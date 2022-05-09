***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 141.491 0 100.570 352.605 0 352.605Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 0 0 0 12.489 0 12.489Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 59.383 6.761 94.946 5.704.846 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -9.921 -125 0 -837 -4.712 0 0 579.821 564.226 0 564.226Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 26.314 0 0 0 0 0 26.314 0 26.314Kar Dağıtımı0 0 0 0 -7.996 0 0 -120.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -14.765 2.941 213.336 -13.869 117.474 6.792.955 0 0 11.279.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER40.708.917 123.250.780 163.959.697 31.097.601 98.737.149 129.834.750GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.513.890 13.085.372 14.599.262 1.372.537 10.943.836 12.316.373Teminat Mektupları1.513.890 8.233.876 9.747.766 1.372.210 7.175.918 8.548.128Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.171 0 3.171 3.334 0 3.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.510.719 8.233.876 9.744.595 1.368.876 7.175.918 8.544.794Banka Kredileri0 1.701 1.701 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 1.701 1.701 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.727.867 1.727.867 327 908.729 909.056Belgeli Akreditifler0 1.727.867 1.727.867 327 908.729 909.056Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizdeneğerler Alım Satım Taahhütleri538.809 2.207.944 2.746.753 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.184.343 0 2.184.343 2.085.527 0 2.085.527Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri239.368 0 239.368 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.084.158 0 1.084.158 1.065.190 0 1.065.190Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.782 0 7.782 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 5.221 5.221 0 4.917 4.917Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 35.116.787 107.952.243 143.069.030 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.286.787 107.952.243 142.239.030 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.188.532 19.954.679 27.143.211 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.346.900 8.185.961 13.532.861 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.841.632 11.768.718 13.610.350 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri27.016.477 76.703.472 103.719.949 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri3.352.402 31.085.181 34.437.583 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri7.832.075 24.793.039 32.625.114 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları81.778 11.294.092 11.375.870 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER204.821.423 83.349.505 288.170.928 201.487.848 75.617.002 277.104.850EMANET KIYMETLER3.360.521 6.072.954 9.433.475 3.195.337 5.312.548 8.507.885Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.026.206 0 3.026.206 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler30.576 1.663.809 1.694.385 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler164.231 1.226.866 1.391.097 118.075 1.084.986 1.203.061Tahsile Alınan Ticari Senetler139.507 3.152.110 3.291.617 136.757 2.891.018 3.027.775Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 30.169 30.170 1 36.680 36.681Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.378.245 11.790.760 33.169.005 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 28.114 301.576 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri209.824 590.620 800.444 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul16.618.199 8.568.738 25.186.937 17.008.485 9.329.637 26.338.122Diğer Rehinli Kıymetler4.275.850 2.603.288 6.879.138 3.473.766 2.633.671 6.107.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER180.082.657 65.485.791 245.568.448 177.329.328 57.760.463 235.089.791BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI245.530.340 206.600.285 452.130.625 232.585.449 174.354.151 406.939.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı2.063.043 751.374Alınan Faizler1.687.041 1.357.297Ödenen Faizler-940.221 -783.010Alınan Temettüler0 1Alınan Ücret ve Komisyonlar188.754 146.140Elde Edilen Diğer Kazançlar32.194 27.872Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar105.470 121.067Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-537.609 -372.179Ödenen Vergiler-168.221 -61.595Diğer1.695.635 315.781Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.424.620 1.710.387Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-83.370 12.890Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-107.548 26.333Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.362.942 -154.750Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış261.383 -805.873Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-25.500 622.181Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)617.764 2.480.826Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-932.365 -703.220Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.792.042 232.000Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.361.577 2.461.761YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları135.626 -475.689İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-61.814 -88.840Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller93.475 166.848Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-139.618 -635.190Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar265.240 337.491Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -767.848 -692.009Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 807.954 474.553Diğer-61.763 -38.542FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-145.605 -82.734Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-25.605 -20.734Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.288.887 919.308Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-5.082.669 2.822.646Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.678.935 12.408.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar10.596.266 15.231.434Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)579.821 242.061DİĞER KAPSAMLI GELİRLER10.719 123.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.046 -2.851Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.718 -3.977Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.672 1.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar20.765 125.884Yabancı Para Çevrim Farkları26.314 12.