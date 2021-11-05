***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 141.898 -2.310 -241 324 81.518 -159.623 3.448.841 0 1.541.866 8.538.541 0 8.538.541Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -345 3.246 0 -51.112 123.029 0 0 831.730 906.548 0 906.548Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36.088 0 0 36.088 0 36.088Kar Dağıtımı0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -24.087 0 0 0 0 0 1.565.953 0 -1.541.866 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.655 3.005 324 30.406 -36.594 5.050.882 0 831.730 9.481.177 0 9.481.177Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.053 61 0 -21.233 73.908 0 0 804.490 854.173 0 854.173Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.579 0 0 24.579 0 24.579Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.524 3.066 324 811 40.176 5.775.995 0 804.490 10.229.000 0 10.229.000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER21.232.770 70.521.356 91.754.126 31.391.799 65.371.786 96.763.585GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.268.872 5.227.764 6.496.636 1.357.433 7.062.942 8.420.375Teminat Mektupları1.263.903 4.682.382 5.946.285 1.343.434 6.107.892 7.451.326Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.335 0 3.335 3.477 0 3.477Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.260.568 4.682.382 5.942.950 1.339.957 6.107.892 7.447.849Banka Kredileri0 1.162 1.162 0 1.269 1.269İthalat Kabul Kredileri0 1.162 1.162 0 1.269 1.269Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler4.967 467.316 472.283 4.491 718.677 723.168Belgeli Akreditifler4.967 467.316 472.283 4.491 718.677 723.168Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden2 0 2 5.147 87.805 92.952Diğer Garantilerimizden0 59.831 59.831 0 74.940 74.940Diğer Kefaletlerimizden0 17.073 17.073 4.361 72.359 76.720TAAHHÜTLER(III-1) 3.534.698 943.272 4.477.970 3.541.893 2.240.674 5.782.567Cayılamaz Taahhütler3.534.698 943.272 4.477.970 3.541.893 2.240.674 5.782.567Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri210.616 940.026 1.150.642 262.390 1.359.233 1.621.623Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri1.985.629 0 1.985.629 1.869.623 878.692 2.748.315Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri217.146 0 217.146 231.822 0 231.822İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.090.206 0 1.090.206 1.146.771 0 1.146.771Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri6.751 0 6.751 5.929 0 5.929Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler570 3.246 3.816 1.578 2.749 4.327Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 16.429.200 64.350.320 80.779.520 26.492.473 56.068.170 82.560.643Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler1.960.000 617.886 2.577.886 1.970.000 1.275.834 3.245.834Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler14.469.200 63.732.434 78.201.634 24.522.473 54.792.336 79.314.809Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri3.203.102 14.146.386 17.349.488 2.675.190 7.758.902 10.434.092Vadeli Döviz Alım İşlemleri2.521.453 6.124.782 8.646.235 1.799.674 3.508.433 5.308.107Vadeli Döviz Satım İşlemleri681.649 8.021.604 8.703.253 875.516 4.250.469 5.125.985Para ve Faiz Swap İşlemleri11.209.298 44.609.384 55.818.682 21.824.587 43.563.616 65.388.203Swap Para Alım İşlemleri1.412.451 20.161.096 21.573.547 3.584.027 19.764.590 23.348.617Swap Para Satım İşlemleri3.508.847 16.354.412 19.863.259 9.228.560 12.589.974 21.818.534Swap Faiz Alım İşlemleri3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526Swap Faiz Satım İşlemleri3.144.000 4.046.938 7.190.938 4.506.000 5.604.526 10.110.526Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları56.800 4.976.664 5.033.464 22.696 3.469.818 3.492.514Para Alım Opsiyonları28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257Para Satım Opsiyonları28.400 2.488.332 2.516.732 11.348 1.734.909 1.746.257Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER199.253.625 49.751.936 249.005.561 192.025.001 42.875.735 234.900.736EMANET KIYMETLER2.667.924 3.484.917 6.152.841 2.240.258 2.805.683 5.045.941Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları2.318.114 0 2.318.114 1.940.931 0 1.940.931Emanete Alınan Menkul Değerler30.185 855.450 885.635 30.936 679.754 710.690Tahsile Alınan Çekler161.010 669.671 830.681 108.756 491.295 600.051Tahsile Alınan Ticari Senetler146.133 1.926.378 2.072.511 147.153 1.610.428 1.757.581Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler12.482 33.418 45.900 12.482 24.206 36.688Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.764.828 9.190.660 30.955.488 22.671.501 8.328.932 31.000.433Menkul Kıymetler132.034 21.575 153.609 132.034 32.216 164.250Teminat Senetleri206.103 367.414 573.517 209.030 317.950 526.980Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul17.866.289 7.045.140 24.911.429 19.113.316 6.566.119 25.679.435Diğer Rehinli Kıymetler3.559.492 1.756.531 5.316.023 3.216.211 1.412.647 4.628.858Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER174.820.873 37.076.359 211.897.232 167.113.242 31.741.120 198.854.362BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI220.486.395 120.273.292 340.759.687 223.416.800 108.247.521 331.664.321Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.546.967 3.819.469Alınan Faizler4.921.261 4.045.524Ödenen