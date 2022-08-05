***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.219 0 24.578 -18.395 70.516 141.491 0 242.105 458.076 0 458.076Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.690 3.005 71.472 3.649 36.784 5.704.846 0 383.596 9.808.324 0 9.808.324Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -7.563 -235 54.638 9.665 11.051 0 0 1.163.932 1.231.488 0 1.231.488Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -12.407 2.831 241.660 -3.367 133.237 6.792.955 0 1.163.932 11.920.507 0 11.920.507Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER41.731.474 111.554.644 153.286.118 31.097.601 98.737.149 129.834.750GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.903.737 10.732.562 12.636.299 1.372.537 10.943.836 12.316.373Teminat Mektupları1.903.737 6.270.138 8.173.875 1.372.210 7.175.918 8.548.128Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.080 0 3.080 3.334 0 3.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.900.657 6.270.138 8.170.795 1.368.876 7.175.918 8.544.794Banka Kredileri0 923 923 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 923 923 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.450.236 1.450.236 327 908.729 909.056Belgeli Akreditifler0 1.450.236 1.450.236 327 908.729 909.056Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.008.679 3.008.679 0 2.841.852 2.841.852Diğer Kefaletlerimizden0 2.586 2.586 0 17.337 17.337TAAHHÜTLER(III-1) 4.275.668 4.493.808 8.769.476 3.754.904 1.865.618 5.620.522Cayılamaz Taahhütler4.275.668 4.493.808 8.769.476 3.754.904 1.865.618 5.620.522Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri520.704 4.488.333 5.009.037 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.410.160 0 2.410.160 2.085.527 0 2.085.527Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri215.603 0 215.603 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.093.802 0 1.093.802 1.065.190 0 1.065.190Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri11.619 0 11.619 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 5.475 5.475 0 4.917 4.917Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 35.552.069 96.328.274 131.880.343 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.912.069 96.328.274 131.240.343 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.229.433 15.271.536 20.500.969 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.435.439 5.754.134 10.189.573 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri793.994 9.517.402 10.311.396 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri29.638.644 72.664.312 102.302.956 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri4.106.915 28.023.554 32.130.469 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri6.917.729 23.884.076 30.801.805 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları43.992 8.392.426 8.436.418 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER208.207.741 87.754.240 295.961.981 201.487.848 75.617.002 277.104.850EMANET KIYMETLER3.544.906 9.058.623 12.603.529 3.195.337 5.312.548 8.507.885Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.107.219 0 3.107.219 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler30.571 4.455.838 4.486.409 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler269.576 960.474 1.230.050 118.075 1.084.986 1.203.061Tahsile Alınan Ticari Senetler137.539 3.581.199 3.718.738 136.757 2.891.018 3.027.775Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 61.112 61.113 1 36.680 36.681Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.099.280 10.419.991 31.519.271 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 31.232 304.694 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri208.921 648.151 857.072 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul16.071.199 6.854.585 22.925.784 17.008.485 9.329.637 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı6.078.827 5.358.870Alınan Faizler3.753.021 2.942.650Ödenen Faizler-1.977.259 -1.743.622Alınan Temettüler347 177Alınan Ücret ve Komisyonlar413.240 280.607Elde Edilen Diğer Kazançlar86.618 49.159Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar188.064 227.115Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.148.267 -764.957Ödenen Vergiler-377.245 -122.639Diğer5.140.308 4.490.380Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.865.001 -4.456.072Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-68.377 -940Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-249.515 7.660Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.220.215 -1.750.427Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.185.452 -1.020.431Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)42.094 -8.497Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)1.738.536 2.026.711Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-798.441 -3.820.441Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.123.631 110.293Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.786.174 902.798YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-35.460 -1.329.250İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-155.727 -152.298Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller201.019 243.523Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-121.201 -627.378Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar246.765 337.493Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -1.211.891 -2.859.666Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 1.120.443 1.821.900Diğer-114.868 -92.824FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit476.343 -103.010Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 648.030 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-51.687 -41.010Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.127.340 1.027.622Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.217.951 498.160Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.678.935 12.408.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar14.460.984 12.906.948Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.163.932 383.596DİĞER KAPSAMLI GELİRLER67.556 74.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.798 -2.219Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.732 -2.703Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.921 484Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar75.354 76.699Yabancı Para Çevrim Farkları54.638 24.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.532 -22.618Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)24.495 90.103Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.311 -15.364TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.231.488 458.076Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.464.494 19.841.218 28.305.712 10.214.808 18.688.889 28.903.697Nakit ve Nakit Benzerleri4.217.588 18.837.980 23.055.568 4.609.766 17.805.371 22.415.137Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 2.512.834 15.656.037 18.168.871 2.011.211 16.791.258 18.802.469Bankalar(I-3) 4.865 3.183.753 3.188.618 205 1.014.113 1.014.318Para Piyasalarından Alacaklar1.700.865 0 1.700.865 2.601.024 0 2.601.024Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -976 -1.810 -2.786 -2.674 0 -2.