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.031 -19.100Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-4.686 160.848Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler168 -28.353TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)590.540 365.094Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.127.950 16.391.746 22.519.696 10.214.808 18.688.889 28.903.697Nakit ve Nakit Benzerleri1.785.787 15.617.421 17.403.208 4.609.766 17.805.371 22.415.137Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.363.131 13.464.745 14.827.876 2.011.211 16.791.258 18.802.469Bankalar(I-3) 833 2.154.104 2.154.937 205 1.014.113 1.014.318Para Piyasalarından Alacaklar422.151 0 422.151 2.601.024 0 2.601.024Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -328 -1.428 -1.756 -2.674 0 -2.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 133.254 126.220 259.474 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri133.204 126.220 259.424 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler50 0 50 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.202.392 929 1.203.321 1.340.189 869 1.341.058Devlet Borçlanma Senetleri1.191.099 0 1.191.099 1.329.741 0 1.329.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.293 929 12.222 10.448 869 11.317Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar3.006.517 647.176 3.653.693 4.229.616 743.008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.915.454 647.176 3.562.630 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 91.063 0 91.063 127.284 0 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)36.056.686 22.927.304 58.983.990 29.750.141 21.556.298 51.306.439Krediler(I-5) 31.928.521 23.173.800 55.102.321 25.908.831 21.556.298 47.465.129Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.458.686 -246.496 -1.705.182 -1.768.484 0 -1.768.484SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI500.205 410.850 911.055 479.246 360.040 839.286İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 500.205 410.850 911.055 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar328.823 410.850 739.673 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar171.382 0 171.382 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 650.509 37.726 0 37.726 34.021 0 34.021YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 904.470 6.180 910.650 689.035 6.143 695.178VARLIKLAR TOPLAMI44.278.206 39.736.080 84.014.286 42.032.181 40.611.370 82.643.551YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 26.246.880 30.411.685 56.658.565 20.167.799 32.914.226 53.082.025ALINAN KREDİLER(II-3) 802.283 8.524.104 9.326.387 324.390 9.100.818 9.425.208PARA PİYASALARINA BORÇLAR596.056 83.479 679.535 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.212.093 564.558 1.776.651 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.212.093 564.558 1.776.651 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 166.861 0 166.861 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 226.632 111.501 338.133 299.711 0 299.711Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı97.135 0 97.135 72.077 0 72.077Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar129.497 111.501 240.998 227.634 0 227.634CARİ VERGİ BORCU(II-9) 350.605 0 350.605 116.790 0 116.790ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 255.060 0 255.060 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDUR 0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 930.580 2.252.350 3.182.930 866.048 2.790.826 3.656.874ÖZKAYNAKLAR(II-12) 11.279.559 0 11.279.559 10.809.019 0 10.809.019Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler103.574 0 103.574 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler316.941 0 316.941 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI42.066.609 41.947.677 84.014.286 36.926.317 45.717.234 82.643.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 1.965.374 1.391.676Kredilerden Alınan Faizler1.598.765 1.004.817Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.980 26.335Bankalardan Alınan Faizler941 1.870Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler67.142 209.705Menkul Değerlerden Alınan Faizler261.754 148.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar14.836 2.785Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.671 18.566İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler203.247 127.535Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0Diğer Faiz Gelirleri2.792 63FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.027.721 -793.229Mevduata Verilen Faizler-859.501 -706.883Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-61.362 -77.059Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-75.250 -577İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.872 -7.786Diğer Faiz Giderleri-24.736 -924NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ937.653 598.447NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ125.799 110.956Alınan Ücret ve Komisyonlar178.876 148.754Gayri Nakdi Kredilerden52.092 48.352Diğer(IV-12) 126.784 100.402Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-53.077 -37.798Gayri Nakdi Kredilere-98 -198Diğer(IV-12) -52.979 -37.600TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 0 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 237.814 15.728Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-18.726 3.216Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)969.650 176.888Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-713.110 -164.376DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 476.700 218.539FAALİYET BRÜT KÂRI1.777.966 943.671BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -389.927 -197.123DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-20.529 -4.872PERSONEL GİDERLERİ (-)-257.502 -183.293DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -410.560 -300.559NET FAALİYET KARI (ZARARI)699.448 257.824BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)41.505 34.923NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 740.953 292.747SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -161.132 -50.686Cari Vergi Karşılığı-402.036 -35.900Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -17.819Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi240.904 3.033SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 579.821 242.061DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 579.821 242.061Grubun Karı (Zararı)579.821 242.061Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16630000 0,06940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027935BIST