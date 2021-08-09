***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -88 19.003 0 2.319 74.768 0 0 494.586 590.588 0 590.588Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.148 18.762 326 82.249 -84.855 4.708.096 0 494.586 8.821.095 0 8.821.095Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.224 0 0 -18.395 70.516 0 0 300.057 349.954 0 349.954Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.377 28.762 326 3.647 36.784 5.267.158 0 300.057 9.242.019 0 9.242.019Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER26.171.429 75.452.553 101.623.982 31.462.913 67.020.353 98.483.266GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.332.989 7.343.275 8.676.264 1.354.541 9.433.715 10.788.256Teminat Mektupları1.332.989 4.723.773 6.056.762 1.345.689 6.107.892 7.453.581Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.347 0 3.347 3.477 0 3.477Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.329.642 4.723.773 6.053.415 1.342.212 6.107.892 7.450.104Banka Kredileri0 1.031 1.031 0 1.269 1.269İthalat Kabul Kredileri0 1.031 1.031 0 1.269 1.269Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 357.319 357.319 4.491 718.677 723.168Belgeli Akreditifler0 357.319 357.319 4.491 718.677 723.168Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.213.977 2.213.977 0 2.533.518 2.533.518Diğer Kefaletlerimizden0 47.175 47.175 4.361 72.359 76.720TAAHHÜTLER(III-1) 3.587.370 3.201.661 6.789.031 3.540.483 1.365.816 4.906.299Cayılamaz Taahhütler3.587.370 3.201.661 6.789.031 3.540.483 1.365.816 4.906.299Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri334.730 2.976.936 3.311.666 262.390 1.359.233 1.621.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.879.706 221.462 2.101.168 1.869.773 3.834 1.873.607Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri231.434 0 231.434 231.822 0 231.822İhracat Taahhütlerinde 1.111.337 0 1.111.337 1.146.789 0 1.146.789Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.383 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 3.263 3.263 0 2.749 2.749Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 skten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar3.530.000 0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 3.530.000 1.970.000 1.275.834 3.245.834Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler17.721.070 64.907.617 82.628.687 24.597.889 54.944.988 79.542.877Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.883.698 11.291.202 15.174.900 2.675.190 7.758.902 10.434.092Vadeli Döviz Alım İşlemleri3.233.216 4.373.072 7.606.288 1.799.674 3.508.433 5.308.107Vadeli Döviz Satım İşlemleri650.482 6.918.130 7.568.612 875.516 4.250.469 5.125.985Para ve Faiz Swap İşlemleri13.669.516 48.063.325 61.732.841 21.900.003 43.716.268 65.616.271Swap Para Alım İşlemleri2.220.714 22.275.780 24.496.494 3.659.443 19.803.373 23.462.816Swap Para Satım İşlemleri5.622.802 16.862.841 22.485.643 9.228.560 12.703.843 21.932.403Swap Faiz Alım İşlemleri2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526Swap Faiz Satım İşlemleri2.913.000 4.462.352 7.375.352 4.506.000 5.604.526 10.110.526Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları167.856 5.553.090 5.720.946 22.696 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER197.656.971 48.838.946 246.495.917 192.007.939 42.846.154 234.854.093EMANET KIYMETLER2.679.607 3.422.125 6.101.732 2.223.196 2.776.102 4.999.298Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.316.661 0 2.316.661 1.940.931 0 1.940.931Emanete Alınan Menkul Değerler30.269 812.985 843.254 30.936 679.754 710.690Tahsile Alınan Çekler168.962 732.068 901.030 104.175 490.452 594.627Tahsile Alınan Ticari Senetler163.714 1.865.230 2.028.944 147.153 1.598.009 1.745.162Tahsile Alınan Diğer Kıymetler7.887 7.888Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER0 0 0 0 0 0Gayrimenkul18.624.556 7.086.361 25.710.917 19.113.316 6.566.119 25.679.435Diğer Rehinli Kıymetler3.557.729 1.677.319 5.235.048 3.216.211 1.412.647 4.628.858Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER172.452.048 36.268.442 208.720.490 167.113.242 31.741.120 198.854.362BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI223.828.400 124.291.499 348.119.899 223.470.852 109.866.507 333.337.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.275.330 5.026.660Alınan Faizler2.942.650 2.664.913Ödenen Faizler-1.743.622 -1.064.232Alınan Temettüler177 215Alınan Ücret ve Komisyonlar280.607 334.752Elde Edilen Diğer Kazançlar49.159 33.337Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar227.115 271.346Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-764.957 -751.087Ödenen Vergiler-122.639 -99.981Diğer4.406.840 3.637.397Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-4.456.077 -8.948.073Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-940 -4.454Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış7.660 81.639Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-1.750.427 -4.947.237Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.020.431 -282.848Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-8.497 -513.189Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.026.711 -3.099.385Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.820.441 -487.970Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)110.288 305.371Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı819.253 -3.921.413YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.245.705 -3.570.258İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-152.298 -144.067Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller243.523 146.308Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-627.378 -544.915Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar337.493 804.586Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -2.859.666 -4.074.571Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 1.821.900 265.278Diğer-9.279 -22.877FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerindenkit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -62.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-41.010 -52.119Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.027.622 772.468Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)498.160 -6.771.322Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.408.788 13.091.283Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.906.948 6.319.961Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)300.057 494.586DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49.897 96.002Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.224 18.915Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.721 -111Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 19.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler497 23Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar52.121 77.087Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-22.606 2.601Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)90.104 94.042Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.377 -19.556TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)349.954 590.588Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.901.199 9.425.902 20.327.101 8.812.518 9.939.538 18.752.056Nakit ve Nakit Benzerleri7.563.339 9.091.455 16.654.794 5.936.539 9.550.337 15.486.876Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.642.855 8.430.912 10.073.767 986.317 8.123.472 9.109.789Bankalar(I-3) 551 660.543 661.094 636 1.426.865 1.427.501Para Piyasalarından Alacaklar5.923.094 0 5.923.094 4.952.440 0 4.952.440Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -3.161 0 -3.161 -2.854 0 -2.854Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 16.908 89.448 106.356 26.805 79.000 105.805Devlet Borçlanma Senetleri16.864 89.448 106.312 26.743 79.000 105.