***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 324 22.044 -33.732 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.219 0 0 -18.395 70.516 0 0 383.596 433.498 0 433.498Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.578 0 0 24.578 0 24.578Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.690 3.005 324 3.649 36.784 5.775.994 0 383.596 9.808.324 0 9.808.324Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 187.022 -13.032 122.186 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -7.563 -235 54.638 9.665 11.051 0 0 1.163.932 1.231.488 0 1.231.488Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -12.407 2.831 241.660 -3.367 133.237 6.792.955 0 1.163.932 11.920.507 0 11.920.507Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER41.731.417 109.351.438 151.082.855 31.096.810 95.982.843 127.079.653GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 1.903.125 7.723.883 9.627.008 1.371.346 8.189.530 9.560.876Teminat Mektupları1.903.125 6.270.138 8.173.263 1.371.019 7.175.918 8.546.937Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler3.080 0 3.080 3.334 0 3.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları1.900.045 6.270.138 8.170.183 1.367.685 7.175.918 8.543.603Banka Kredileri0 923 923 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 923 923 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 1.450.236 1.450.236 327 951.034 951.361Belgeli Akreditifler0 1.450.236 1.450.236 327 951.034 951.361Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 45.241 45.241Diğer Kefaletlerimizden0 2.586 2.586 0 17.337 17.337TAAHHÜTLER(III-1) 4.276.223 5.299.281 9.575.504 3.755.304 1.865.618 5.620.922Cayılamaz Taahhütler4.276.223 5.299.281 9.575.504 3.755.304 1.865.618 5.620.922Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri520.704 4.488.333 5.009.037 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.410.160 805.473 3.215.633 2.085.377 0 2.085.377Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri215.603 0 215.603 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.093.784 0 1.093.784 1.065.170 0 1.065.170Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri11.619 0 11.619 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler573 5.475 6.048 570 4.917 5.487Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 35.552.069 96.328.274 131.880.343 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler34.912.069 96.328.274 131.240.343 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri5.229.433 15.271.536 20.500.969 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri4.435.439 5.754.134 10.189.573 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri793.994 9.517.402 10.311.396 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri29.638.644 72.664.312 102.302.956 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri4.106.915 28.023.554 32.130.469 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri6.917.729 23.884.076 30.801.805 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri9.307.000 10.378.341 19.685.341 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları43.992 8.392.426 8.436.418 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları21.996 4.196.213 4.218.209 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER208.207.741 87.754.240 295.961.981 201.501.095 75.669.411 277.170.506EMANET KIYMETLER3.544.906 9.058.623 12.603.529 3.208.584 5.364.957 8.573.541Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.107.219 0 3.107.219 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler30.571 4.455.838 4.486.409 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler269.576 960.474 1.230.050 118.841 1.086.512 1.205.353Tahsile Alınan Ticari Senetler137.539 3.581.199 3.718.738 136.757 2.912.346 3.049.103Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 61.112 61.113 12.482 66.235 78.717Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.099.280 10.419.991 31.519.271 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 31.232 304.694 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri208.921 648.151 857.072 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul16.071.199 6.854.585 22.925.784 17.008.485 9.329.637 26.338.122Diğer Rehinli Kıymetler4.544.788 2.886.023 7.430.811 3.473.766 2.633.671 6.107.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER183.563.555 68.275.626 251.839.181 177.329.328 57.760.463 235.089.791BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI249.939.158 197.105.678 447.044.836 232.597.905 171.652.254 404.250.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı5.505.263 6.410.365Alınan Faizler3.896.786 3.061.261Ödenen Faizler-1.980.985 -1.747.020Alınan Temettüler873 506Alınan Ücret ve Komisyonlar418.736 279.275Elde Edilen Diğer Kazançlar86.164 29.378Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar197.424 237.183Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.161.935 -779.051Ödenen Vergiler-394.212 -219.307Diğer4.442.412 5.548.140Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-9.305.554 -5.297.712Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-68.377 -940Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-250.087 7.974Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-6.689.295 -1.937.625Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-2.204.990 -949.907Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)42.094 -8.497Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)2.072.591 1.780.325Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-72.372 -4.387.713Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-2.135.118 198.671Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı-3.800.291 1.112.653YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları58.859 -1.246.798İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-155.796 -154.446Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller201.922 244.689Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-121.928 -627.378Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar242.351 337.493Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -1.211.891 -2.859.666Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 1.120.443 1.821.900Diğer-16.242 -9.390FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit475.908 -104.391Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 648.030 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) 0 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri(II-12) -120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-52.122 -42.391Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi2.167.544 1.075.234Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)-1.097.980 836.698Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.238.648 12.875.355Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.140.668 13.712.053Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)1.163.932 383.596DİĞER KAPSAMLI GELİRLER67.556 74.480Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.798 -2.219Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-10.732 -2.703Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.921 484Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar75.354 76.699Yabancı Para Çevrim Farkları54.638 24.