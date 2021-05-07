***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -508 1.650 0 -28.102 31.884 0 0 345.944 350.868 0 350.868Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.359 0 0 8.359 0 8.359Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.545.072 20.881 -1.541.866 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.545.072 20.881 -1.541.866 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.818 1.409 324 53.416 -127.739 5.002.272 20.881 345.944 8.897.768 0 8.897.768Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 0 0 242.061 352.605 0 352.605Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 12.489 0 12.489Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 324 6.761 94.946 5.763.905 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.414.852 71.105.121 97.519.973 31.391.799 65.371.786 96.763.585GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.316.051 6.718.357 8.034.408 1.357.433 7.062.942 8.420.375Teminat Mektupları1.313.426 5.880.710 7.194.136 1.343.434 6.107.892 7.451.326Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.352 0 3.352 3.477 0 3.477Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.310.074 5.880.710 7.190.784 1.339.957 6.107.892 7.447.849Banka Kredileri0 1.411 1.411 0 1.269 1.269İthalat Kabul Kredileri0 1.411 1.411 0 1.269 1.269Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 649.471 649.471 4.491 718.677 723.168Belgeli Akreditifler0 649.471 649.471 4.491 718.677 723.168Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden2.625 51.152 53.777 5.147 87.805 92.952Diğer Garantilerimizden0 83.696 83.696 0 74.940 74.940Diğer Kefaletlerimizden0 51.917 51.917 4.361 72.359 76.720TAAHHÜTLER(III-1) 3.608.604 1.447.547 5.056.151 3.541.893 2.240.674 5.782.567Cayılamaz Taahhütler3.608.604 1.447.547 5.056.151 3.541.893 2.240.674 5.782.567Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri331.882 920.584 1.252.466 262.390 1.359.233 1.621.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.872.472 523.867 2.396.339 1.869.623 878.692 2.748.315Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri248.419 0 248.419 231.822 0 231.822İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.124.565 0 1.124.565 1.146.771 0 1.146.771Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri5.908 0 5.908 5.929 0 5.929Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler1.578 3.096 4.674 1.578 2.749 4.327Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 21.490.197 62.939.217 84.429.414 26.492.473 56.068.170 82.560.643Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.960.197 62.939.217 80.899.414 24.522.473 54.792.336 79.314.809Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.025.865 10.401.805 13.427.670 2.675.190 7.758.902 10.434.092Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.153.260 4.513.706 6.666.966 1.799.674 3.508.433 5.308.107Vadeli Döviz Satım İşlemleri872.605 5.888.099 6.760.704 875.516 4.250.469 5.125.985Para ve Faiz Swap İşlemleri14.769.346 48.325.933 63.095.279 21.824.587 43.563.616 65.388.203Swap Para Alım İşlemleri1.722.304 20.339.909 22.062.213 3.584.027 19.764.590 23.348.617Swap Para Satım İşlemleri6.083.042 13.970.804 20.053.846 9.228.560 12.589.974 21.818.534Swap Faiz Alım İşlemleri3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526Swap Faiz Satım İşlemleri3.482.000 7.007.610 10.489.610 4.506.000 5.604.526 10.110.526Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları164.986 4.208.658 4.373.644 22.696 3.469.818 3.492.514Para Alım Opsiyonları82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257Para Satım Opsiyonları82.493 2.104.329 2.186.822 11.348 1.734.909 1.746.257Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 2.821 2.821 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER195.186.258 46.039.104 241.225.362 192.025.001 42.875.735 234.900.736EMANET KIYMETLER2.343.037 3.195.701 5.538.738 2.240.258 2.805.683 5.045.941Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.034.741 0 2.034.741 1.940.931 0 1.940.931Emanete Alınan Menkul Değerler30.950 721.196 752.146 30.936 679.754 710.690Tahsile Alınan Çekler106.153 650.192 756.345 108.756 491.295 600.051Tahsile Alınan Ticari Senetler158.711 1.794.992 1.953.703 147.153 1.610.428 1.757.581Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.482 29.321 41.803 12.482 24.206 36.688Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER22.797.731 8.736.753 31.534.484 22.671.501 8.328.932 31.000.433Menkul Kıymetler132.034 22.940 154.974 132.034 32.216 164.250Teminat Senetleri212.860 346.502 559.362 209.030 317.950 526.980Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul19.115.262 6.761.726 25.876.988 19.113.316 6.566.119 25.679.435Diğer Rehinli Kıymetler3.336.665 1.605.585 4.942.250 3.216.211 1.412.647 4.628.858Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER170.045.490 34.106.650 204.152.140 167.113.242 31.741.120 198.854.362BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI221.601.110 