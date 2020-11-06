***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -769 0 0 72.833 -683.114 0 0 1.291.818 680.768 0 680.768Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -1.891 -241 326 58.204 -80.150 3.207.698 0 1.291.818 8.103.930 0 8.103.930Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -319 19.003 0 -49.526 123.029 0 0 738.858 831.045 0 831.045Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.379 18.762 326 30.404 -36.594 4.708.096 0 738.858 9.061.552 0 9.061.552Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER25.910.647 71.985.251 97.895.898 34.463.153 80.441.539 114.904.692GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.415.669 10.196.686 11.612.355 1.656.079 11.937.632 13.593.711Teminat Mektupları1.410.595 6.184.525 7.595.120 1.652.005 5.434.532 7.086.537Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.522 0 3.522 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.407.073 6.184.525 7.591.598 1.647.930 5.434.532 7.082.462Banka Kredileri0 1.078 1.078 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 1.078 1.078 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.137.370 3.137.370 0 5.178.054 5.178.054Diğer Kefaletlerimizden4.361 82.991 87.352 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.557.152 1.956.283 5.513.435 3.703.566 3.993.491 7.697.057Cayılamaz Taahhütler3.557.152 1.956.283 5.513.435 3.703.566 3.993.491 7.697.057Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.247 1.949.702 2.194.949 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.833.974 3.876 1.837.850 1.695.522 4.890 1.700.412Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri253.686 0 253.686 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.194.816 0 1.194.816 1.300.968 0 1.300.968Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.649 0 5.649 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 2.705 2.705 0 2.131 2.131Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 20.937.826 59.832.282 80.770.108 29.103.508 64.510.416 93.613.924Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.753.826 58.558.422 77.312.248 24.023.508 62.304.597 86.328.105Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.771.698 11.403.235 14.174.933 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.755.530 5.345.021 7.100.551 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.016.168 6.058.214 7.074.382 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri15.799.188 43.484.237 59.283.425 21.428.055 52.028.104 73.456.159Swap Para Alım İşlemleri2.345.331 18.395.330 20.740.661 1.995.789 20.179.446 22.175.235Swap Para Satım İşlemleri5.689.857 12.872.219 18.562.076 4.018.266 16.330.202 20.348.468Swap Faiz Alım İşlemleri3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları182.940 3.670.950 3.853.890 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER191.196.353 44.305.066 235.501.419 191.814.960 32.697.106 224.512.066EMANET KIYMETLER2.294.647 2.906.380 5.201.027 1.581.605 2.085.348 3.666.953Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.973.628 0 1.973.628 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler47.062 687.791 734.853 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler131.135 499.881 631.016 73.866 432.425 506.291Tahsile Alınan Ticari Senetler142.821 1.671.799 1.814.620 135.816 1.279.406 1.415.222Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 46.909 46.910 1 53.226 53.227Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.806.974 8.999.086 31.806.060 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler132.034 34.297 166.331 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri212.580 327.784 540.364 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.383.416 6.757.110 26.140.526 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler3.078.034 1.879.895 4.957.929 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER166.094.732 32.399.600 198.494.332 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI217.107.000 116.290.317 333.397.317 226.278.113 113.138.645 339.416.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.515.454 173.085Alınan Faizler3.791.875 5.444.584Ödenen Faizler-1.519.117 -3.160.846Alınan Temettüler215 67.860Alınan Ücret ve Komisyonlar483.309 564.367Elde Edilen Diğer Kazançlar59.320 69.745Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar461.703 540.840Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.146.263 -1.064.631Ödenen Vergiler-163.475 -373.895Diğer-452.113 -1.914.939Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-6.563.056 4.589.297Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.358 -46.334Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış185.419 -35.661Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-4.605.304 7.620.973Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.461.511 1.940.194Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-212.193 -382.698Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.507.603 4.547.274Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-878.785 -8.083.019Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)1.910.563 -971.432Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-5.047.602 4.762.382YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.960.462 -1.025.122İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 13.223Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-231.571 -176.512Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller280.624 315.103Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-713.770 -505.493Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar906.840 15.836Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -4.646.389 -723.851Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 467.536 56.969Diğer-23.732 -20.397FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-77.826 -82.320Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-77.826 -82.320Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.306.576 610.103Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.779.314 4.265.043Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.091.283 10.630.383Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.311.969 14.895.426Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)738.858 1.291.818DİĞER KAPSAMLI GELİRLER92.187 -611.050Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar18.684 -769Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-402 -971Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları19.003 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler83 202Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar73.503 -610.281Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-62.327 91.683Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)154.743 -864.394Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.913 162.430TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)831.045 680.768Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.467.642 8.285.018 13.752.660 12.717.937 7.952.365 20.670.302Nakit ve Nakit Benzerleri1.561.357 7.855.351 9.416.708 8.844.512 7.672.848 16.517.360Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 811.415 7.105.080 7.916.495 650.206 6.777.345 7.427.551Bankalar(I-3) 772 750.271 751.043 242 895.503 895.745Para Piyasalarından Alacaklar750.247 0 750.247 8.202.551 0 8.202.551Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.077 0 -1.077 -8.487 0 -8.