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri11.459 -22.605Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)24.495 90.103Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-15.238 -15.377TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.231.488 458.076Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)8.869.977 20.123.989 28.993.966 10.464.748 19.000.679 29.465.427Nakit ve Nakit Benzerleri4.616.348 19.120.751 23.737.099 4.857.397 18.117.161 22.974.558Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 2.512.835 15.656.041 18.168.876 2.011.212 16.791.262 18.802.474Bankalar(I-3) 241.424 3.466.591 3.708.015 77.712 1.325.899 1.403.611Para Piyasalarından Alacaklar1.863.271 0 1.863.271 2.771.996 0 2.771.996Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.182 -1.881 -3.063 -3.523 0 -3.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 54.359 190.108 244.467 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri54.264 190.108 244.372 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95 0 95 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.222.347 988 1.223.335 1.342.498 869 1.343.367Devlet Borçlanma Senetleri1.204.331 0 1.204.331 1.329.741 0 1.329.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler18.016 988 19.004 12.757 869 13.626Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar2.976.923 812.142 3.789.065 4.229.616 743.008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 2.869.688 812.142 3.681.830 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 107.235 0 107.235 127.284 0 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)37.101.102 29.600.754 66.701.856 29.825.288 27.588.965 57.414.253Krediler(I-5) 32.533.274 29.217.247 61.750.521 25.920.785 26.885.312 52.806.097Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 154.559 664.710 819.269 110.569 703.653 814.222Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri5.723.330 0 5.723.330 5.609.794 0 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.310.061 -281.203 -1.591.264 -1.815.860 0 -1.815.860SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI171.382 0 171.382 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar171.382 0 171.382 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 651.810 56 651.866 671.066 29 671.095MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 37.921 0 37.921 34.294 0 34.294Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer37.921 0 37.921 34.294 0 34.294YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 2.475 2.475 195.100 810 195.910ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 1.142 0 1.142 6.649 0 6.649DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 2.062.481 42.495 2.104.976 823.649 23.733 847.382VARLIKLAR TOPLAMI48.896.475 49.769.769 98.666.244 42.021.454 46.614.216 88.635.670YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 29.378.650 31.487.281 60.865.931 19.860.786 32.756.412 52.617.198ALINAN KREDİLER(II-3) 1.766.460 15.010.305 16.776.765 324.390 15.226.834 15.551.224PARA PİYASALARINA BORÇLAR413.670 90.567 504.237 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 565.785 0 565.785 0 0 0Bonolar565.785 0 565.785 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.653.434 763.168 2.416.602 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.653.434 763.168 2.416.602 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 182.766 0 182.766 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 242.805 103.586 346.391 280.577 711 281.288Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı111.630 0 111.630 75.916 0 75.916Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar131.175 103.586 234.761 204.661 711 205.372CARİ VERGİ BORCU(II-9) 556.649 112 556.761 126.563 94 126.657ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 135.618 0 135.618 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 2.213.296 2.828.688 3.996.360ÖZKAYNAKLAR(II-12) 11.920.507 0 11.920.507 10.809.019 0 10.809.019Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler105.822 0 105.822 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler371.530 0 371.530 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı1.163.932 0 1.163.932 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI49.029.640 49.636.604 98.666.244 36.911.567 51.724.103 88.635.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 4.282.246 3.050.356 2.242.439 1.601.170Kredilerden Alınan Faizler3.507.551 2.091.641 1.855.575 1.057.288Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.684 68.496Bankalardan Alınan Faizler22.426 20.650 13.257 11.799Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler163.790 530.522 96.648 320.168Menkul Değerlerden Alınan Faizler516.402 303.757 254.648 154.871Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar22.107 3.463 7.271 678Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar88.077 58.138 44.406 39.572İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler406.218 242.156 202.971 114.621Finansal Kiralama Faiz Gelirleri26.761 22.846 13.767 11.223Diğer Faiz Gelirleri5.632 12.444 2.840 3.660FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -2.195.479 -1.773.638 -1.166.720 -977.287Mevduata Verilen Faizler-1.843.752 -1.585.302 -985.829 -878.913Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-140.143 -171.724 -76.165 -91.048Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-128.884 -1.022 -53.634 -445İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-15.997 0 -15.997 0Kiralama Faiz Giderleri-13.803 -13.900 -6.931 -6.114Diğer Faiz Giderleri-52.900 -1.690 -28.164 -767NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ2.086.767 1.276.718 1.075.719 623.883NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ232.118 190.713 120.358 83.553Alınan Ücret ve Komisyonlar356.125 279.094 183.356 130.647Gayri Nakdi Kredilerden60.463 59.209 21.805 23.442Diğer(IV-12) 295.662 219.885 161.551 107.205Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-124.007 -88.381 -62.998 -47.094Gayri Nakdi Kredilere-198 -292 -100 -94Diğer(IV-12) -123.809 -88.089 -62.898 -47.000TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 873 506 873 505TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 584.987 83.378 346.901 68.545Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)-6.658 95.989 12.068 92.773Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)1.760.284 432.164 791.088 233.715Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.168.639 -444.775 -456.255 -257.943DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 646.824 321.409 151.251 98.596FAALİYET BRÜT KÂRI3.551.569 1.872.724 1.695.102 875.082BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -470.056 -296.849 -59.971 -99.601DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-27.607 -5.582 -7.078 -710PERSONEL GİDERLERİ (-)-569.377 -393.334 -305.490 -204.151DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -866.277 -624.296 -452.024 -320.228NET FAALİYET KARI (ZARARI)1.618.252 552.663 870.539 250.392BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 1.618.252 552.663 870.539 250.392SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -454.320 -169.067 -286.428 -108.857Cari Vergi Karşılığı-824.932 -68.457 -414.103 -24.771Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-217 -108.134 -217 -87.144Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi370.829 7.524 127.892 3.058SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 1.163.932 383.596 584.111 141.535DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 1.163.932 383.596 584.111 141.535Grubun Karı (Zararı)1.163.932 383.596 584.111 141.535Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,33390000 0,11000000 0,16750000 0,04060000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052523BIST