117.144.225 338.745.335 223.416.800 108.247.521 331.664.321Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı853.579 3.977.400Alınan Faizler1.415.005 1.524.122Ödenen Faizler-786.132 -617.537Alınan Temettüler1 0Alınan Ücret ve Komisyonlar148.537 156.968Elde Edilen Diğer Kazançlar27.742 16.760Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar131.135 192.865Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-378.076 -381.983Ödenen Vergiler-65.468 -50.267Diğer360.835 3.136.472Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim1.759.714 -5.490.684Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış12.890 13.459Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış26.331 9.603Kredilerdeki Net (Artış) Azalış506.211 -2.137.486Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-813.899 -544.465Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)622.181 -399.960Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.332.168 -902.390Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-1.271.286 -1.957.602Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)345.118 428.157Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.613.293 -1.513.284YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-442.473 286.148İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-90.974 -33.066Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller167.261 31.975Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-635.190 -279.344Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar337.491 530.344Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -692.009 -14.089Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 474.553 52.230Diğer-3.605 -1.902FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-83.855 -29.290Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -62.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-21.855 -29.290Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi944.161 562.537Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)3.031.126 -693.889Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.875.355 13.405.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.906.481 12.711.730Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)242.061 345.944DİĞER KAPSAMLI GELİRLER123.033 13.283Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.851 1.142Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.977 -647Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 1.669Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.126 120Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar125.884 12.141Yabancı Para Çevrim Farkları12.489 8.359Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-19.100 -35.089Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)160.848 39.826Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-28.353 -955TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)365.094 359.227Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.614.431 12.786.334 23.400.765 9.020.517 10.200.528 19.221.045Nakit ve Nakit Benzerleri7.127.330 12.381.800 19.509.130 6.142.611 9.811.403 15.954.014Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.445.437 11.524.880 12.970.317 986.318 8.123.476 9.109.794Bankalar(I-3) 164.063 856.920 1.020.983 135.568 1.687.927 1.823.495Para Piyasalarından Alacaklar5.521.583 0 5.521.583 5.024.385 0 5.024.385Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -3.753 0 -3.753 -3.660 0 -3.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 8.240 83.672 91.912 26.805 79.000 105.805Devlet Borçlanma Senetleri8.193 83.672 91.865 26.743 79.000 105.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler47 0 47 62 0 62Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 843.438 555 843.993 582.633 313 582.946Devlet Borçlanma Senetleri830.681 0 830.681 569.876 0 569.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.757 555 13.312 12.757 313 13.070Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.635.423 320.307 2.955.730 2.268.468 309.812 2.578.280Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.496.959 320.307 2.817.266 2.242.600 309.812 2.552.412Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 138.464 0 138.464 25.868 0 25.868İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)28.804.669 17.812.175 46.616.844 28.592.521 16.870.977 45.463.498Krediler(I-5) 26.182.544 17.074.762 43.257.306 26.050.358 15.962.966 42.013.324Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 86.199 646.700 732.899 84.180 706.985 791.165Faktoring Alacakları129.953 90.713 220.666 302.995 201.026 504.021İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314Devlet Borçlanma Senetleri4.477.238 0 4.477.238 4.253.314 0 4.253.314Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -2.071.265 0 -2.071.265 -2.098.326 0 -2.098.326SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 761.628 25 761.653 821.209 25 821.234MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 42.190 0 42.190 46.468 0 46.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer42.190 0 42.190 46.468 0 46.