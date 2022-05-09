***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.851 0 0 -15.283 128.678 0 0 242.061 352.605 0 352.605Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.489 0 0 12.489 0 12.489Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.322 3.005 324 6.761 94.946 5.763.905 0 242.061 9.715.342 0 9.715.342Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -9.921 -125 0 -837 -4.712 0 0 579.821 564.226 0 564.226Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -14.765 2.941 213.336 -13.869 117.474 6.792.955 0 579.821 11.279.559 0 11.279.559Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER40.708.858 120.197.593 160.906.451 31.096.810 95.982.843 127.079.653GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.513.281 10.032.185 11.545.466 1.371.346 8.189.530 9.560.876Teminat Mektupları1.513.281 8.233.876 9.747.157 1.371.019 7.175.918 8.546.937Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.171 0 3.171 0Diğer Teminat Mektupları1.510.110 8.233.876 9.743.986 1.367.685 7.175.918 8.543.603Banka Kredileri0 1.701 1.701 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 1.701 1.701 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.728.700 1.728.700 327 951.034 951.361Belgeli Akreditifler0 1.728.700 1.728.700 327 951.034 951.361Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 49.336 49.336 0 45.241 45.241Diğer Kefaletlerimizden0 18.572 18.572 0 17.337 17.337TAAHHÜTLER(III-1) 4.078.790 2.213.165 6.291.955 3.755.304 1.865.618 5.620.922Cayılamaz Taahhütler4.078.790 2.213.165 6.291.955 3.755.304 1.865.618 5.620.922Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri538.809 2.207.944 2.746.753 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri2.085.377 0 2.085.377Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri239.368 0 239.368 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.084.138 0 1.084.138 1.065.170 0 1.065.170Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.782 0 7.782 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler570 5.221 5.791 570 4.917 5.487Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 35.116.787 107.952.243 143.069.030 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler830.000 0 830.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.286.787 107.952.243 142.239.030 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri7.188.532 19.954.679 27.143.211 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri5.346.900 8.185.961 13.532.861 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri1.841.632 11.768.718 13.610.350 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri27.016.477 76.703.472 103.719.949 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri3.352.402 31.085.181 34.437.583 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri7.832.075 24.793.039 32.625.114 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri7.916.000 10.412.626 18.328.626 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları81.778 11.294.092 11.375.870 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları40.889 5.647.046 5.687.935 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER204.821.423 83.349.505 288.170.928 201.501.095 75.669.411 277.170.506EMANET KIYMETLER3.360.521 6.072.954 9.433.475 3.208.584 5.364.957 8.573.541Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.026.206 0 3.026.206 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler30.576 1.663.809 1.694.385 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler164.231 1.226.866 1.391.097 118.841 1.086.512 1.205.353Tahsile Alınan Ticari Senetler139.507 3.152.110 3.291.617 136.757 2.912.346 3.049.103Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 30.169 30.170 12.482 66.235 78.717Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.378.245 11.790.760 33.169.005 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 28.114 301.576 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri209.824 590.620 800.444 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul16.618.199 8.568.738 25.186.937 17.008.485 9.329.637 26.338.122Diğer Rehinli Kıymetler4.275.850 2.603.288 6.879.138 3.473.766 2.633.671 6.107.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER180.082.657 65.485.791 245.568.448 177.329.328 57.760.463 235.089.791BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI245.530.281 203.547.098 449.077.379 232.597.905 171.652.254 404.250.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı1.814.661 853.579Alınan Faizler1.766.463 1.415.005Ödenen Faizler-937.737 -786.132Alınan Temettüler0 1Alınan Ücret ve Komisyonlar187.412 148.537Elde Edilen Diğer Kazançlar31.952 27.742Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar114.830 131.135Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-543.580 -378.076Ödenen Vergiler-174.666 -65.468Diğer1.369.987 360.835Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-8.081.456 1.759.714Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-83.370 12.890Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-108.102 26.331Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.809.965 506.211Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış283.603 -813.899Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)-25.500 622.181Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)986.077 2.332.168Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-483.371 -1.271.286Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.840.828 345.118Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-6.266.795 2.613.293YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları183.130 -442.473İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-61.841 -90.974Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller94.367 167.261Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-140.344 -635.190Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar260.826 337.491Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -767.848 -692.009Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 807.954 474.553Diğer-9.984 -3.605FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit-145.823 -83.855Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 0 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-25.823 -21.855Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi1.315.799 944.161Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-4.913.689 3.031.126Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.238.648 12.875.355Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar11.324.959 