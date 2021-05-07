***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -518 0 0 -26.516 31.884 0 0 306.997 311.847 0 311.847Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.578 -241 326 53.414 -127.739 4.708.096 0 306.997 8.542.354 0 8.542.354Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.915 0 0 -15.283 128.678 0 0 207.138 317.618 0 317.618Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.068 28.762 326 6.759 94.946 5.267.158 0 207.138 9.209.683 0 9.209.683Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.413.069 72.928.895 99.341.964 31.462.913 67.020.353 98.483.266GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.315.680 8.931.952 10.247.632 1.354.541 9.433.715 10.788.256Teminat Mektupları1.315.680 5.880.710 7.196.390 1.345.689 6.107.892 7.453.581Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.352 0 3.352 3.477 0 3.477Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.312.328 5.880.710 7.193.038 1.342.212 6.107.892 7.450.104Banka Kredileri0 1.411 1.411 0 1.269 1.269İthalat Kabul Kredileri0 1.411 1.411 0 1.269 1.269Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 619.899 619.899 4.491 718.677 723.168Belgeli Akreditifler0 619.899 619.899 4.491 718.677 723.168Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.378.015 2.378.015 0 2.533.518 2.533.518Diğer Kefaletlerimizden0 51.917 51.917 4.361 72.359 76.720TAAHHÜTLER(III-1) 3.607.192 933.546 4.540.738 3.540.483 1.365.816 4.906.299Cayılamaz Taahhütler3.607.192 933.546 4.540.738 3.540.483 1.365.816 4.906.299Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri331.882 920.584 1.252.466 262.390 1.359.233 1.621.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.872.622 9.866 1.882.488 1.869.773 3.834 1.873.607Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri248.419 0 248.419 231.822 0 231.822İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.124.581 0 1.124.581 1.146.789 0 1.146.789Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.908 0 5.908 5.929 0 5.929Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 3.096 3.096 0 2.749 2.749Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 21.490.197 63.063.397 84.553.594 26.567.889 56.220.822 82.788.711Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.960.197 63.063.397 81.023.594 24.597.889 54.944.988 79.542.877Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.025.865 10.401.805 13.427.670 2.675.190 7.758.902 10.434.092Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.153.260 4.513.706 6.666.966 1.799.674 3.508.433 5.308.107Vadeli Döviz Satım İşlemleri872.605 5.888.099 6.760.704 875.516 4.250.469 5.125.985Para ve Faiz Swap İşlemleri14.769.346 48.450.113 63.219.459 21.900.003 43.716.268 65.616.271Swap Para Alım İşlemleri1.722.304 20.402.481 22.124.785 3.659.443 19.803.373 23.462.816Swap Para Satım İşlemleri6.083.042 14.032.412 20.115.454 9.228.560 12.703.843 21.932.403Swap Faiz Alım İşlemleri3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526Swap Faiz Satım İşlemleri3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları164.986 4.208.658 4.373.644 22.696 3.469.818 3.492.514Para Alım Opsiyonları82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257Para Satım Opsiyonları82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.821 2.821 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER195.172.556 46.006.480 241.179.036 192.007.939 42.846.154 234.854.093EMANET KIYMETLER2.329.335 3.163.077 5.492.412 2.223.196 2.776.102 4.999.298Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.034.741 0 2.034.741 1.940.931 0 1.940.931Emanete Alınan Menkul Değerler30.950 721.196 752.146 30.936 679.754 710.690Tahsile Alınan Çekler104.932 649.250 754.182 104.175 490.452 594.627Tahsile Alınan Ticari Senetler158.711 1.781.536 1.940.247 147.153 1.598.009 1.745.162Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 11.095 11.096 1 7.887 7.888Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.797.731 8.736.753 31.534.484 22.671.501 8.328.932 31.000.433Menkul Kıymetler132.034 22.940 154.974 132.034 32.216 164.250Teminat Senetleri212.860 346.502 559.362 209.030 317.950 526.980Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.115.262 6.761.726 25.876.988 19.113.316 6.566.119 25.679.435Diğer Rehinli Kıymetler3.336.665 1.605.585 4.942.250 3.216.211 1.412.647 4.628.858Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER170.045.490 34.106.650 204.152.140 167.113.242 31.741.120 198.854.362BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI221.585.625 118.935.375 340.521.000 223.470.852 109.866.507 333.337.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı716.450 2.842.407Alınan Faizler1.357.297 1.429.674Ödenen Faizler-783.010 -587.078Alınan Temettüler1 0Alınan Ücret ve Komisyonlar146.140 161.085Elde Edilen Diğer Kazançlar27.872 16.899Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar121.067 171.313Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-372.179 -376.416Ödenen Vergiler-61.595 -46.316Diğer280.857 2.073.246Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.710.323 -4.395.044Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış12.890 13.459Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış26.333 9.595Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-154.750 -1.906.697Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-805.873 -424.449Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)622.181 -399.960Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.480.826 -855.427Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-703.220 -1.178.583Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)231.936 347.018Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.426.773 -1.552.637YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-440.701 286.884İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-88.840 -33.066Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller166.848 31.975Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-635.190 -278.727Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar337.491 530.344Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -692.009 -14.089Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 474.553 52.230Diğer-3.554 -1.783FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-82.734 -28.838Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -62.