***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.404 -241 3.858 -13.180 602.964 2.297.792 0 1.140.634 7.657.612 0 7.657.612Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -711 0 -3.532 72.970 -683.114 0 0 1.324.907 710.520 0 710.520Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0 530 0 530Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.146.118 0 -1.140.634 6.461 0 6.461Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.115 -241 326 59.790 -80.150 3.444.440 0 1.324.907 8.375.123 0 8.375.123Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -345 3.246 0 -51.112 123.029 0 0 831.730 906.548 0 906.548Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.088 0 0 36.088 0 36.088Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.655 3.005 324 30.406 -36.594 5.050.882 0 831.730 9.481.177 0 9.481.177Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER25.728.141 69.676.652 95.404.793 34.478.415 75.741.500 110.219.915GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.420.617 7.247.650 8.668.267 1.669.594 6.670.880 8.340.474Teminat Mektupları1.408.341 6.184.525 7.592.866 1.649.564 5.076.444 6.726.008Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.522 0 3.522 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.404.819 6.184.525 7.589.344 1.645.489 5.076.444 6.721.933Banka Kredileri0 1.078 1.078 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 1.078 1.078 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler713 790.722 791.435 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden7.202 83.771 90.973 15.956 72.095 88.051Diğer Garantilerimizden0 104.563 104.563 0 197.295 197.295Diğer Kefaletlerimizden4.361 82.991 87.352 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.558.562 2.829.787 6.388.349 3.705.313 4.635.183 8.340.496Cayılamaz Taahhütler3.558.562 2.829.787 6.388.349 3.705.313 4.635.183 8.340.496Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri245.247 1.949.702 2.194.949 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.833.824 877.380 2.711.204 1.695.522 646.582 2.342.104Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri253.686 0 253.686 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.194.798 0 1.194.798 1.300.950 0 1.300.950Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.649 0 5.649 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.578 2.705 4.283 1.765 2.131 3.896Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 20.748.962 59.599.215 80.348.177 29.103.508 64.435.437 93.538.945Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler2.184.000 1.273.860 3.457.860 5.080.000 2.205.819 7.285.819Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler18.564.962 58.325.355 76.890.317 24.023.508 62.229.618 86.253.126Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.771.698 11.403.235 14.174.933 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.755.530 5.345.021 7.100.551 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.016.168 6.058.214 7.074.382 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri15.610.324 43.251.170 58.861.494 21.428.055 51.953.125 73.381.180Swap Para Alım İşlemleri2.156.467 18.373.233 20.529.700 1.995.789 20.142.032 22.137.821Swap Para Satım İşlemleri5.689.857 12.661.249 18.351.106 4.018.266 16.292.637 20.310.903Swap Faiz Alım İşlemleri3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri3.882.000 6.108.344 9.990.344 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları182.940 3.670.950 3.853.890 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları91.470 1.835.475 1.926.945 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER191.213.524 44.335.621 235.549.145 191.850.928 32.720.240 224.571.168EMANET KIYMETLER2.311.818 2.936.935 5.248.753 1.617.573 2.108.482 3.726.055Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.973.628 0 1.973.628 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler47.062 687.791 734.853 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler135.825 500.763 636.588 95.899 433.100 528.999Tahsile Alınan Ticari Senetler142.821 1.684.394 1.827.215 137.270 1.288.791 1.426.061Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.482 63.987 76.469 12.482 66.300 78.782Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.806.974 8.999.086 31.806.060 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler132.034 34.297 166.331 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri212.580 327.784 540.364 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.383.416 6.757.110 26.140.526 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler3.078.034 1.879.895 4.957.929 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER166.094.732 32.399.600 198.494.332 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI216.941.665 114.012.273 330.953.938 226.329.343 108.461.740 334.791.083Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.819.469 432.550Alınan Faizler4.045.524 5.804.949Ödenen Faizler-1.580.528 -3.280.198Alınan Temettüler476 3.115Alınan Ücret ve Komisyonlar450.103 491.669Elde Edilen Diğer Kazançlar58.766 69.182Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar483.624 566.605Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.164.030 -1.086.553Ödenen Vergiler-304.955 -320.903Diğer1.830.489 -1.815.316Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.724.116 3.875.585Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış6.358 -46.334Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış185.836 -39.046Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-2.239.363 8.902.161Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.502.639 1.983.612Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-212.193 -382.698Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-1.384.233 4.426.624Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-5.621.268 -9.854.836Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)2.043.386 -1.113.898Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-4.904.647 4.308.135YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-3.957.210 -1.003.650İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 13.223Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-245.342 -175.813Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller280.626 316.198Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-713.678 -506.212Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar906.840 15.836Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -4.646.389 -723.851Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 467.536 56.969Diğer-6.803 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-79.232 -83.208Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-79.232 -83.208Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.369.145 488.300Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-7.571.944 3.709.577Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.405.619 11.420.391Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar5.833.675 15.129.968Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)831.730 1.324.907DİĞER KAPSAMLI GELİRLER110.906 -613.857Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.901 -711Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-442 -898Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları3.265 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler78 187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar108.005 -613.146Yabancı Para Çevrim Farkları36.088 -3.002Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-63.995 92.043Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)154.743 -864.395Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-18.831 162.208TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)942.636 711.