15.906.481Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)579.821 242.061DİĞER KAPSAMLI GELİRLER10.719 123.033Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.046 -2.851Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-12.718 -3.977Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.672 1.126Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar20.765 125.884Yabancı Para Çevrim Farkları26.314 12.489Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri-1.067 -19.100Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-4.686 160.848Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)6.442.681 16.813.216 23.255.897 10.464.748 19.000.679 29.465.427Nakit ve Nakit Benzerleri2.093.795 16.038.891 18.132.686 4.857.397 18.117.161 22.974.558Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.363.131 13.464.749 14.827.880 2.011.212 16.791.262 18.802.474Bankalar(I-3) 162.209 2.575.601 2.737.810 77.712 1.325.899 1.403.611Para Piyasalarından Alacaklar569.047 0 569.047 2.771.996 0 2.771.996Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -592 -1.459 -2.051 -3.523 0 -3.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 133.254 126.220 259.474 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri133.204 126.220 259.424 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler50 0 50 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.209.115 929 1.210.044 1.342.498 869 1.343.367Devlet B008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.915.454 647.176 3.562.630 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 91.063 0 91.063 127.284 0 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)36.166.536 29.482.988 65.649.524 29.825.288 27.588.965 57.414.253Krediler(I-5) 31.940.235 29.060.886 61.001.121 25.920.785 26.885.312 52.806.097Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 105.474 711.652 817.126 110.569 703.653 814.222Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri5.586.851 0 5.586.851 5.609.794 0 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.466.024 -289.550 -1.755.574 -1.815.860 0 -1.815.860SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI171.382 0 171.382 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 37.944 34.294 0 34.294Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.944 0 37.944 34.294 0 34.294YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 195.100 810 195.910ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 993 0 993 6.649 0 6.649DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 1.019.271 48.760 1.068.031 823.649 23.733 847.382VARLIKLAR TOPLAMI44.491.443 46.344.991 90.836.434 42.021.454 46.614.216 88.635.670YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 26.170.532 30.388.887 56.559.419 19.860.786 32.756.412 52.617.198ALINAN KREDİLER(II-3) 802.283 15.158.662 15.960.945 324.390 15.226.834 15.551.224PARA PİYASALARINA BORÇLAR596.056 83.479 679.535 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 0 0 0 0 0 0Bonolar0 0 0 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.212.093 564.558 1.776.651 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.212.093 564.558 1.776.651 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 166.861 0 166.861 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 229.980 88.634 318.614 280.577 711 281.288Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı100.427 0 100.427 75.916 0 75.916Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar129.553 88.634 218.187 204.661 711 205.372CARİ VERGİ BORCU(II-9) 359.566 2.637 362.203 126.563 94 126.657ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 247.952 0 247.952 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 1.187.191 2.297.504 3.484.695 1.167.672 3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler103.574 0 103.574 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler316.941 0 316.941 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı579.821 0 579.821 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI42.252.073 48.584.361 90.836.434 36.911.567 (IV-1) 2.039.807 1.449.186Kredilerden Alınan Faizler1.651.976 1.034.353Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler33.980 261.754 148.886Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar14.836 2.785Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar43.671 18.566İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler203.247 127.535Finansal Kiralama Faiz Gelirleri12.994 11.623Diğer Faiz Gelirleri2.792 8.784FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -1.028.759 -796.351Mevduata Verilen Faizler-857.923 -706.389Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-63.978 -80.676Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-75.250 -577İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler0 0Kiralama Faiz Giderleri-6.872 -7.786Diğer Faiz Giderleri-24.736 -923NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.011.048 652.835NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ111.760 107.160Alınan Ücret ve Komisyonlar172.769 148.447Gayri Nakdi Kredilerden38.658 35.767Diğer(IV-12) 134.111 112.680Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-61.009 -41.287Gayri Nakdi Kredilere-98 -198Diğer(IV-12) -60.911 -41.089TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 0 1TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 238.086 14.833Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-18.726 3.216Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)969.196 198.449Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-712.384 -186.832DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 495.573 222.813FAALİYET BRÜT KÂRI1.856.467 997.642BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -410.085 -197.248DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-20.529 -4.872PERSONEL GİDERLERİ (-)-263.887 -189.183DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -414.253 -304.06 302.271BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 747.713 302.271SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -167.892 -60.210Cari Vergi Karşılığı-410.829 -43.686Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -20.990Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi242.937 4.466SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 579.821 242.061DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0Cari Vergi Karşılığı0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0Ert Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,16630000 0,06940000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027947BIST