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 20.535 95.644 116.179 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri20.496 95.644 116.140 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler39 0 39 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.059.351 312 1.059.663 1.338.052 229 1.338.281Devlet Borçlanma Senetleri1.048.903 0 1.048.903 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 312 10.760 8.852 229 9.081Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.826.399 333.711 3.160.110 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.788.093 333.711 3.121.804 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 38.306 0 38.306 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.403.390 14.918.378 46.321.768 23.846.373 11.083.848 34.930.221Krediler(I-5) 27.095.046 14.918.378 42.013.424 23.623.201 11.083.848 34.707.049Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.042.987 0 -2.042.987 -1.891.399 0 -1.891.399SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI100.672 334 101.006 83.265 334 83.599İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 100.672 334 101.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar100.672 334 101.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 858.031 0 858.031 946.477 0 946.477MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 39.281 0 39.281 54.262 0 54.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer39.281 0 39.281 54.262 0 54.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 11.298 0 11.298 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 581.570 6.533 588.103 454.857 4.343 459.200VARLIKLAR TOPLAMI38.462.544 23.210.263 61.672.807 38.103.831 19.040.890 57.144.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 19.683.856 20.297.236 39.981.092 23.512.236 15.695.771 39.208.007ALINAN KREDİLER(II-3) 979.288 3.188.683 4.167.971 189.364 2.543.888 2.733.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.548.201 80.624 1.628.825 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER582.904 321.032 903.936 819.686 163.048 982.734Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 487.910 315.663 803.573 470.966 156.390 627.356Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 94.994 5.369 100.363 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 264.784 0 264.784 298.719 0 298.719KARŞILIKLAR(II-8) 303.136 0 303.136 275.590 0 275.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı59.626 0 59.626 55.089 0 55.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar243.510 0 243.510 220.501 0 220.501CARİ VERGİ BORCU(II-9) 79.295 0 79.295 127.771 0 127.771ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 317.150 0 317.150 190.647 0 190.647SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 769.690 127.112 896.802 654.019 109.248 763.267ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.066.541 -4.989 9.061.552 8.236.954 -6.447 8.230.507Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler134.194 0 134.194 139.597 0 139.597Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-875 -4.989 -5.864 -72.920 -6.447 -79.367Kar Yedekleri4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698Yasal Yedekler317.508 0 317.508 243.692 0 243.692Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar738.858 0 738.858 1.476.311 0 1.476.311Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı738.858 0 738.858 1.476.311 0 1.476.311Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI33.594.845 28.077.962 61.672.807 34.319.214 22.825.507 57.144.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 3.683.813 5.394.647 1.109.533 1.741.206Kredilerden Alınan Faizler2.981.378 4.138.254 958.457 1.262.289Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 64.487 0 18.928Bankalardan Alınan Faizler7.925 69.701 1.971 7.820Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler265.725 820.383 4.086 331.044Menkul Değerlerden Alınan Faizler428.309 299.948 144.967 120.165Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.515 18.025 3.325 8.583Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar85.837 99.771 18.615 45.712İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler329.957 182.152 123.027 65.870Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri476 1.874 52 960FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.492.458 -3.087.896 -455.875 -960.468Mevduata Verilen Faizler-1.251.789 -2.790.814 -362.813 -884.588Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-133.710 -253.166 -41.334 -65.358Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-47.423 -6.149 -36.129 -259İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-25.456 -36.338 -3.587 -11.266Diğer Faiz Giderleri-34.080 -1.429 -12.012 1.003NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.191.355 2.306.751 653.658 780.738NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ359.724 437.500 109.999 133.701Alınan Ücret ve Komisyonlar488.973 569.685 145.566 177.880Gayri Nakdi Kredilerden155.515 166.802 49.918 43.491Diğer(IV-12) 333.458 402.883 95.648 134.389Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-129.249 -132.185 -35.567 -44.179Gayri Nakdi Kredilere-791 -281 -275 -88Diğer(IV-12) -128.458 -131.904 -35.292 -44.091TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 215 67.860 0 2.939TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 195.510 575.657 89.929 122.522Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)73.765 -1.579 55.808 -2.439Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)987.465 945.578 456.342 200.341Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-865.720 -368.342 -422.221 -75.380DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 426.423 443.188 84.500 118.919FAALİYET BRÜT KÂRI3.173.227 3.830.956 938.086 1.158.819BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -702.938 -785.395 -122.693 -206.957DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-12.898 -6.489 -10.682 -1.020PERSONEL GİDERLERİ (-)-534.377 -525.276 -180.978 -175.951DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -961.484 -884.131 -319.303 -307.808NET FAALİYET KARI (ZARARI)961.530 1.629.665 304.430 467.083BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 961.530 1.629.665 304.430 467.083SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -222.672 -337.847 -60.158 -105.571Cari Vergi Karşılığı-114.999 -379.863 12.531 -204.319Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-107.673 -233.862 -72.689 -44.232Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 275.878 0 142.980SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 738.858 1.291.818 244.272 361.512DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 738.858 1.291.818 244.272 361.512Grubun Karı (Zararı)738.858 1.291.818 244.272 361.512Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,21190000 0,37050000 0,07010000 0,10370000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886801BIST