0 306.457 275.590 0 275.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı63.248 0 63.248 55.089 0 55.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar243.209 0 243.209 220.501 0 220.501CARİ VERGİ BORCU(II-9) 155.320 0 155.320 127.771 0 127.771ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 245.164 0 245.164 190.647 0 190.647SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 4.169.976 4.169.976 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 699.120 123.877 822.997 654.019 109.248 763.267ÖZKAYNAKLAR(II-12) 8.826.919 -5.824 8.821.095 8.236.954 -6.447 8.230.507Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler134.425 0 134.425 139.597 0 139.597Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler3.544 -5.824 -2.280 -72.920 -6.447 -79.367Kar Yedekleri4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698Yasal Yedekler317.508 0 317.508 243.692 0 243.692Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar494.586 0 494.586 1.476.311 0 1.476.311Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı494.586 0 494.586 1.476.311 0 1.476.311Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.740.906 24.542.407 57.283.313 34.319.214 22.825.507 57.144.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 2.574.280 3.653.441 1.190.052 1.823.158Kredilerden Alınan Faizler2.022.921 2.875.965 981.255 1.367.591Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 45.559 0 23.533Bankalardan Alınan Faizler5.954 61.881 2.055 24.102Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler261.639 489.339 62.168 319.652Menkul Değerlerden Alınan Faizler283.342 179.783 144.492 87.434Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar9.190 9.442 2.057 1.927Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar67.222 54.059 21.671 27.805İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler206.930 116.282 120.764 57.702Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri424 914 82 846FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.036.583 -2.127.428 -459.017 -1.075.764Mevduata Verilen Faizler-888.976 -1.906.226 -381.913 -970.666Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-92.376 -187.808 -45.518 -86.108Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-11.294 -5.890 -10.992 -4.468İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-21.869 -25.072 -9.021 -13.494Diğer Faiz Giderleri-22.068 -2.432 -11.573 -1.028NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.537.697 1.526.013 731.035 747.394NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ249.725 303.799 132.741 164.999Alınan Ücret ve Komisyonlar343.407 391.805 178.829 210.423Gayri Nakdi Kredilerden105.597 123.311 58.029 73.028Diğer(IV-12) 237.810 268.494 120.800 137.395Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-93.682 -88.006 -46.088 -45.424Gayri Nakdi Kredilere-516 -193 -320 -123Diğer(IV-12) -93.166 -87.813 -45.768 -45.301TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 215 64.921 215 21.921TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 105.581 453.135 31.999 189.702Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)17.957 860 22.051 -3.670Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)531.123 745.237 113.500 200.224Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-443.499 -292.962 -103.552 -6.852DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 341.923 324.269 78.840 141.419FAALİYET BRÜT KÂRI2.235.141 2.672.137 974.830 1.265.435BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -580.245 -578.438 -227.044 -229.733DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-2.216 -5.469 -800 -1.837PERSONEL GİDERLERİ (-)-353.399 -349.325 -180.667 -177.639DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -642.181 -576.323 -309.250 -306.346NET FAALİYET KARI (ZARARI)657.100 1.162.582 257.069 549.880BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 657.100 1.162.582 257.069 549.880SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -162.514 -232.276 -69.480 -110.625Cari Vergi Karşılığı-127.530 -175.544 -94.458 -142.971Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-34.984 -189.630 24.978 -64.256Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 132.898 0 96.602SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 494.586 930.306 187.589 439.255DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 494.586 930.306 187.589 439.255Grubun Karı (Zararı)494.586 930.306 187.589 439.255Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,14190000 0,26680000 0,05380000 0,12600000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866763BIST