***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2022 18:22
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 46.894 22.044 -33.732 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.219 0 24.578 -18.395 70.516 141.491 0 242.105 458.076 0 458.076
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.690 3.005 71.472 3.649 36.784 5.704.846 0 383.596 9.808.324 0 9.808.324
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.563 -235 54.638 9.665 11.051 0 0 1.163.932 1.231.488 0 1.231.488
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -12.407 2.831 241.660 -3.367 133.237 6.792.955 0 1.163.932 11.920.507 0 11.920.507
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
41.731.474 111.554.644 153.286.118 31.097.601 98.737.149 129.834.750
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.903.737 10.732.562 12.636.299 1.372.537 10.943.836 12.316.373
Teminat Mektupları
1.903.737 6.270.138 8.173.875 1.372.210 7.175.918 8.548.128
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.080 0 3.080 3.334 0 3.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.900.657 6.270.138 8.170.795 1.368.876 7.175.918 8.544.794
Banka Kredileri
0 923 923 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 923 923 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.450.236 1.450.236 327 908.729 909.056
Belgeli Akreditifler
0 1.450.236 1.450.236 327 908.729 909.056
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.008.679 3.008.679 0 2.841.852 2.841.852
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.586 2.586 0 17.337 17.337
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.275.668 4.493.808 8.769.476 3.754.904 1.865.618 5.620.522
Cayılamaz Taahhütler
4.275.668 4.493.808 8.769.476 3.754.904 1.865.618 5.620.522
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
520.704 4.488.333 5.009.037 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.410.160 0 2.410.160 2.085.527 0 2.085.527
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
215.603 0 215.603 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.093.802 0 1.093.802 1.065.190 0 1.065.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.619 0 11.619 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 5.475 5.475 0 4.917 4.917
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 35.552.069 96.328.274 131.880.343 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.912.069 96.328.274 131.240.343 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.229.433 15.271.536 20.500.969 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.435.439 5.754.134 10.189.573 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
793.994 9.517.402 10.311.396 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.638.644 72.664.312 102.302.956 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
4.106.915 28.023.554 32.130.469 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
6.917.729 23.884.076 30.801.805 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
43.992 8.392.426 8.436.418 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
208.207.741 87.754.240 295.961.981 201.487.848 75.617.002 277.104.850
EMANET KIYMETLER
3.544.906 9.058.623 12.603.529 3.195.337 5.312.548 8.507.885
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.107.219 0 3.107.219 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.571 4.455.838 4.486.409 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
269.576 960.474 1.230.050 118.075 1.084.986 1.203.061
Tahsile Alınan Ticari Senetler
137.539 3.581.199 3.718.738 136.757 2.891.018 3.027.775
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 61.112 61.113 1 36.680 36.681
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.099.280 10.419.991 31.519.271 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 31.232 304.694 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
208.921 648.151 857.072 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.071.199 6.854.585 22.925.784 17.008.485 9.329.637 Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
6.078.827 5.358.870
Alınan Faizler
3.753.021 2.942.650
Ödenen Faizler
-1.977.259 -1.743.622
Alınan Temettüler
347 177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
413.240 280.607
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.618 49.159
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
188.064 227.115
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.148.267 -764.957
Ödenen Vergiler
-377.245 -122.639
Diğer
5.140.308 4.490.380
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.865.001 -4.456.072
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-68.377 -940
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-249.515 7.660
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.220.215 -1.750.427
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.185.452 -1.020.431
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
42.094 -8.497
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
1.738.536 2.026.711
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-798.441 -3.820.441
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.123.631 110.293
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.786.174 902.798
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-35.460 -1.329.250
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-155.727 -152.298
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
201.019 243.523
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-121.201 -627.378
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
246.765 337.493
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -1.211.891 -2.859.666
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.120.443 1.821.900
Diğer
-114.868 -92.824
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
476.343 -103.010
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 648.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-51.687 -41.010
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.127.340 1.027.622
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.217.951 498.160
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.678.935 12.408.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
14.460.984 12.906.948
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.163.932 383.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
67.556 74.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.798 -2.219
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.732 -2.703
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.921 484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
75.354 76.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.638 24.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.532 -22.618
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
24.495 90.103
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.311 -15.364
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.231.488 458.076
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.464.494 19.841.218 28.305.712 10.214.808 18.688.889 28.903.697
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.217.588 18.837.980 23.055.568 4.609.766 17.805.371 22.415.137