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)5.834.659 8.441.964 14.276.623 12.787.477 8.199.141 20.986.618Nakit ve Nakit Benzerleri1.926.144 8.012.305 9.938.449 8.911.743 7.919.624 16.831.367Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 811.415 7.105.083 7.916.498 650.207 6.777.349 7.427.556Bankalar(I-3) 213.017 907.222 1.120.239 13.802 1.142.275 1.156.077Para Piyasalarından Alacaklar903.562 0 903.562 8.256.577 0 8.256.577Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.850 0 -1.850 -8.843 0 -8.843Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 20.535 95.644 116.179 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri20.496 95.644 116.140 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler39 0 39 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.061.660 312 1.061.972 1.340.361 229 1.340.590Devlet Borçlanma Senetleri1.048.903 0 1.048.903 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.757 312 13.069 11.161 229 11.390Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.826.320 333.703 3.160.023 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.788.014 333.703 3.121.717 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 38.306 0 38.306 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)31.694.166 19.959.975 51.654.141 24.094.454 18.836.493 42.930.947Krediler(I-5) 27.091.229 18.952.416 46.043.645 23.645.713 17.911.812 41.557.525Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 51.058 793.105 844.163 39.828 813.238 853.066Faktoring Alacakları353.322 214.454 567.776 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri6.351.331 0 6.351.331 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.152.774 0 -2.152.774 -1.982.732 0 -1.982.732SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 861.707 7 861.714 946.973 5 946.978MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 40.196 0 40.196 55.171 0 55.171Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer40.196 0 40.196 55.171 0 55.171YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 11.298 0 11.298 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI2.103 0 2.103 47 0 47DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 653.892 43.059 696.951 499.399 13.994 513.393VARLIKLAR TOPLAMI39.098.681 28.445.005 67.543.686 38.384.181 27.049.633 65.433.814YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 19.663.246 20.207.780 39.871.026 23.355.995 15.613.731 38.969.726ALINAN KREDİLER(II-3) 1.019.519 8.523.343 9.542.862 313.517 10.544.127 10.857.644PARA PİYASALARINA BORÇLAR1.548.201 80.624 1.628.825 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER582.904 320.926 903.830 819.686 162.690 982.376Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 487.910 315.557 803.467 470.966 156.032 626.998Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 94.994 5.369 100.363 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ24 785 809 23 2.290 2.313KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 264.784 0 264.784 298.779 0 298.779KARŞILIKLAR(II-8) 234.589 430 235.019 225.321 319 225.640Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı62.210 0 62.210 57.205 0 57.205Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar172.379 430 172.809 168.116 319 168.435CARİ VERGİ BORCU(II-9) 85.698 832 86.530 132.517 1.276 133.793ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 321.082 0 321.082 191.341 0 191.341SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 4.068.264 4.068.264 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 981.881 157.597 1.139.478 751.226 148.208 899.434ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.486.166 -4.989 9.481.177 8.544.988 -6.447 8.538.541Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler118.161 0 118.161 139.347 0 139.347Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-875 -4.989 -5.864 -71.334 -6.447 -77.781Kar Yedekleri5.050.882 0 5.050.882 3.448.841 0 3.448.841Yasal Yedekler334.352 0 334.352 256.871 0 256.871Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.716.530 0 4.716.530 3.191.970 0 3.191.970Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar831.730 0 831.730 1.541.866 0 1.541.866Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı831.730 0 831.730 1.541.866 0 1.541.866Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI34.188.094 33.355.592 67.543.686 34.647.621 30.786.193 65.433.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 3.938.241 5.754.121 1.171.561 1.848.241Kredilerden Alınan Faizler3.159.248 4.374.385 993.160 1.333.516Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler0 64.487 0 18.928Bankalardan Alınan Faizler19.587 85.077 7.914 12.006Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler266.014 820.693 4.317 331.045Menkul Değerlerden Alınan Faizler428.309 299.948 144.967 120.165Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar12.515 18.025 3.325 8.583Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar85.837 99.771 18.615 45.712İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler329.957 182.152 123.027 65.870Finansal Kiralama Faiz Gelirleri30.265 34.009 10.564 9.915Diğer Faiz Gelirleri34.818 75.522 10.639 22.666FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.553.869 -3.207.248 -460.508 -992.423Mevduata Verilen Faizler-1.248.276 -2.777.803 -362.722 -880.597Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-198.632 -385.515 -46.058 -101.302Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-47.423 -6.148 -36.129 -259İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-25.458 -36.355 -3.588 -11.270Diğer Faiz Giderleri-34.080 -1.427 -12.011 1.005NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.384.372 2.546.873 711.053 855.818NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ307.749 365.711 97.807 116.297Alınan Ücret ve Komisyonlar449.737 515.827 132.273 166.756Gayri Nakdi Kredilerden92.536 104.298 25.956 29.798Diğer(IV-12) 357.201 411.529 106.317 136.958Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-141.988 -150.116 -34.466 -50.459Gayri Nakdi Kredilere-790 -281 -274 -88Diğer(IV-12) -141.198 -149.835 -34.192 -50.371TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 476 3.115 0 2.940TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 191.185 566.501 86.841 119.239Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)73.767 -1.579 55.810 -2.439Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)994.885 867.473 468.806 158.484Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-877.467 -299.393 -437.775 -36.806DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 445.866 431.934 76.921 108.143FAALİYET BRÜT KÂRI3.329.648 3.914.134 972.622 1.202.437BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -723.219 -787.961 -130.606 -207.355DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-12.898 -6.489 -10.682 -1.020PERSONEL GİDERLERİ (-)-553.007 -544.261 -187.230 -181.427DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -968.467 -891.829 -321.457 -310.696NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.072.057 1.683.594 322.647 501.939BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.072.057 1.683.594 322.647 501.939SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -240.327 -358.687 -63.226 -107.271Cari Vergi Karşılığı-132.904 -396.103 2.440 -208.331Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-116.025 -242.196 -70.510 -46.728Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi8.602 279.612 4.844 147.788SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 831.730 1.324.907 259.421 394.668DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 831.730 1.324.907 259.421 394.668Grubun Karı (Zararı)831.730 1.324.907 259.421 394.668Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23860000 0,38000000 0,07440000 0,11320000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886804BIST