***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
09.08.2021 18:19
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -88 19.003 0 2.319 74.768 0 0 494.586 590.588 0 590.588
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.148 18.762 326 82.249 -84.855 4.708.096 0 494.586 8.821.095 0 8.821.095
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.224 0 0 -18.395 70.516 0 0 300.057 349.954 0 349.954
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.377 28.762 326 3.647 36.784 5.267.158 0 300.057 9.242.019 0 9.242.019
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
26.171.429 75.452.553 101.623.982 31.462.913 67.020.353 98.483.266
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.332.989 7.343.275 8.676.264 1.354.541 9.433.715 10.788.256
Teminat Mektupları
1.332.989 4.723.773 6.056.762 1.345.689 6.107.892 7.453.581
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.347 0 3.347 3.477 0 3.477
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.329.642 4.723.773 6.053.415 1.342.212 6.107.892 7.450.104
Banka Kredileri
0 1.031 1.031 0 1.269 1.269
İthalat Kabul Kredileri
0 1.031 1.031 0 1.269 1.269
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 357.319 357.319 4.491 718.677 723.168
Belgeli Akreditifler
0 357.319 357.319 4.491 718.677 723.168
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 2.213.977 2.213.977 0 2.533.518 2.533.518
Diğer Kefaletlerimizden
0 47.175 47.175 4.361 72.359 76.720
TAAHHÜTLER
(III-1) 3.587.370 3.201.661 6.789.031 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Cayılamaz Taahhütler
3.587.370 3.201.661 6.789.031 3.540.483 1.365.816 4.906.299
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
334.730 2.976.936 3.311.666 262.390 1.359.233 1.621.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
1.879.706 221.462 2.101.168 1.869.773 3.834 1.873.607
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
231.434 0 231.434 231.822 0 231.822
İhracat Taahhütlerinde 1.111.337 0 1.111.337 1.146.789 0 1.146.789
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
6.383 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 3.263 3.263 0 2.749 2.749
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 skten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
17.721.070 64.907.617 82.628.687 24.597.889 54.944.988 79.542.877
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.883.698 11.291.202 15.174.900 2.675.190 7.758.902 10.434.092
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.233.216 4.373.072 7.606.288 1.799.674 3.508.433 5.308.107
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
650.482 6.918.130 7.568.612 875.516 4.250.469 5.125.985
Para ve Faiz Swap İşlemleri
13.669.516 48.063.325 61.732.841 21.900.003 43.716.268 65.616.271
Swap Para Alım İşlemleri
2.220.714 22.275.780 24.496.494 3.659.443 19.803.373 23.462.816
Swap Para Satım İşlemleri
5.622.802 16.862.841 22.485.643 9.228.560 12.703.843 21.932.403
Swap Faiz Alım İşlemleri
2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Swap Faiz Satım İşlemleri
2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
167.856 5.553.090 5.720.946 22.696 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
197.656.971 48.838.946 246.495.917 192.007.939 42.846.154 234.854.093
EMANET KIYMETLER
2.679.607 3.422.125 6.101.732 2.223.196 2.776.102 4.999.298
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
2.316.661 0 2.316.661 1.940.931 0 1.940.931
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.269 812.985 843.254 30.936 679.754 710.690
Tahsile Alınan Çekler
168.962 732.068 901.030 104.175 490.452 594.627
Tahsile Alınan Ticari Senetler
163.714 1.865.230 2.028.944 147.153 1.598.009 1.745.162
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
7.887 7.888
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
18.624.556 7.086.361 25.710.917 19.113.316 6.566.119 25.679.435
Diğer Rehinli Kıymetler
3.557.729 1.677.319 5.235.048 3.216.211 1.412.647 4.628.858
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
172.452.048 36.268.442 208.720.490 167.113.242 31.741.120 198.854.362
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
223.828.400 124.291.499 348.119.899 223.470.852 109.866.507 333.337.359
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.275.330 5.026.660
Alınan Faizler
2.942.650 2.664.913
Ödenen Faizler
-1.743.622 -1.064.232
Alınan Temettüler
177 215
Alınan Ücret ve Komisyonlar
280.607 334.752
Elde Edilen Diğer Kazançlar
49.159 33.337
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
227.115 271.346
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-764.957 -751.087
Ödenen Vergiler
-122.639 -99.981
Diğer
4.406.840 3.637.397
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-4.456.077 -8.948.073
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-940 -4.454
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
7.660 81.639
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-1.750.427 -4.947.237
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.020.431 -282.848
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-8.497 -513.189
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.026.711 -3.099.385
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-3.820.441 -487.970
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
110.288 305.371
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
819.253 -3.921.413
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.245.705 -3.570.258
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-152.298 -144.067
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
243.523 146.308
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-627.378 -544.915
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
337.493 804.586
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -2.859.666 -4.074.571
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.821.900 265.278
Diğer
-9.279 -22.877
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerindenkit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -62.000 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-41.010 -52.119
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.027.622 772.468
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
498.160 -6.771.322
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.408.788 13.091.283
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
12.906.948 6.319.961
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
300.057 494.586
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
49.897 96.002
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.224 18.915
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.721 -111
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 19.003
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
497 23
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
52.121 77.087
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-22.606 2.601
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
90.104 94.042
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.377 -19.556
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
349.954 590.588
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.901.199 9.425.902 20.327.101 8.812.518 9.939.538 18.752.056
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.563.339 9.091.455 16.654.794 5.936.539 9.550.337 15.486.876
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.642.855 8.430.912 10.073.767 986.317 8.123.472 9.109.789
