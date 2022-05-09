***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
09.05.2022 18:23
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 0 0 242.061 352.605 0 352.605
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 12.489 0 12.489
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 324 6.761 94.946 5.763.905 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -9.921 -125 0 -837 -4.712 0 0 579.821 564.226 0 564.226
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -14.765 2.941 213.336 -13.869 117.474 6.792.955 0 579.821 11.279.559 0 11.279.559
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
40.708.858 120.197.593 160.906.451 31.096.810 95.982.843 127.079.653
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.513.281 10.032.185 11.545.466 1.371.346 8.189.530 9.560.876
Teminat Mektupları
1.513.281 8.233.876 9.747.157 1.371.019 7.175.918 8.546.937
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.171 0 3.171 0
Diğer Teminat Mektupları
1.510.110 8.233.876 9.743.986 1.367.685 7.175.918 8.543.603
Banka Kredileri
0 1.701 1.701 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 1.701 1.701 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.728.700 1.728.700 327 951.034 951.361
Belgeli Akreditifler
0 1.728.700 1.728.700 327 951.034 951.361
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 49.336 49.336 0 45.241 45.241
Diğer Kefaletlerimizden
0 18.572 18.572 0 17.337 17.337
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.078.790 2.213.165 6.291.955 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Cayılamaz Taahhütler
4.078.790 2.213.165 6.291.955 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
538.809 2.207.944 2.746.753 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.085.377 0 2.085.377
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
239.368 0 239.368 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.084.138 0 1.084.138 1.065.170 0 1.065.170
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.782 0 7.782 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
570 5.221 5.791 570 4.917 5.487
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 35.116.787 107.952.243 143.069.030 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.286.787 107.952.243 142.239.030 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.188.532 19.954.679 27.143.211 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.346.900 8.185.961 13.532.861 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
1.841.632 11.768.718 13.610.350 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
27.016.477 76.703.472 103.719.949 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
3.352.402 31.085.181 34.437.583 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
7.832.075 24.793.039 32.625.114 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
81.778 11.294.092 11.375.870 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
204.821.423 83.349.505 288.170.928 201.501.095 75.669.411 277.170.506
EMANET KIYMETLER
3.360.521 6.072.954 9.433.475 3.208.584 5.364.957 8.573.541
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.026.206 0 3.026.206 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.576 1.663.809 1.694.385 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
164.231 1.226.866 1.391.097 118.841 1.086.512 1.205.353
Tahsile Alınan Ticari Senetler
139.507 3.152.110 3.291.617 136.757 2.912.346 3.049.103
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 30.169 30.170 12.482 66.235 78.717
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.378.245 11.790.760 33.169.005 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 28.114 301.576 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
209.824 590.620 800.444 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.618.199 8.568.738 25.186.937 17.008.485 9.329.637 26.338.122
Diğer Rehinli Kıymetler
4.275.850 2.603.288 6.879.138 3.473.766 2.633.671 6.107.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
180.082.657 65.485.791 245.568.448 177.329.328 57.760.463 235.089.791
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
245.530.281 203.547.098 449.077.379 232.597.905 171.652.254 404.250.159
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
1.814.661 853.579
Alınan Faizler
1.766.463 1.415.005
Ödenen Faizler
-937.737 -786.132
Alınan Temettüler
0 1
Alınan Ücret ve Komisyonlar
187.412 148.537
Elde Edilen Diğer Kazançlar
31.952 27.742
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
114.830 131.135
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-543.580 -378.076
Ödenen Vergiler
-174.666 -65.468
Diğer
1.369.987 360.835
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-8.081.456 1.759.714
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-83.370 12.890
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-108.102 26.331
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.809.965 506.211
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
283.603 -813.899
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-25.500 622.181
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
986.077 2.332.168
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-483.371 -1.271.286
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.840.828 345.118
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-6.266.795 2.613.293
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
183.130 -442.473
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-61.841 -90.974
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
94.367 167.261
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-140.344 -635.190
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
260.826 337.491
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -767.848 -692.009
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 807.954 474.553
Diğer
-9.984 -3.605
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-145.823 -83.855
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 0 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-25.823 -21.855
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.315.799 944.161
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-4.913.689 3.031.126
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.238.648 12.875.355
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
11.324.959 15.906.481
