***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
05.08.2022 18:23
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.219 0 0 -18.395 70.516 0 0 383.596 433.498 0 433.498
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.578 0 0 24.578 0 24.578
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.690 3.005 324 3.649 36.784 5.775.994 0 383.596 9.808.324 0 9.808.324
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -7.563 -235 54.638 9.665 11.051 0 0 1.163.932 1.231.488 0 1.231.488
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -12.407 2.831 241.660 -3.367 133.237 6.792.955 0 1.163.932 11.920.507 0 11.920.507
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
41.731.417 109.351.438 151.082.855 31.096.810 95.982.843 127.079.653
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 1.903.125 7.723.883 9.627.008 1.371.346 8.189.530 9.560.876
Teminat Mektupları
1.903.125 6.270.138 8.173.263 1.371.019 7.175.918 8.546.937
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
3.080 0 3.080 3.334 0 3.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
1.900.045 6.270.138 8.170.183 1.367.685 7.175.918 8.543.603
Banka Kredileri
0 923 923 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 923 923 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 1.450.236 1.450.236 327 951.034 951.361
Belgeli Akreditifler
0 1.450.236 1.450.236 327 951.034 951.361
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 45.241 45.241
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.586 2.586 0 17.337 17.337
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.276.223 5.299.281 9.575.504 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Cayılamaz Taahhütler
4.276.223 5.299.281 9.575.504 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
520.704 4.488.333 5.009.037 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.410.160 805.473 3.215.633 2.085.377 0 2.085.377
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
215.603 0 215.603 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.093.784 0 1.093.784 1.065.170 0 1.065.170
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
11.619 0 11.619 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
573 5.475 6.048 570 4.917 5.487
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 35.552.069 96.328.274 131.880.343 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
34.912.069 96.328.274 131.240.343 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.229.433 15.271.536 20.500.969 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.435.439 5.754.134 10.189.573 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
793.994 9.517.402 10.311.396 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
29.638.644 72.664.312 102.302.956 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
4.106.915 28.023.554 32.130.469 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
6.917.729 23.884.076 30.801.805 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
43.992 8.392.426 8.436.418 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
208.207.741 87.754.240 295.961.981 201.501.095 75.669.411 277.170.506
EMANET KIYMETLER
3.544.906 9.058.623 12.603.529 3.208.584 5.364.957 8.573.541
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.107.219 0 3.107.219 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
30.571 4.455.838 4.486.409 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
269.576 960.474 1.230.050 118.841 1.086.512 1.205.353
Tahsile Alınan Ticari Senetler
137.539 3.581.199 3.718.738 136.757 2.912.346 3.049.103
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 61.112 61.113 12.482 66.235 78.717
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.099.280 10.419.991 31.519.271 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 31.232 304.694 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
208.921 648.151 857.072 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
16.071.199 6.854.585 22.925.784 17.008.485 9.329.637 26.338.122
Diğer Rehinli Kıymetler
4.544.788 2.886.023 7.430.811 3.473.766 2.633.671 6.107.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
183.563.555 68.275.626 251.839.181 177.329.328 57.760.463 235.089.791
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
249.939.158 197.105.678 447.044.836 232.597.905 171.652.254 404.250.159
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
5.505.263 6.410.365
Alınan Faizler
3.896.786 3.061.261
Ödenen Faizler
-1.980.985 -1.747.020
Alınan Temettüler
873 506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
418.736 279.275
Elde Edilen Diğer Kazançlar
86.164 29.378
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
197.424 237.183
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.161.935 -779.051
Ödenen Vergiler
-394.212 -219.307
Diğer
4.442.412 5.548.140
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-9.305.554 -5.297.712
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-68.377 -940
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-250.087 7.974
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-6.689.295 -1.937.625
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.204.990 -949.907
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
42.094 -8.497
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
2.072.591 1.780.325
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-72.372 -4.387.713
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-2.135.118 198.671
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.800.291 1.112.653
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
58.859 -1.246.798
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-155.796 -154.446
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
201.922 244.689
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-121.928 -627.378
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
242.351 337.493
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -1.211.891 -2.859.666
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 1.120.443 1.821.900
Diğer
-16.242 -9.390
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
475.908 -104.391
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 648.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) 0 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
(II-12) -120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-52.122 -42.391
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.167.544 1.075.234
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-1.097.980 836.698
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.238.648 12.875.355
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.140.668 13.712.053
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.163.932 383.596
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
67.556 74.480
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.798 -2.219
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-10.732 -2.703
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.921 484
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
75.354 76.699
Yabancı Para Çevrim Farkları
54.638 24.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
11.459 -22.605
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
24.495 90.103
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-15.238 -15.377
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.231.488 458.076
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
8.869.977 20.123.989 28.993.966 10.464.748 19.000.679 29.465.427