Bankalar
(I-3) 551 660.543 661.094 636 1.426.865 1.427.501
Para Piyasalarından Alacaklar
5.923.094 0 5.923.094 4.952.440 0 4.952.440
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -3.161 0 -3.161 -2.854 0 -2.854
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 16.908 89.448 106.356 26.805 79.000 105.805
Devlet Borçlanma Senetleri
16.864 89.448 106.312 26.743 79.000 105.743
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
44 0 44 62 0 62
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 839.869 589 840.458 580.324 313 580.637
Devlet Borçlanma Senetleri
829.421 0 829.421 569.876 0 569.876
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
10.448 589 11.037 10.448 313 10.761
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.481.083 244.410 2.725.493 2.268.850 309.888 2.578.738
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.419.358 244.410 2.663.768 2.242.982 309.888 2.552.870
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 61.725 0 61.725 25.868 0 25.868
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
26.584.854 15.297.145 41.881.999 28.358.587 12.619.235 40.977.822
Krediler
(I-5) 23.290.395 15.297.145 38.587.540 26.106.175 12.619.235 38.725.410
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314
Devlet Borçlanma Senetleri
5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.987.927 0 -1.987.927 -2.000.902 0 -2.000.902
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
110.672 334 111.006 110.672 334 111.006
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 754.750 0 754.750 817.487 0 817.487
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 39.887 0 39.887 45.580 0 45.580
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
39.887 0 39.887 45.580 0 45.580
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 29.698 0 29.698 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 630.615 12.469 643.084 507.391 13.048 520.439
VARLIKLAR TOPLAMI
39.052.335 24.735.850 63.788.185 38.652.895 22.572.155 61.225.050
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 24.337.808 20.830.528 45.168.336 19.252.578 20.952.524 40.205.102
ALINAN KREDİLER
(II-3) 170.390 6.607.299 6.777.689 1.799.764 3.499.113 5.298.877
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
12.646 65.196 77.842 9.438 57.784 67.222
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
575.757 199.583 775.340 791.573 174.586 966.159
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 437.803 199.583 637.386 678.574 170.418 848.992
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 137.954 0 137.954 112.999 4.168 117.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 190.434 0 190.434 229.076 0 229.076
KARŞILIKLAR
(II-8) 323.296 0 323.296 320.794 0 320.794
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
72.797 0 72.797 59.554 0 59.554
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
250.499 0 250.499 261.240 0 261.240
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 78.042 0 78.042 150.352 0 150.352
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 301.555 0 301.555 185.063 0 185.063
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Krediler
0 0 0 0 4.019.844 4.019.844
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 742.127 111.505 853.632 745.093 83.403 828.496
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 9.242.019 0 9.242.019 8.957.837 -3.772 8.954.065
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
147.779 0 147.779 144.420 0 144.420
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
40.757 0 40.757 -7.592 -3.772 -11.364
Kar Yedekleri
5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096
Yasal Yedekler
348.839 0 348.839 317.508 0 317.508
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
300.057 0 300.057 626.645 0 626.645
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
35.974.074 27.814.111 63.788.185 32.441.568 28.783.482 61.225.050
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 2.931.671 2.574.280 1.539.995 1.190.052
Kredilerden Alınan Faizler
2.025.622 2.022.921 1.020.805 981.255
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
68.496 0 42.161 0
Bankalardan Alınan Faizler
4.247 5.954 2.377 2.055
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
529.389 261.639 319.684 62.168
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
303.757 283.342 154.871 144.492
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
3.463 9.190 678 2.057
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
58.138 67.222 39.572 21.671
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
242.156 206.930 114.621 120.764
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
160 424 97 82
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.770.240 -1.036.583 -977.011 -459.017
Mevduata Verilen Faizler
-1.588.794 -888.976 -881.911 -381.913
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-164.834 -92.376 -87.775 -45.518
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.022 -11.294 -445 -10.992
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.900 -21.869 -6.114 -9.021
Diğer Faiz Giderleri
-1.690 -22.068 -766 -11.573
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.161.431 1.537.697 562.984 731.035
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
202.076 249.725 91.120 132.741
Alınan Ücret ve Komisyonlar
285.703 343.407 136.949 178.829
Gayri Nakdi Kredilerden
82.954 105.597 34.602 58.029
Diğer
(IV-12) 202.749 237.810 102.347 120.800
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-83.627 -93.682 -45.829 -46.088
Gayri Nakdi Kredilere
-292 -516 -94 -320
Diğer
(IV-12) -83.335 -93.166 -45.735 -45.768
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 177 215 176 215
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 84.248 105.581 68.520 31.999
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
95.989 17.957 92.773 22.051
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
425.876 531.123 248.988 113.500
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-437.617 -443.499 -273.241 -103.552
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 305.063 341.923 86.524 78.840
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.752.995 2.235.141 809.324 974.830
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -296.567 -580.138 -99.444 -227.757
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-5.735 -2.323 -863 -87
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-381.412 -353.399 -198.119 -180.667
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -617.283 -642.181 -316.724 -309.250
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
451.998 657.100 194.174 257.069
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 451.998 657.100 194.174 257.069
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -151.941 -162.514 -101.255 -69.480
Cari Vergi Karşılığı
-50.329 -127.530 -14.429 -94.458
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-107.468 -34.984 -89.649 24.978
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.856 0 2.823 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 300.057 494.586 92.919 187.589
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 300.057 494.586 92.919 187.589
Grubun Karı (Zararı)
300.057 494.586 92.919 187.589
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08610000 0,14190000 0,02670000 0,05380000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956173
BIST