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 54.359 190.108 244.467 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri54.264 190.108 244.372 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95 0 95 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.215.624 988 1.216.612 1.340.189 869 1.341.058Devlet Borçlanma Senetleri1.204.331 0 1.204.331 1.329.741 0 1.329.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler11.293 988 12.281 10.448 869 11.317Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.976.923 812.142 3.789.065 4.229.616 743.008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.869.688 812.142 3.681.830 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 107.235 0 107.235 127.284 0 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)36.951.623 23.096.055 60.047.678 29.750.141 21.556.298 51.306.439Krediler(I-5) 32.531.623 23.339.476 55.871.099 25.908.831 21.556.298 47.465.129Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.303.330 -243.421 -1.546.751 -1.768.484 0 -1.768.484SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI479.246 360.040 839.286İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 508.146 462.307 970.453 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar336.764 462.307 799.071 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar171.382 0 171.382 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 650.458 0 650.458 669.170 0 669.170MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 37.752 0 37.752 34.021 0 34.021Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.752 0 37.752 34.021 0 34.021YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 1.889.848 6.814 1.896.662 689.035 6.143 695.178VARLIKLAR TOPLAMI48.502.981 43.406.394 91.909.375 42.032.181 40.611.370 82.643.551YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 29.401.445 31.605.375 61.006.820 20.167.799 32.914.226 53.082.025ALINAN KREDİLER(II-3) 1.664.647 8.564.277 10.228.924 324.390 9.100.818 9.425.208PARA PİYASALARINA BORÇLAR413.670 90.567 504.237 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 565.785 0 565.785 0 0 0Bonolar565.785 0 565.785 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.653.434 763.168 2.416.602 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.653.434 763.168 2.416.602 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 182.766 0 182.766 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 238.947 115.035 353.982 299.711 0 299.711Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı107.827 0 107.827 72.077 0 72.077Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar131.120 115.035 246.155 227.634 0 227.634CARİ VERGİ BORCU(II-9) 547.526 0 547.526 116.790 0 116.790ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 141.001 0 141.001 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 1.935.294 2.105.931 4.041.225 866.048 2.790.826 3.656.874ÖZKAYNAKLAR(II-12) 11.920.507 0 11.920.507 10.809.019 0 10.809.019Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler105.822 0 105.822 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler371.530 0 371.530 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI48.665.022 43.244.353 91.909.375 36.926.317 45.717.234 82.643.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 4.135.268 2.931.671 2.169.894 1.539.995Kredilerden Alınan Faizler3.405.327 2.025.622 1.806.562 1.020.805Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.684 68.496 5.704 42.161Bankalardan Alınan Faizler4.433 4.247 3.492 2.377Para Piy 319.684Menkul Değerlerden Alınan Faizler516.402 303.757 254.648 154.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar22.107 3.463 7.271 678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar88.077 58.138 44.406 39.572İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler406.218 242.156 202.971 114.621Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri5.632 160 2.840 97FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.187.423 -1.770.240 -1.159.702 -977.011Mevduata Verilen Faizler-881.911Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-129.165 -164.834 -67.803 -87.775Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-128.884 -1.022 -53.634 -445İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15.997 0 -15.997 0Kiralama Faiz Giderleri-13.803 -13.900 -6.931 -6.114Diğer Faiz Giderleri-52.900 -1.690 -28.164 -766NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ1.947.845 1.161.431 1.010.192 562.984NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ253.233 202.076 127.434 91.120Alınan Ücret ve Komisyonlar365.143 285.703 186.267 136.949Gayri Nakdi Kredilerden86.065 82.954 33.973 34.602Diğer(IV-12) 279.078 202.749 152.294 102.347Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-111.910 -83.627 -58.833 -45.829Gayri Nakdi Kredilere-198 -292 -100 -94Diğer(IV-12) -111.712 -83.335 -58.733 -45.735TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 347 177 347 176TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 583.169 84.248 345.355 68.520Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-6.791 95.989 11.935 92.773Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.760.737 425.876 791.087 248.988Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.170.777 -437.617 -457.667 -273.241DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 628.142 305.063 151.442 86.524FAALİYET BRÜT KÂRI3.412.736 1.752.995 1.634.770 809.324BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -443.736 -296.567 -53.809 -99.444DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-27.607 -5.735 -7.078 -863PERSONEL GİDERLERİ (-)-553.561 -381.412 -296.059 -198.119DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -858.770 -617.283 -448.210 -316.724NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.529.062 451.998 829.614 194.174BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)72.658 83.539 31.153 48.616NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.601.720 535.537 860.767 242.790SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -437.788 -151.941 -276.656 -101.255Cari Vergi Karşılığı-807.981 -50.329 -405.945 -14.429Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -107.468 0 -89.649Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi370.193 5.856 129.289 2.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.163.932 383.596 584.111 141.535DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.163.932 383.596 584.111 141.535Grubun Karı (Zararı)1.163.932 383.596 584.111 141.535Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,33390000 0,11000000 0,16750000 0,04060000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052521BIST