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.512.834 15.656.037 18.168.871 2.011.211 16.791.258 18.802.469
Bankalar
(I-3) 4.865 3.183.753 3.188.618 205 1.014.113 1.014.318
Para Piyasalarından Alacaklar
1.700.865 0 1.700.865 2.601.024 0 2.601.024
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -976 -1.810 -2.786 -2.674 0 -2.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 54.359 190.108 244.467 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
54.264 190.108 244.372 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95 0 95 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.215.624 988 1.216.612 1.340.189 869 1.341.058
Devlet Borçlanma Senetleri
1.204.331 0 1.204.331 1.329.741 0 1.329.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
11.293 988 12.281 10.448 869 11.317
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.976.923 812.142 3.789.065 4.229.616 743.008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.869.688 812.142 3.681.830 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 107.235 0 107.235 127.284 0 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
36.951.623 23.096.055 60.047.678 29.750.141 21.556.298 51.306.439
Krediler
(I-5) 32.531.623 23.339.476 55.871.099 25.908.831 21.556.298 47.465.129
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.303.330 -243.421 -1.546.751 -1.768.484 0 -1.768.484
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
479.246 360.040 839.286
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 508.146 462.307 970.453 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
336.764 462.307 799.071 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
171.382 0 171.382 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 650.458 0 650.458 669.170 0 669.170
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 37.752 0 37.752 34.021 0 34.021
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.752 0 37.752 34.021 0 34.021
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 1.889.848 6.814 1.896.662 689.035 6.143 695.178
VARLIKLAR TOPLAMI
48.502.981 43.406.394 91.909.375 42.032.181 40.611.370 82.643.551
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 29.401.445 31.605.375 61.006.820 20.167.799 32.914.226 53.082.025
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.664.647 8.564.277 10.228.924 324.390 9.100.818 9.425.208
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
413.670 90.567 504.237 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 565.785 0 565.785 0 0 0
Bonolar
565.785 0 565.785 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.434 763.168 2.416.602 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.653.434 763.168 2.416.602 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 182.766 0 182.766 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 238.947 115.035 353.982 299.711 0 299.711
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
107.827 0 107.827 72.077 0 72.077
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.120 115.035 246.155 227.634 0 227.634
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 547.526 0 547.526 116.790 0 116.790
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 141.001 0 141.001 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 1.935.294 2.105.931 4.041.225 866.048 2.790.826 3.656.874
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 11.920.507 0 11.920.507 10.809.019 0 10.809.019
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
105.822 0 105.822 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
371.530 0 371.530 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
48.665.022 43.244.353 91.909.375 36.926.317 45.717.234 82.643.551
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.135.268 2.931.671 2.169.894 1.539.995
Kredilerden Alınan Faizler
3.405.327 2.025.622 1.806.562 1.020.805
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.684 68.496 5.704 42.161
Bankalardan Alınan Faizler
4.433 4.247 3.492 2.377
Para Piy 319.684
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
516.402 303.757 254.648 154.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.107 3.463 7.271 678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
88.077 58.138 44.406 39.572
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
406.218 242.156 202.971 114.621
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
5.632 160 2.840 97
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.187.423 -1.770.240 -1.159.702 -977.011
Mevduata Verilen Faizler
-881.911
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-129.165 -164.834 -67.803 -87.775
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-128.884 -1.022 -53.634 -445
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.997 0 -15.997 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.803 -13.900 -6.931 -6.114
Diğer Faiz Giderleri
-52.900 -1.690 -28.164 -766
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
1.947.845 1.161.431 1.010.192 562.984
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
253.233 202.076 127.434 91.120
Alınan Ücret ve Komisyonlar
365.143 285.703 186.267 136.949
Gayri Nakdi Kredilerden
86.065 82.954 33.973 34.602
Diğer
(IV-12) 279.078 202.749 152.294 102.347
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-111.910 -83.627 -58.833 -45.829
Gayri Nakdi Kredilere
-198 -292 -100 -94
Diğer
(IV-12) -111.712 -83.335 -58.733 -45.735
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 347 177 347 176
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 583.169 84.248 345.355 68.520
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6.791 95.989 11.935 92.773
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.760.737 425.876 791.087 248.988
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.170.777 -437.617 -457.667 -273.241
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 628.142 305.063 151.442 86.524
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.412.736 1.752.995 1.634.770 809.324
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -443.736 -296.567 -53.809 -99.444
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-27.607 -5.735 -7.078 -863
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-553.561 -381.412 -296.059 -198.119
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -858.770 -617.283 -448.210 -316.724
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.529.062 451.998 829.614 194.174
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
72.658 83.539 31.153 48.616
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.601.720 535.537 860.767 242.790
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -437.788 -151.941 -276.656 -101.255
Cari Vergi Karşılığı
-807.981 -50.329 -405.945 -14.429
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -107.468 0 -89.649
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
370.193 5.856 129.289 2.823
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.163.932 383.596 584.111 141.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.163.932 383.596 584.111 141.535
Grubun Karı (Zararı)
1.163.932 383.596 584.111 141.535
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,33390000 0,11000000 0,16750000 0,04060000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052521
BIST