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
579.821 242.061
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
10.719 123.033
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.046 -2.851
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-12.718 -3.977
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.672 1.126
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
20.765 125.884
Yabancı Para Çevrim Farkları
26.314 12.489
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.067 -19.100
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-4.686 160.848
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
6.442.681 16.813.216 23.255.897 10.464.748 19.000.679 29.465.427
Nakit ve Nakit Benzerleri
2.093.795 16.038.891 18.132.686 4.857.397 18.117.161 22.974.558
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.363.131 13.464.749 14.827.880 2.011.212 16.791.262 18.802.474
Bankalar
(I-3) 162.209 2.575.601 2.737.810 77.712 1.325.899 1.403.611
Para Piyasalarından Alacaklar
569.047 0 569.047 2.771.996 0 2.771.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -592 -1.459 -2.051 -3.523 0 -3.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 133.254 126.220 259.474 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
133.204 126.220 259.424 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
50 0 50 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.209.115 929 1.210.044 1.342.498 869 1.343.367
Devlet B008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.915.454 647.176 3.562.630 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 91.063 0 91.063 127.284 0 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.166.536 29.482.988 65.649.524 29.825.288 27.588.965 57.414.253
Krediler
(I-5) 31.940.235 29.060.886 61.001.121 25.920.785 26.885.312 52.806.097
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 105.474 711.652 817.126 110.569 703.653 814.222
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.466.024 -289.550 -1.755.574 -1.815.860 0 -1.815.860
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
171.382 0 171.382 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 37.944 34.294 0 34.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.944 0 37.944 34.294 0 34.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 195.100 810 195.910
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 993 0 993 6.649 0 6.649
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 1.019.271 48.760 1.068.031 823.649 23.733 847.382
VARLIKLAR TOPLAMI
44.491.443 46.344.991 90.836.434 42.021.454 46.614.216 88.635.670
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 26.170.532 30.388.887 56.559.419 19.860.786 32.756.412 52.617.198
ALINAN KREDİLER
(II-3) 802.283 15.158.662 15.960.945 324.390 15.226.834 15.551.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
596.056 83.479 679.535 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 0 0 0 0 0 0
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.212.093 564.558 1.776.651 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.212.093 564.558 1.776.651 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 166.861 0 166.861 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 229.980 88.634 318.614 280.577 711 281.288
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
100.427 0 100.427 75.916 0 75.916
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
129.553 88.634 218.187 204.661 711 205.372
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 359.566 2.637 362.203 126.563 94 126.657
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 247.952 0 247.952 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 1.187.191 2.297.504 3.484.695 1.167.672 3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
103.574 0 103.574 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
316.941 0 316.941 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
42.252.073 48.584.361 90.836.434 36.911.567 (IV-1) 2.039.807 1.449.186
Kredilerden Alınan Faizler
1.651.976 1.034.353
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
33.980 261.754 148.886
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
14.836 2.785
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
43.671 18.566
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
203.247 127.535
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
12.994 11.623
Diğer Faiz Gelirleri
2.792 8.784
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -1.028.759 -796.351
Mevduata Verilen Faizler
-857.923 -706.389
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-63.978 -80.676
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-75.250 -577
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 0
Kiralama Faiz Giderleri
-6.872 -7.786
Diğer Faiz Giderleri
-24.736 -923
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.011.048 652.835
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
111.760 107.160
Alınan Ücret ve Komisyonlar
172.769 148.447
Gayri Nakdi Kredilerden
38.658 35.767
Diğer
(IV-12) 134.111 112.680
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-61.009 -41.287
Gayri Nakdi Kredilere
-98 -198
Diğer
(IV-12) -60.911 -41.089
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 0 1
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 238.086 14.833
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-18.726 3.216
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
969.196 198.449
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-712.384 -186.832
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 495.573 222.813
FAALİYET BRÜT KÂRI
1.856.467 997.642
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -410.085 -197.248
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-20.529 -4.872
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-263.887 -189.183
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -414.253 -304.06 302.271
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 747.713 302.271
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -167.892 -60.210
Cari Vergi Karşılığı
-410.829 -43.686
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -20.990
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
242.937 4.466
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 579.821 242.061
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ert Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16630000 0,06940000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027947
BIST