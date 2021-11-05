***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.060 -241 326 79.930 -159.623 3.207.698 0 1.476.311 8.230.507 0 8.230.507Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -319 19.003 0 -49.526 123.029 0 0 738.858 831.045 0 831.045Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.500.398 0 -1.476.311 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.379 18.762 326 30.404 -36.594 4.708.096 0 738.858 9.061.552 0 9.061.552Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 0 8.954.065TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.153 28.762 326 22.042 -33.732 4.708.096 0 626.645 8.954.065 8.954.065Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.976 0 0 -21.233 73.908 0 0 698.627 748.326 0 748.326Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.129 28.762 326 809 40.176 5.267.158 0 698.627 9.640.391 0 9.640.391Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER21.233.559 72.539.257 93.772.816 31.462.913 67.020.353 98.483.266GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.270.061 7.245.665 8.515.726 1.354.541 9.433.715 10.788.256Teminat Mektupları1.265.094 4.682.382 5.947.476 1.345.689 6.107.892 7.453.581Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.335 0 3.335 3.477 0 3.477Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.261.759 4.682.382 5.944.141 1.342.212 6.107.892 7.450.104Banka Kredileri0 1.162 1.162 0 1.269 1.269İthalat Kabul Kredileri0 1.162 1.162 0 1.269 1.269Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler4.967 431.092 436.059 4.491 718.677 723.168Belgeli Akreditifler4.967 431.092 436.059 4.491 718.677 723.168Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 2.113.956 2.113.956 0 2.533.518 2.533.518Diğer Kefaletlerimizden0 17.073 17.073 4.361 72.359 76.720TAAHHÜTLER(III-1) 3.534.298 943.272 4.477.570 3.540.483 1.365.816 4.906.299Cayılamaz Taahhütler3.534.298 943.272 4.477.570 3.540.483 1.365.816 4.906.299Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri210.616 940.026 1.150.642 262.390 1.359.233 1.621.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.985.779 0 1.985.779 1.869.773 3.834 1.873.607Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri217.146 0 217.146 231.822 0 231.822İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.090.226 0 1.090.226 1.146.789 0 1.146.789Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.751 0 6.751 5.929 0 5.929Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 3.246 3.246 0 2.749 2.749Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 16.429.200 64.350.320 80.779.520 26.567.889 56.220.822 82.788.711Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler14.469.200 63.732.434 78.201.634 24.597.889 54.944.988 79.542.877Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.203.102 14.146.386 17.349.488 2.675.190 7.758.902 10.434.092Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.521.453 6.124.782 8.646.235 1.799.674 3.508.433 5.308.107Vadeli Döviz Satım İşlemleri681.649 8.021.604 8.703.253 875.516 4.250.469 5.125.985Para ve Faiz Swap İşlemleri11.209.298 44.609.384 55.818.682 21.900.003 43.716.268 65.616.271Swap Para Alım İşlemleri1.412.451 20.161.096 21.573.547 3.659.443 19.803.373 23.462.816Swap Para Satım İşlemleri3.508.847 16.354.412 19.863.259 9.228.560 12.703.843 21.932.403Swap Faiz Alım İşlemleri3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526Swap Faiz Satım İşlemleri3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları56.800 4.976.664 5.033.464 22.696 3.469.818 3.492.514Para Alım Opsiyonları28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257Para Satım Opsiyonları28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER199.240.379 49.717.074 248.957.453 192.007.939 42.846.154 234.854.093EMANET KIYMETLER2.654.678 3.450.055 6.104.733 2.223.196 2.776.102 4.999.298Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.318.114 0 2.318.114 1.940.931 0 1.940.931Emanete Alınan Menkul Değerler30.185 855.450 885.635 30.936 679.754 710.690Tahsile Alınan Çekler160.245 668.661 828.906 104.175 490.452 594.627Tahsile Alınan Ticari Senetler146.133 1.912.069 2.058.202 147.153 1.598.009 1.745.162Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 13.875 13.876 1 7.887 7.888Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.764.828 9.190.660 30.955.488 22.671.501 8.328.932 31.000.433Menkul Kıymetler132.034 21.575 153.609 132.034 32.216 164.250Teminat Senetleri206.103 367.414 573.517 209.030 317.950 526.980Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.866.289 7.045.140 24.911.429 19.113.316 6.566.119 25.679.435Diğer Rehinli Kıymetler3.559.492 1.756.531 5.316.023 3.216.211 1.412.647 4.628.858Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER174.820.873 37.076.359 211.897.232 167.113.242 31.741.120 198.854.362BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI220.473.938 122.256.331 342.730.269 223.470.852 109.866.507 333.337.359Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.142.582 1.515.454Alınan Faizler4.743.363 3.791.875Ödenen Faizler-2.710.904 -1.519.117Alınan Temettüler177 