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-20.734 -28.838Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi919.308 545.364Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)2.822.646 -749.227Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.408.788 13.091.283Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.231.434 12.342.056Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)207.138 306.997DİĞER KAPSAMLI GELİRLER110.480 4.850Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.915 -518Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.991 -653Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.076 135Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar113.395 5.368Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-19.100 -33.420Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)160.848 39.826Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.353 -1.038TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)317.618 311.847Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.305.786 12.418.190 22.723.976 8.812.518 9.939.538 18.752.056Nakit ve Nakit Benzerleri6.820.994 12.012.714 18.833.708 5.936.539 9.550.337 15.486.876Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.445.437 11.524.877 12.970.314 986.317 8.123.472 9.109.789Bankalar(I-3) 710 487.837 488.547 636 1.426.865 1.427.501Para Piyasalarından Alacaklar5.377.796 0 5.377.796 4.952.440 0 4.952.440Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -2.949 0 -2.949 -2.854 0 -2.854Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 8.240 83.672 91.912 26.805 79.000 105.805Devlet Borçlanma Senetleri8.193 83.672 91.865 26.743 79.000 105.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47 0 47 62 0 62Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 841.129 555 841.684 580.324 313 580.637Devlet Borçlanma Senetleri830.681 0 830.681 569.876 0 569.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 555 11.003 10.448 313 10.761Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.635.423 321.249 2.956.672 2.268.850 309.888 2.578.738Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.496.959 321.249 2.818.208 2.242.982 309.888 2.552.870Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 138.464 0 138.464 25.868 0 25.868İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)28.656.542 13.811.299 42.467.841 28.358.587 12.619.235 40.977.822Krediler(I-5) 26.169.856 13.811.299 39.981.155 26.106.175 12.619.235 38.725.410Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314Devlet Borçlanma Senetleri4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.990.552 0 -1.990.552 -2.000.902 0 -2.000.902SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI110.672 334 111.006 110.672 334 111.006İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 758.235 0 758.235 817.487 0 817.487MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 41.766 0 41.766 45.580 0 45.580Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer41.766 0 41.766 45.580 0 45.580YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 536.494 13.120 549.614 507.391 13.048 520.439VARLIKLAR TOPLAMI40.410.155 26.242.943 66.653.098 38.652.895 22.572.155 61.225.050YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 22.732.701 22.527.530 45.260.231 19.252.578 20.952.524 40.205.102ALINAN KREDİLER(II-3) 1.262.356 3.858.568 5.120.924 1.799.764 3.499.113 5.298.877PARA PİYASALARINA BORÇLAR9.684 61.530 71.214 9.438 57.784 67.222İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER669.280 339.359 1.008.639 791.573 174.586 966.159Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 592.593 339.359 931.952 678.574 170.418 848.992Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 76.687 0 76.687 112.999 4.168 117.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 191.973 0 191.973 229.076 0 229.076KARŞILIKLAR(II-8) 309.315 0 309.315 320.794 0 320.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı66.896 0 66.896 59.554 0 59.554Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar242.419 0 242.419 261.240 0 261.240CARİ VERGİ BORCU(II-9) 124.657 0 124.657 150.352 0 150.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 227.126 0 227.126 185.063 0 185.063SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844Krediler0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 670.429 112.681 783.110 745.093 83.403 828.496ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.209.683 0 9.209.683 8.957.837 -3.772 8.954.065Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler147.088 0 147.088 144.420 0 144.420Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler102.031 0 102.031 -7.592 -3.772 -11.364Kar Yedekleri5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096Yasal Yedekler348.839 0 348.839 317.508 0 317.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 4.390.588Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar207.138 0 207.138 626.645 0 626.645Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı207.138 0 207.138 626.645 0 626.645Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.407.204 31.245.894 66.653.098 32.441.568 28.783.482 61.225.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 1.391.676 1.384.228Kredilerden Alınan Faizler1.004.817 1.041.666Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler26.335 0Bankalardan Alınan Faizler1.870 3.899Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler209.705 199.471Menkul Değerlerden Alınan Faizler148.886 138.850Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.785 7.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar18.566 45.551İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler127.535 86.166Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri63 342FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -793.229 -577.566Mevduata Verilen Faizler-706.883 -507.063Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-77.059 -46.858Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-577 -302İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.786 -12.848Diğer Faiz Giderleri-924 -10.495NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ598.447 806.662NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ110.956 116.984Alınan Ücret ve Komisyonlar148.754 164.578Gayri Nakdi Kredilerden48.352 47.568Diğer(IV-12) 100.402 117.010Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-37.798 -47.594Gayri Nakdi Kredilere-198 -196Diğer(IV-12) -37.600 -47.398TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 1 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 15.728 73.582Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.216 -4.094Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)176.888 417.623Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-164.376 -339.947DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 218.539 263.083FAALİYET BRÜT KÂRI943.671 1.260.311BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -197.123 -352.381DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-4.872 -2.236PERSONEL GİDERLERİ (-)-183.293 -172.732DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -300.559 -332.931NET FAALİYET KARI (ZARARI)257.824 400.031BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 257.824 400.031SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -50.686 -93.034Cari Vergi Karşılığı-35.900 -33.072Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-17.819 -59.962Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi3.033 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 207.138 306.997DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 207.138 306.997Grubun Karı (Zararı)207.138 306.997Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,05940000 0,08810000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935367BIST