Faizler-2.712.080 -1.580.528Alınan Temettüler506 476Alınan Ücret ve Komisyonlar447.957 450.103Elde Edilen Diğer Kazançlar87.665 58.766Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar322.045 483.624Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.175.015 -1.164.030Ödenen Vergiler-212.266 -304.955Diğer-133.106 1.830.489Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim711.669 -8.724.116Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-93.538 6.358Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış98.555 185.836Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-458.672 -2.239.363Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-1.375.712 -1.502.639Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)125.790 -212.193Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)5.948.798 -1.384.233Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-3.481.627 -5.621.268Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-51.925 2.043.386Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı2.258.636 -4.904.647YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.774.290 -3.957.210İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-192.140 -245.342Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller332.699 280.626Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-924.432 -713.678Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar337.493 906.840Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -3.134.475 -4.646.389Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 1.821.900 467.536Diğer-15.335 -6.803FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-124.825 -79.232Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -62.000 0Kiralamaya İlişkin Ödemeler-62.825 -79.232Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.294.556 1.369.145Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)1.654.077 -7.571.944Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar12.875.355 13.405.619Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.529.432 5.833.675Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)804.490 831.730DİĞER KAPSAMLI GELİRLER74.262 110.906Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-2.992 2.901Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.695 -442Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 3.265Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler703 78Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar77.254 108.005Yabancı Para Çevrim Farkları24.579 36.088Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-26.039 -63.995Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)93.877 154.743Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.163 -18.831TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)878.752 942.636Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)9.995.971 12.423.087 22.419.058 9.020.517 10.200.528 19.221.045Nakit ve Nakit Benzerleri6.631.271 11.983.769 18.615.040 6.142.611 9.811.403 15.954.014Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.961.377 10.566.956 12.528.333 986.318 8.123.476 9.109.794Bankalar(I-3) 313.408 1.416.813 1.730.221 135.568 1.687.927 1.823.495Para Piyasalarından Alacaklar4.360.749 0 4.360.749 5.024.385 0 5.024.385Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -4.263 0 -4.263 -3.660 0 -3.660Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 91.112 108.103 199.215 26.805 79.000 105.805Devlet Borçlanma Senetleri91.068 108.103 199.171 26.743 79.000 105.743Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler44 0 44 62 0 62Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.138.619 588 1.139.207 582.633 313 582.946Devlet Borçlanma Senetleri1.125.862 0 1.125.862 569.876 0 569.876Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler12.757 588 13.345 12.757 313 13.070Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.134.969 330.627 2.465.596 2.268.468 309.812 2.578.280Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.068.951 330.517 2.399.468 2.242.600 309.812 2.552.412Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 66.018 110 66.128 25.868 0 25.868İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)27.135.027 19.075.184 46.210.211 28.592.521 16.870.977 45.463.498Krediler(I-5) 23.429.283 18.577.724 42.007.007 26.050.358 15.962.966 42.013.324Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 90.685 497.460 588.145 84.180 706.985 791.165Faktoring Alacakları12.892 0 12.892 302.995 201.026 504.021İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314Devlet Borçlanma Senetleri5.588.575 0 5.588.575 4.253.314 0 4.253.314Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.986.408 0 -1.986.408 -2.098.326 0 -2.098.326SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI0 0 0 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 722.778 22 722.800 821.209 25 821.234MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 38.161 0 38.161 46.468 0 46.468Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer38.161 0 38.161 46.468 0 46.468YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 682 0 682 1.770 0 1.770DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 718.066 36.061 754.127 604.311 29.164 633.475VARLIKLAR TOPLAMI38.611.345 31.534.354 70.145.699 39.087.456 27.100.694 66.188.150YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 24.276.114 22.209.773 46.485.887 19.229.755 20.901.128 40.130.883ALINAN KREDİLER(II-3) 