***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 140.921 -1.122 -241 326 -14.629 602.964 2.146.000 0 1.061.760 7.422.247 0 7.422.247Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -938 0 0 94.559 -762.587 0 0 1.476.311 807.345 0 807.345Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.061.698 0 -1.061.760 915 0 915Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 977 0 0 0 0 0 1.060.783 0 -1.061.760 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 915 0 0 915 0 915Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -93 29.003 0 -57.888 125.891 0 0 626.645 723.558 0 723.558Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER31.462.913 67.020.353 98.483.266 34.463.153 80.441.539 114.904.692GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.354.541 9.433.715 10.788.256 1.656.079 11.937.632 13.593.711Teminat Mektupları1.345.689 6.107.892 7.453.581 1.652.005 5.434.532 7.086.537Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.477 0 3.477 4.075 0 4.075Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.342.212 6.107.892 7.450.104 1.647.930 5.434.532 7.082.462Banka Kredileri0 1.269 1.269 0 4.008 4.008İthalat Kabul Kredileri0 1.269 1.269 0 4.008 4.008Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746Belgeli Akreditifler4.491 718.677 723.168 445 1.125.301 1.125.746Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.533.518 2.533.518 0 5.178.054 5.178.054Diğer Kefaletlerimizden4.361 72.359 76.720 3.629 195.737 199.366TAAHHÜTLER(III-1) 3.540.483 1.365.816 4.906.299 3.703.566 3.993.491 7.697.057Cayılamaz Taahhütler3.540.483 1.365.816 4.906.299 3.703.566 3.993.491 7.697.057Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri262.390 1.359.233 1.621.623 405.769 3.986.470 4.392.239Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.869.773 3.834 1.873.607 1.695.522 4.890 1.700.412Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri231.822 0 231.822 271.795 0 271.795İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.146.789 0 1.146.789 1.300.968 0 1.300.968Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.929 0 5.929 5.732 0 5.732Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 2.749 2.749 0 2.131 2.131Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 26.567.889 56.220.822 82.788.711 29.103.508 64.510.416 93.613.924Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.970.000 1.275.834 3.245.834 5.080.000 2.205.819 7.285.819Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemlerndaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler24.597.889 54.944.988 79.542.877 24.023.508 62.304.597 86.328.105Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri2.675.190 7.758.902 10.434.092 1.887.129 6.750.727 8.637.856Vadeli Döviz Alım İşlemleri1.799.674 3.508.433 5.308.107 1.152.631 3.165.311 4.317.942Vadeli Döviz Satım İşlemleri875.516 4.250.469 5.125.985 734.498 3.585.416 4.319.914Para ve Faiz Swap İşlemleri21.900.003 43.716.268 65.616.271 21.428.055 52.028.104 73.456.159Swap Para Alım İşlemleri3.659.443 19.803.373 23.462.816 1.995.789 20.179.446 22.175.235Swap Para Satım İşlemleri9.228.560 12.703.843 21.932.403 4.018.266 16.330.202 20.348.468Swap Faiz Alım İşlemleri4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228Swap Faiz Satım İşlemleri4.506.000 5.604.526 10.110.526 7.707.000 7.759.228 15.466.228Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları22.696 3.469.818 3.492.514 708.324 3.525.766 4.234.090Para Alım Opsiyonları11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045Para Satım Opsiyonları11.348 1.734.909 1.746.257 354.162 1.762.883 2.117.045Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER192.007.939 42.846.154 234.854.093 191.814.960 32.697.106 224.512.066EMANET KIYMETLER2.223.196 2.776.102 4.999.298 1.581.605 2.085.348 3.666.953Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları1.940.931 0 1.940.931 1.314.449 0 1.314.449Emanete Alınan Menkul Değerler30.936 679.754 710.690 57.473 320.291 377.764Tahsile Alınan Çekler104.175 490.452 594.627 73.866 432.425 506.291Tahsile Alınan Ticari Senetler147.153 1.598.009 1.745.162 135.816 1.279.406 1.415.222Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 7.887 7.888 1 53.226 53.227Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.671.501 8.328.932 31.000.433 25.845.046 7.230.622 33.075.668Menkul Kıymetler132.034 32.216 164.250 133.731 57.440 191.171Teminat Senetleri209.030 317.950 526.980 215.042 245.927 460.969Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.113.316 6.566.119 25.679.435 22.542.362 6.200.939 28.743.301Diğer Rehinli Kıymetler3.216.211 1.412.647 4.628.858 2.953.001 726.316 3.679.317Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER167.113.242 31.741.120 198.854.362 164.388.309 23.381.136 187.769.445BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI223.470.852 109.866.507 333.337.359 226.278.113 113.138.645 339.416.758Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.631.001 1.407.464Alınan Faizler5.014.708 