215Alınan Ücret ve Komisyonlar456.642 483.309Elde Edilen Diğer Kazançlar86.595 59.320Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar311.977 461.703Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.163.005 -1.146.263Ödenen Vergiler-186.230 -163.475Diğer-396.033 -452.113Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim798.550 -6.563.056Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-93.538 6.358Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış98.041 185.419Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-549.599 -4.605.304Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.384.773 -1.461.511Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)125.908 -212.193Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.923.495 -1.507.603Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.220.270 -878.785Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-100.714 1.910.563Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı1.941.132 -5.047.602YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.775.890 -3.960.462İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-191.864 -231.571Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller330.712 280.624Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-924.432 -713.770Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar337.493 906.840Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -3.134.475 -4.646.389Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 1.821.900 467.536Diğer-15.224 -23.732FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-123.103 -77.826Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -62.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-61.103 -77.826Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.244.815 1.306.576Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.286.954 -7.779.314Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.408.788 13.091.283Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar13.695.742 5.311.969Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)698.627 738.858DİĞER KAPSAMLI GELİRLER49.699 92.187Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.976 18.684Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.695 -402Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 19.003Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler719 83Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar52.675 73.503Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-26.040 -62.327Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)93.877 154.743Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.162 -18.913TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)748.326 831.045Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.523.565 12.057.834 21.581.399 8.812.518 9.939.538 18.752.056Nakit ve Nakit Benzerleri6.161.174 11.618.516 17.779.690 5.936.539 9.550.337 15.486.876Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.961.375 10.566.953 12.528.328 986.317 8.123.472 9.109.789Bankalar(I-3) 630 1.051.563 1.052.193 636 1.426.865 1.427.501Para Piyasalarından Alacaklar4.202.112 0 4.202.112 4.952.440 0 4.952.440Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -2.943 0 -2.943 -2.854 0 -2.854Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 91.112 108.103 199.215 26.805 79.000 105.805Devlet Borçlanma Senetleri91.068 108.103 199.171 26.743 79.000 105.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44 0 44 62 0 62Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.136.310 588 1.136.898 580.324 313 580.637Devlet Borçlanma Senetleri1.125.862 0 1.125.862 569.876 0 569.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler10.448 588 11.036 10.448 313 10.761Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.134.969 330.627 2.465.596 2.268.850 309.888 2.578.738Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.068.951 330.517 2.399.468 2.242.982 309.888 2.552.870Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 66.018 110 66.128 25.868 0 25.868İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)27.056.755 14.927.110 41.983.865 28.358.587 12.619.235 40.977.822Krediler(I-5) 23.414.118 14.927.110 38.341.228 26.106.175 12.619.235 38.725.410Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314Devlet Borçlanma Senetleri5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.945.938 0 -1.945.938 -2.000.902 0 -2.000.902SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI110.672 334 111.006 110.672 334 111.006İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar110.672 334 111.006 110.672 334 111.006Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 720.760 0 720.760 817.487 0 817.487MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 37.831 0 37.831 45.580 0 45.580Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.831 0 37.831 45.580 0 45.580YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 638.013 8.550 646.563 507.391 13.048 520.439VARLIKLAR TOPLAMI38.088.256 26.993.828 65.082.084 38.652.895 22.572.155 61.225.050YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 24.294.637 22.244.274 46.538.911 19.252.578 20.952.524 40.205.102ALINAN KREDİLER(II-3) 375.740 6.103.769 6.479.509 1.799.764 3.499.113 5.298.877PARA PİYASALARINA BORÇLAR7.450 63.562 71.012 9.438 57.784 67.222İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER435.760 217.482 653.242 791.573 174.586 966.159Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 406.228 217.482 623.710 678.574 170.418 848.992Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 29.532 0 29.532 112.999 4.168 117.