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.616.348 19.120.751 23.737.099 4.857.397 18.117.161 22.974.558
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 2.512.835 15.656.041 18.168.876 2.011.212 16.791.262 18.802.474
Bankalar
(I-3) 241.424 3.466.591 3.708.015 77.712 1.325.899 1.403.611
Para Piyasalarından Alacaklar
1.863.271 0 1.863.271 2.771.996 0 2.771.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.182 -1.881 -3.063 -3.523 0 -3.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 54.359 190.108 244.467 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
54.264 190.108 244.372 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95 0 95 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.222.347 988 1.223.335 1.342.498 869 1.343.367
Devlet Borçlanma Senetleri
1.204.331 0 1.204.331 1.329.741 0 1.329.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.016 988 19.004 12.757 869 13.626
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
2.976.923 812.142 3.789.065 4.229.616 743.008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 2.869.688 812.142 3.681.830 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 107.235 0 107.235 127.284 0 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.101.102 29.600.754 66.701.856 29.825.288 27.588.965 57.414.253
Krediler
(I-5) 32.533.274 29.217.247 61.750.521 25.920.785 26.885.312 52.806.097
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 154.559 664.710 819.269 110.569 703.653 814.222
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.310.061 -281.203 -1.591.264 -1.815.860 0 -1.815.860
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
171.382 0 171.382 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
171.382 0 171.382 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 651.810 56 651.866 671.066 29 671.095
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 37.921 0 37.921 34.294 0 34.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
37.921 0 37.921 34.294 0 34.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 2.475 2.475 195.100 810 195.910
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 1.142 0 1.142 6.649 0 6.649
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 2.062.481 42.495 2.104.976 823.649 23.733 847.382
VARLIKLAR TOPLAMI
48.896.475 49.769.769 98.666.244 42.021.454 46.614.216 88.635.670
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 29.378.650 31.487.281 60.865.931 19.860.786 32.756.412 52.617.198
ALINAN KREDİLER
(II-3) 1.766.460 15.010.305 16.776.765 324.390 15.226.834 15.551.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
413.670 90.567 504.237 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 565.785 0 565.785 0 0 0
Bonolar
565.785 0 565.785 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.653.434 763.168 2.416.602 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.653.434 763.168 2.416.602 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 182.766 0 182.766 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 242.805 103.586 346.391 280.577 711 281.288
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
111.630 0 111.630 75.916 0 75.916
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
131.175 103.586 234.761 204.661 711 205.372
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 556.649 112 556.761 126.563 94 126.657
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 135.618 0 135.618 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 2.213.296 2.828.688 3.996.360
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 11.920.507 0 11.920.507 10.809.019 0 10.809.019
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
105.822 0 105.822 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
371.530 0 371.530 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
49.029.640 49.636.604 98.666.244 36.911.567 51.724.103 88.635.670
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 4.282.246 3.050.356 2.242.439 1.601.170
Kredilerden Alınan Faizler
3.507.551 2.091.641 1.855.575 1.057.288
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.684 68.496
Bankalardan Alınan Faizler
22.426 20.650 13.257 11.799
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
163.790 530.522 96.648 320.168
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
516.402 303.757 254.648 154.871
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
22.107 3.463 7.271 678
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
88.077 58.138 44.406 39.572
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
406.218 242.156 202.971 114.621
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
26.761 22.846 13.767 11.223
Diğer Faiz Gelirleri
5.632 12.444 2.840 3.660
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -2.195.479 -1.773.638 -1.166.720 -977.287
Mevduata Verilen Faizler
-1.843.752 -1.585.302 -985.829 -878.913
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-140.143 -171.724 -76.165 -91.048
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-128.884 -1.022 -53.634 -445
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-15.997 0 -15.997 0
Kiralama Faiz Giderleri
-13.803 -13.900 -6.931 -6.114
Diğer Faiz Giderleri
-52.900 -1.690 -28.164 -767
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
2.086.767 1.276.718 1.075.719 623.883
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
232.118 190.713 120.358 83.553
Alınan Ücret ve Komisyonlar
356.125 279.094 183.356 130.647
Gayri Nakdi Kredilerden
60.463 59.209 21.805 23.442
Diğer
(IV-12) 295.662 219.885 161.551 107.205
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-124.007 -88.381 -62.998 -47.094
Gayri Nakdi Kredilere
-198 -292 -100 -94
Diğer
(IV-12) -123.809 -88.089 -62.898 -47.000
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 873 506 873 505
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 584.987 83.378 346.901 68.545
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-6.658 95.989 12.068 92.773
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.760.284 432.164 791.088 233.715
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.168.639 -444.775 -456.255 -257.943
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 646.824 321.409 151.251 98.596
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.551.569 1.872.724 1.695.102 875.082
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -470.056 -296.849 -59.971 -99.601
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-27.607 -5.582 -7.078 -710
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-569.377 -393.334 -305.490 -204.151
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -866.277 -624.296 -452.024 -320.228
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.618.252 552.663 870.539 250.392
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 1.618.252 552.663 870.539 250.392
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -454.320 -169.067 -286.428 -108.857
Cari Vergi Karşılığı
-824.932 -68.457 -414.103 -24.771
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-217 -108.134 -217 -87.144
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
370.829 7.524 127.892 3.058
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 1.163.932 383.596 584.111 141.535
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 1.163.932 383.596 584.111 141.535
Grubun Karı (Zararı)
1.163.932 383.596 584.111 141.535
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,33390000 0,11000000 0,16750000 0,04060000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052523
BIST