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 1.831 0 1.831 1.770 0 1.770DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 639.226 31.799 671.025 604.311 29.164 633.475VARLIKLAR TOPLAMI40.864.635 30.630.333 71.494.968 39.087.456 27.100.694 66.188.150YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 22.673.706 22.363.648 45.037.354 19.229.755 20.901.128 40.130.883ALINAN KREDİLER(II-3) 1.262.356 8.193.601 9.455.957 1.799.764 7.969.696 9.769.460PARA PİYASALARINA BORÇLAR9.684 61.530 71.214 9.438 57.784 67.222İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER669.280 339.359 1.008.639 791.574 174.586 966.160Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 592.593 339.359 931.952 678.575 170.418 848.993Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 76.687 0 76.687 112.999 4.168 117.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ24 3.130 3.154 24 617 641KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 191.973 0 191.973 229.076 0 229.076KARŞILIKLAR(II-8) 251.174 473 251.647 251.172 426 251.598Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı74.669 0 74.669 61.926 0 61.926Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar176.505 473 176.978 189.246 426 189.672CARİ VERGİ BORCU(II-9) 133.115 3.267 136.382 158.224 130 158.354ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 223.666 0 223.666 179.664 0 179.664SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844Krediler0 4.346.226 4.346.226 0 4.019.844 4.019.844Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 911.454 141.960 1.053.414 896.519 106.481 1.003.000ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.715.342 0 9.715.342 9.416.020 -3.772 9.412.248Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler121.077 0 121.077 118.345 0 118.345Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler102.031 0 102.031 -7.592 -3.772 -11.364Kar Yedekleri5.763.905 0 5.763.905 5.050.863 0 5.050.863Yasal Yedekler368.859 0 368.859 334.352 0 334.352Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler5.395.046 0 5.395.046 4.716.511 0 4.716.511Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar242.061 0 242.061 768.136 0 768.136Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı242.061 0 242.061 768.136 0 768.136Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.041.774 35.453.194 71.494.968 32.961.230 33.226.920 66.188.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 1.449.186 1.478.694Kredilerden Alınan Faizler1.034.353 1.111.859Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler26.335 0Bankalardan Alınan Faizler8.851 5.407Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler210.354 199.471Menkul Değerlerden Alınan Faizler148.886 138.850Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar2.785 7.133Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar18.566 45.551İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler127.535 86.166Finansal Kiralama Faiz Gelirleri11.623 9.813Diğer Faiz Gelirleri8.784 13.294FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -796.351 -608.025Mevduata Verilen Faizler-706.389 -504.306Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-80.676 -80.072Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-577 -302İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-7.786 -12.849Diğer Faiz Giderleri-923 -10.496NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ652.835 870.669NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ107.160 103.422Alınan Ücret ve Komisyonlar148.447 156.785Gayri Nakdi Kredilerden35.767 34.161Diğer(IV-12) 112.680 122.624Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-41.287 -53.363Gayri Nakdi Kredilere-198 -196Diğer(IV-12) -41.089 -53.167TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 1 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 14.833 73.180Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)3.216 -4.093Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)198.449 415.867Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-186.832 -338.594DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 222.813 285.440FAALİYET BRÜT KÂRI997.642 1.332.711BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -197.248 -373.829DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-4.872 -2.236PERSONEL GİDERLERİ (-)-189.183 -178.488DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -304.068 -335.104NET FAALİYET KARI (ZARARI)302.271 443.054BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 302.271 443.054SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -60.210 -97.110Cari Vergi Karşılığı-43.686 -38.386Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-20.990 -61.069Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi4.466 2.345SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 242.061 345.944DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 242.061 345.944Grubun Karı (Zararı)242.061 345.944Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,06940000 0,09920000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935368BIST