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 182.819 0 182.819 229.076 0 229.076KARŞILIKLAR(II-8) 230.040 0 230.040 320.794 0 320.794Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı68.182 0 68.182 59.554 0 59.554Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar161.858 0 161.858 261.240 0 261.240CARİ VERGİ BORCU(II-9) 210.983 0 210.983 150.352 0 150.352ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 224.261 0 224.261 185.063 0 185.063SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Krediler0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 758.419 92.497 850.916 745.093 83.403 828.496ÖZKAYNAKLAR(II-12) 9.640.294 97 9.640.391 8.957.837 -3.772 8.954.065Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler147.027 0 147.027 144.420 0 144.420Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler41.214 97 41.311 -7.592 -3.772 -11.364Kar Yedekleri5.267.158 0 5.267.158 4.708.096 0 4.708.096Yasal Yedekler348.839 0 348.839 317.508 0 317.508Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler4.918.319 0 4.918.319 4.390.588 0 4.390.588Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar698.627 0 698.627 626.645 0 626.645Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı698.627 0 698.627 626.645 0 626.645Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI36.360.403 28.721.681 65.082.084 32.441.568 28.783.482 61.225.050Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 4.645.657 3.683.813 1.713.986 1.109.533Kredilerden Alınan Faizler3.071.279 2.981.378 1.045.657 958.457Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler117.746 0 49.250 0Bankalardan Alınan Faizler6.383 7.925 2.136 1.971Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler742.695 265.725 213.306 4.086Menkul Değerlerden Alınan Faizler707.327 428.309 403.570 144.967Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.196 12.515 3.733 3.325Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar102.278 85.837 44.140 18.615İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler597.853 329.957 355.697 123.027Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri227 476 67 52FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.749.475 -1.492.458 -979.235 -455.875Mevduata Verilen Faizler-2.488.695 -1.251.789 -899.901 -362.813Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-237.752 -133.710 -72.918 -41.334Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.350 -47.423 -328 -36.129İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-19.383 -25.456 -5.483 -3.587Diğer Faiz Giderleri-2.295 -34.080 -605 -12.012NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.896.182 2.191.355 734.751 653.658NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ330.886 359.724 128.810 109.999Alınan Ücret ve Komisyonlar462.194 488.973 176.491 145.566Gayri Nakdi Kredilerden115.438 155.515 32.484 49.918Diğer(IV-12) 346.756 333.458 144.007 95.648Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-131.308 -129.249 -47.681 -35.567Gayri Nakdi Kredilere-373 -791 -81 -275Diğer(IV-12) -130.935 -128.458 -47.600 -35.292TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 177 215 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 102.607 195.510 18.359 89.929Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.596 73.765 -97.585 55.808Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)579.014 987.465 153.138 456.342Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-474.811 -865.720 -37.194 -422.221DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 477.827 426.423 172.764 84.500FAALİYET BRÜT KÂRI2.807.679 3.173.227 1.054.684 938.086BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -336.139 -702.826 -39.572 -122.688DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-8.189 -13.010 -2.454 -10.687PERSONEL GİDERLERİ (-)-579.606 -534.377 -198.194 -180.978DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -913.502 -961.484 -296.219 -319.303NET FAALİYET KARI (ZARARI)970.243 961.530 518.245 304.430BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 970.243 961.530 518.245 304.430SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -271.616 -222.672 -119.675 -60.158Cari Vergi Karşılığı-246.861 -114.999 -196.532 12.531Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-117.825 -107.673 -10.357 -72.689Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi93.070 0 87.214 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 698.627 738.858 398.570 244.272DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 698.627 738.858 398.570 244.272Grubun Karı (Zararı)698.627 738.858 398.570 244.272Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,20040000 0,21190000 0,11430000 0,07010000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975251BIST