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44 0 44 62 0 62Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 839.869 589 840.458 580.324 313 580.637Devlet Borçlanma Senetleri829.421 0 829.421 569.876 0 569.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 589 11.037 10.448 313 10.761Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.481.083 244.410 2.725.493 2.268.850 309.888 2.578.738Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.419.358 244.410 2.663.768 2.242.982 309.888 2.552.870Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 61.725 0 61.725 25.868 0 25.868İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)26.584.854 15.297.145 41.881.999 28.358.587 12.619.235 40.977.822Krediler(I-5) 23.290.395 15.297.145 38.587.540 26.106.175 12.619.235 38.725.410Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314Devlet Borçlanma Senetleri5.282.386 0 5.282.386 4.253.314 0 4.253.314Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.987.927 0 -1.987.927 -2.000.902 0 -2.000.902SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI110.672 334 111.006 110.672 334 111.006İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 754.750 0 754.750 817.487 0 817.487MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 39.887 0 39.887 45.580 0 45.580Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer39.887 0 39.887 45.580 0 45.580YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 29.698 0 29.698 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 630.615 12.469 643.084 507.391 13.048 520.439VARLIKLAR TOPLAMI39.052.335 24.735.850 63.788.185 38.652.895 22.572.155 61.225.050YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 24.337.808 20.830.528 45.168.336 19.252.578 20.952.524 40.205.102ALINAN KREDİLER(II-3) 170.390 6.607.299 6.777.689 1.799.764 3.499.113 5.298.877PARA PİYASALARINA BORÇLAR12.646 65.196 77.842 9.438 57.784 67.222İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER575.757 199.583 775.340 791.573 174.586 966.159Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 437.803 199.583 637.386 678.574 170.418 848.992Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 137.954 0 137.954 112.999 4.168 117.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 190.434 0 190.434 229.076 0 229.076KARŞILIKLAR(II-8) 323.296 0 323.296 320.794 0 320.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı72.797 0 72.797 59.554 0 59.554Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar250.499 0 250.499 261.240 0 261.240CARİ VERGİ BORCU(II-9) 78.042 0 78.042 150.352 0 150.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 301.555 0 301.555 185.063 0 185.063SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Krediler0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 742.127 111.505 853.632 745.093 83.403 828.496ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.242.019 0 9.242.019 8.957.837 -3.772 8.954.065Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler147.779 0 147.779 144.420 0 144.420Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler40.757 0 40.757 -7.592 -3.772 -11.364Kar Yedekleri5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096Yasal Yedekler348.839 0 348.839 317.508 0 317.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı300.057 0 300.057 626.645 0 626.645Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI35.974.074 27.814.111 63.788.185 32.441.568 28.783.482 61.225.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 2.931.671 2.574.280 1.539.995 1.190.052Kredilerden Alınan Faizler2.025.622 2.022.921 1.020.805 981.255Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler68.496 0 42.161 0Bankalardan Alınan Faizler4.247 5.954 2.377 2.055Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler529.389 261.639 319.684 62.168Menkul Değerlerden Alınan Faizler303.757 283.342 154.871 144.492Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar3.463 9.190 678 2.057Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar58.138 67.222 39.572 21.671İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler242.156 206.930 114.621 120.764Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri160 424 97 82FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.770.240 -1.036.583 -977.011 -459.017Mevduata Verilen Faizler-1.588.794 -888.976 -881.911 -381.913Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-164.834 -92.376 -87.775 -45.518Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.022 -11.294 -445 -10.992İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-13.900 -21.869 -6.114 -9.021Diğer Faiz Giderleri-1.690 -22.068 -766 -11.573NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.161.431 1.537.697 562.984 731.035NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ202.076 249.725 91.120 132.741Alınan Ücret ve Komisyonlar285.703 343.407 136.949 178.829Gayri Nakdi Kredilerden82.954 105.597 34.602 58.029Diğer(IV-12) 202.749 237.810 102.347 120.800Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-83.627 -93.682 -45.829 -46.088Gayri Nakdi Kredilere-292 -516 -94 -320Diğer(IV-12) -83.335 -93.166 -45.735 -45.768TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 177 215 176 215TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 84.248 105.581 68.520 31.999Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)95.989 17.957 92.773 22.051Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)425.876 531.123 248.988 113.500Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-437.617 -443.499 -273.241 -103.552DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 305.063 341.923 86.524 78.840FAALİYET BRÜT KÂRI1.752.995 2.235.141 809.324 974.830BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -296.567 -580.138 -99.444 -227.757DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-5.735 -2.323 -863 -87PERSONEL GİDERLERİ (-)-381.412 -353.399 -198.119 -180.667DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -617.283 -642.181 -316.724 -309.250NET FAALİYET KARI (ZARARI)451.998 657.100 194.174 257.069BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 451.998 657.100 194.174 257.069SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -151.941 -162.514 -101.255 -69.480Cari Vergi Karşılığı-50.329 -127.530 -14.429 -94.458Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-107.468 -34.984 -89.649 24.978Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi5.856 0 2.823 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 300.057 494.586 92.919 187.589DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 300.057 494.586 92.919 187.589Grubun Karı (Zararı)300.057 494.586 92.919 187.589Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,08610000 0,14190000 0,02670000 0,05380000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956173BIST