375.740 10.427.315 10.803.055 1.799.764 7.969.696 9.769.460PARA PİYASALARINA BORÇLAR7.450 63.562 71.012 9.438 57.784 67.222İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER435.760 217.482 653.242 791.574 174.586 966.160Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 406.228 217.482 623.710 678.575 170.418 848.993Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 29.532 0 29.532 112.999 4.168 117.167FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ2 0 2 24 617 641KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 182.819 0 182.819 229.076 0 229.076KARŞILIKLAR(II-8) 209.854 486 210.340 251.172 426 251.598Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı70.719 0 70.719 61.926 0 61.926Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar139.135 486 139.621 189.246 426 189.672CARİ VERGİ BORCU(II-9) 217.818 2.978 220.796 158.224 130 158.354ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 215.609 0 215.609 179.664 0 179.664SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Krediler0 0 0 0 4.019.844 4.019.844Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 955.505 118.432 1.073.937 896.519 106.481 1.003.000ÖZKAYNAKLAR(II-12) 10.228.903 97 10.229.000 9.416.020 -3.772 9.412.248Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler120.936 0 120.936 118.345 0 118.345Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler41.214 97 41.311 -7.592 -3.772 -11.364Kar Yedekleri5.775.995 0 5.775.995 5.050.863 0 5.050.863Yasal Yedekler368.859 0 368.859 334.352 0 334.352Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler5.407.136 0 5.407.136 4.716.511 0 4.716.511Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar804.490 0 804.490 768.136 0 768.136Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı804.490 0 804.490 768.136 0 768.136Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI37.105.574 33.040.125 70.145.699 32.961.230 33.226.920 66.188.150Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 4.819.898 3.938.241 1.769.542 1.171.561Kredilerden Alınan Faizler3.169.541 3.159.248 1.077.900 993.160Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler117.746 0 49.250 0Bankalardan Alınan Faizler33.644 19.587 12.994 7.914Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler744.575 266.014 214.053 4.317Menkul Değerlerden Alınan Faizler707.327 428.309 403.570 144.967Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar7.196 12.515 3.733 3.325Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar102.278 85.837 44.140 18.615İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler597.853 329.957 355.697 123.027Finansal Kiralama Faiz Gelirleri33.324 30.265 10.478 10.564Diğer Faiz Gelirleri13.741 34.818 1.297 10.639FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.751.117 -1.553.869 -977.479 -460.508Mevduata Verilen Faizler-2.481.113 -1.248.276 -895.811 -362.722Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-246.976 -198.632 -75.252 -46.058Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-1.350 -47.423 -328 -36.129İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0 0 0Kiralama Faiz Giderleri-19.383 -25.458 -5.483 -3.588Diğer Faiz Giderleri-2.295 -34.080 -605 -12.011NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.068.781 2.384.372 792.063 711.053NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ312.944 307.749 122.231 97.807Alınan Ücret ve Komisyonlar450.398 449.737 171.304 132.273Gayri Nakdi Kredilerden82.054 92.536 22.845 25.956Diğer(IV-12) 368.344 357.201 148.459 106.317Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-137.454 -141.988 -49.073 -34.466Gayri Nakdi Kredilere-373 -790 -81 -274Diğer(IV-12) -137.081 -141.198 -48.992 -34.192TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 506 476 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 103.434 191.185 20.056 86.841Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-1.596 73.767 -97.585 55.810Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)585.303 994.885 153.139 468.806Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-480.273 -877.467 -35.498 -437.775DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 480.173 445.866 158.764 76.921FAALİYET BRÜT KÂRI2.965.838 3.329.648 1.093.114 972.622BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -336.447 -723.107 -39.598 -130.601DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-8.192 -13.010 -2.610 -10.687PERSONEL GİDERLERİ (-)-596.428 -553.007 -203.094 -187.230DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -923.000 -968.467 -298.704 -321.457NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.101.771 1.072.057 549.108 322.647BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.101.771 1.072.057 549.108 322.647SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -297.281 -240.327 -128.214 -63.226Cari Vergi Karşılığı-275.268 -132.904 -206.811 2.440Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-116.833 -116.025 -8.699 -70.510Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi94.820 8.602 87.296 4.844SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 804.490 831.730 420.894 259.421DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 804.490 831.730 420.894 259.421Grubun Karı (Zararı)804.490 831.730 420.894 259.421Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,23080000 0,23860000 0,12070000 0,07440000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975254BIST