7.083.068Ödenen Faizler-2.107.182 -3.888.038Alınan Temettüler215 67.860Alınan Ücret ve Komisyonlar581.436 773.051Elde Edilen Diğer Kazançlar(VI-2) 119.862 126.975Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar635.292 766.049Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.567.554 -1.478.568Ödenen Vergiler-199.976 -571.313Diğer(VI-2) 1.154.200 -1.471.620Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.853.610 1.642.351Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış17.666 -93.803Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış178.572 -156.960Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.761.817 4.732.241Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış(VI-2) -120.411 3.070.160Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-748.092 -447.237Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)-763.847 5.686.300Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-840.547 -10.083.411Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)(VI-2) 184.866 -1.064.939Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-222.609 3.049.815YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.387.931 -1.415.360İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 13.223Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-342.202 -355.958Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller444.554 385.181Elde Esal Varlıklar1.946.210 15.836Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-3.644.739 -912.878Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar1.553.437 36.299Diğer(VI-2) -47.168 -43.863FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-102.737 -104.913Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) 0 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-102.737 -104.913Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi(VI-2) 1.030.782 931.358Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-682.495 2.460.900Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 13.091.283 10.630.383Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar(VI-1) 12.408.788 13.091.283Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)626.645 1.476.311DİĞER KAPSAMLI GELİRLER96.913 -668.966Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar28.910 -938Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-352 -1.180Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları29.003 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler259 242Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar68.003 -668.028Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-72.917 118.732Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)158.166 -966.734Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-17.246 179.974TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)723.558 807.345Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.812.518 9.939.538 18.752.056 12.717.937 7.952.365 20.670.302Nakit ve Nakit Benzerleri5.936.539 9.550.337 15.486.876 8.844.512 7.672.848 16.517.360Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 986.317 8.123.472 9.109.789 650.206 6.777.345 7.427.551Bankalar(I-3) 636 1.426.865 1.427.501 242 895.503 895.745Para Piyasalarından Alacaklar4.952.440 0 4.952.440 8.202.551 0 8.202.551Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -2.854 0 -2.854 -8.487 0 -8.487Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 26.805 79.000 105.805 32.731 89.993 122.724Devlet Borçlanma Senetleri26.743 79.000 105.743 32.696 89.993 122.689Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler62 0 62 35 0 35Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 580.324 313 580.637 1.338.052 229 1.338.281Devlet Borçlanma Senetleri569.876 0 569.876 1.329.200 0 1.329.200Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 313 10.761 8.852 229 9.081Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.268.850 309.888 2.578.738 2.502.642 189.295 2.691.937Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.242.982 309.888 2.552.870 2.467.326 188.178 2.655.504Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 25.868 0 25.868 35.316 1.117 36.433İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)28.358.587 12.619.235 40.977.822 23.846.373 11.083.848 34.930.221Krediler(I-5) 26.106.175 12.619.235 38.725.410 23.623.201 11.083.848 34.707.049Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571Devlet Borçlanma Senetleri4.253.314 0 4.253.314 2.114.571 0 2.114.571Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.000.902 0 -2.000.902 -1.891.399 0 -1.891.399SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI110.672 334 111.006 83.265 334 83.599İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 110.672 334 111.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar110.672 334 111.006 83.265 334 83.599Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 817.487 0 817.487 946.477 0 946.477MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 45.580 0 45.580 54.262 0 54.262Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer45.580 0 45.580 54.262 0 54.262YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 507.391 13.048 520.439 454.857 4.343 459.200VARLIKLAR TOPLAMI38.652.895 22.572.155 61.225.050 38.103.831 19.040.890 57.144.721YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 19.252.578 20.952.524 40.205.102 23.512.236 15.695.771 39.208.007ALINAN KREDİLER(II-3) 1.799.764 3.499.113 5.298.877 189.364 2.543.888 2.733.252PARA PİYASALARINA BORÇLAR9.438 57.784 67.222 14.228 82.601 96.829İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER791.573 174.586 966.159 819.686 163.048 982.734Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 678.574 170.418 848.992 470.966 156.390 627.356Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 112.999 4.168 117.167 348.720 6.658 355.378FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 229.076 0 229.076 298.719 0 298.719KARŞILIKLAR(II-8) 320.794 0 320.794 275.590 0 275.590Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı59.554 0 59.554 55.089 0 55.089Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar261.240 0 261.240 220.501 0 220.501CARİ VERGİ BORCU(II-9) 150.352 0 150.352 127.771 0 127.771ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 185.063 0 185.063 190.647 0 190.647SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398Krediler0 4.019.844 4.019.844 0 4.237.398 4.237.398Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 745.093 83.403 828.496 654.019 109.248 763.267ÖZKAYNAKLAR(II-12) 8.957.837 -3.772 8.954.065 8.236.954 -6.447 8.230.507Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler144.420 0 144.420 139.597 0 139.597Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler-7.592 -3.772 -11.364 -72.920 -6.447 -79.367Kar Yedekleri4.708.096 0 4.708.096 3.207.698 0 3.207.698Yasal Yedekler317.508 0 317.508 243.692 0 243.692Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.390.588 0 4.390.588 2.964.006 0 2.964.006Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar626.645 0 626.645 1.476.311 0 1.476.311Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı626.645 0 626.645 1.476.311 0 1.476.311Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI32.441.568 28.783.482 61.225.050 34.319.214 22.825.507 57.144.721Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 4.896.134 6.964.124Kredilerden Alınan Faizler3.979.161 5.267.641Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler7.607 64.659Bankalardan Alınan Faizler10.881 81.537Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler344.831 1.104.221Menkul Değerlerden Alınan Faizler553.119 444.089Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar13.771 20.463Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar106.453 152.865İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler432.895 270.761Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri535 1.977FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.094.699 -3.809.721Mevduata Verilen Faizler-1.773.122 -3.436.275Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-190.974 -313.354Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-59.735 -9.340İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-28.922 -48.506Diğer Faiz Giderleri-41.946 -2.246NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.801.435 3.154.403NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ426.316 588.604Alınan Ücret ve Komisyonlar593.294 762.035Gayri Nakdi Kredilerden181.250 224.234Diğer(IV-12) 412.044 537.801Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-166.978 -173.431Gayri Nakdi Kredilere-978 -699Diğer(IV-12) -166.000 -172.732TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 215 67.860TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 225.408 615.086Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)98.406 -2.681Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)500.981 1.050.558Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-373.979 -432.791DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 570.120 590.204FAALİYET BRÜT KÂRI4.023.494 5.016.157BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -1.143.177 -1.204.303DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-10.595 -9.004PERSONEL GİDERLERİ (-)-721.229 -717.368DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.321.862 -1.209.414NET FAALİYET KARI (ZARARI)826.631 1.876.068BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 826.631 1.876.068SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -199.986 -399.757Cari Vergi Karşılığı-222.557 -459.489Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-28.437 -252.262Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi51.008 311.994SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 626.645 1.476.311DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 626.645 1.476.311Grubun Karı (Zararı)626.645 1.476.311Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,17970000 0,42350000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909734BIST