***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2022 18:16
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 46.894 22.044 -33.732 0 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 46.894 22.044 -33.732 0 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -2.991 0 0 24.578 -21.233 73.908 0 141.491 0 662.999 878.752 0 878.752
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.133 -235 0 75.728 70.465 -17.318 0 0 0 2.109.771 2.216.278 0 2.216.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -26.977 2.831 0 262.750 57.433 104.868 0 6.792.955 0 2.109.771 12.905.297 0 12.905.297
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
55.358.015 132.926.942 188.284.957 31.097.601 98.737.149 129.834.750
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.038.678 9.899.436 11.938.114 1.372.537 10.943.836 12.316.373
Teminat Mektupları
2.038.678 5.995.269 8.033.947 1.372.210 7.175.918 8.548.128
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.964 0 2.964 3.334 0 3.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.035.714 5.995.269 8.030.983 1.368.876 7.175.918 8.544.794
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 858.920 858.920 327 908.729 909.056
Belgeli Akreditifler
0 858.920 858.920 327 908.729 909.056
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 3.042.650 3.042.650 0 2.841.852 2.841.852
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.597 2.597 0 17.337 17.337
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.275.312 4.727.267 9.002.579 3.754.904 1.865.618 5.620.522
Cayılamaz Taahhütler
4.275.312 4.727.267 9.002.579 3.754.904 1.865.618 5.620.522
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
557.424 4.721.712 5.279.136 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.323.470 0 2.323.470 2.085.527 0 2.085.527
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
202.021 0 202.021 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.160.619 0 1.160.619 1.065.190 0 1.065.190
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.998 0 7.998 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
0 5.555 5.555 0 4.917 4.917
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 49.044.025 118.300.239 167.344.264 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.404.025 118.300.239 166.704.264 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.826.441 20.334.538 30.160.979 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.128.085 5.994.803 15.122.888 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
698.356 14.339.735 15.038.091 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.435.796 89.017.459 122.453.255 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
4.128.342 33.451.225 37.579.567 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
10.031.454 27.797.258 37.828.712 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.141.788 8.948.242 14.090.030 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
214.070.716 98.714.624 312.785.340 201.487.848 75.617.002 277.104.850
EMANET KIYMETLER
3.532.188 11.845.419 15.377.607 3.195.337 5.312.548 8.507.885
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.056.704 0 3.056.704 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.973 7.201.767 7.207.740 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
327.743 596.821 924.564 118.075 1.084.986 1.203.061
Tahsile Alınan Ticari Senetler
141.767 3.981.123 4.122.890 136.757 2.891.018 3.027.775
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 65.708 65.709 1 36.680 36.681
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.065.151 11.433.152 32.498.303 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 62.742 336.204 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
208.484 703.854 912.338 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.867.972 7.481.461 23.349.433 17.008.485 9.329.637 26.338.122
Diğer Rehinli Kıymetler
4.714.323 3.185.095 7.899.418 3.473.766 2.633.671 6.107.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
189.473.377 75.436.053 264.909.430 177.329.328 57.760.463 235.089.791
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
269.428.731 231.641.566 501.070.297 232.585.449 174.354.151 406.939.600
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.842.202 1.248.446
Alınan Faizler
6.039.207 4.743.363
Ödenen Faizler
-3.222.627 -2.710.904
Alınan Temettüler
347 177
Alınan Ücret ve Komisyonlar
652.481 456.642
Elde Edilen Diğer Kazançlar
132.486 86.595
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
271.880 311.977
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.915.300 -1.163.005
Ödenen Vergiler
-805.997 -186.230
Diğer
2.689.725 -290.169
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-279.737 798.550
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-505.410 -93.538
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-487.567 98.041
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.484.448 -549.599
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-850.331 -1.384.773
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
265.116 125.908
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.951.723 5.923.495
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.796.457 -3.220.270
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-372.363 -100.714
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.562.465 2.046.996
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.194.872 -1.906.317
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-200.087 -191.864
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
279.191 330.712
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-923.615 -924.432
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
513.367 337.493
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) -918.414 -3.134.475
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-6) 239.106 1.821.900
Diğer
-184.420 -145.651
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
324.081 -98.540
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
(II-4) 748.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
(II-4) -220.000 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 24.563
Temettü Ödemeleri
(II-12) -120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-83.949 -61.103
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.090.959 1.244.815
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.782.633 1.286.954
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.678.935 12.408.788
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
21.461.568 13.695.742
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.109.771 804.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
106.507 74.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.368 -2.991
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.456 -3.710
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.075 719
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
128.875 77.253
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.728 24.578
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
92.776 -26.040
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-13.332 93.877
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.297 -15.162
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.216.278 878.752
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.090.137 23.868.477 33.958.614 10.214.808 18.688.889 28.903.697
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.124.258 22.548.513 28.672.771 4.609.766 17.805.371 22.415.137
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.392.337 18.173.945 19.566.282 2.011.211 16.791.258 18.802.469
Bankalar
(I-3) 6.281 4.376.488 4.382.769 205 1.014.113 1.014.318
Para Piyasalarından Alacaklar
4.727.524 0 4.727.524 2.601.024 0 2.601.024
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -1.884 -1.920 -3.804 -2.674 0 -2.674
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
407.612 273.898 681.510 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
407.517 273.898 681.415 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95 0 95 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.851.361 1.032 1.852.393 1.340.189 869 1.341.058
Devlet Borçlanma Senetleri
1.809.648 0 1.809.648 1.329.741 0 1.329.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
41.713 1.032 42.745 10.448 869 11.317
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.706.906 1.045.034 2.751.940 4.229.616 743.008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 1.586.607 1.045.034 2.631.641 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 120.299 0 120.299 127.284 0 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.600.100 24.261.075 63.861.175 29.750.141 21.556.298 51.306.439
Krediler
(I-5) 34.590.564 24.578.506 59.169.070 25.908.831 21.556.298 47.465.129
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.285.249 -317.431 -1.602.680 -1.768.484 0 -1.768.484
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
520.286 520.944 1.041.230 479.246 360.040 839.286
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 520.286 520.944 1.041.230 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
348.904 520.944 869.848 479.246 360.040 839.286
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
171.382 0 171.382 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 637.942 0 637.942 669.170 0 669.170
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 32.566 0 32.566 34.021 0 34.021
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
32.566 0 32.566 34.021 0 34.021
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 226.748 0 226.748 0 0 0
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 2.310.826 12.158 2.322.984 689.035 6.143 695.178
VARLIKLAR TOPLAMI
53.419.265 48.662.654 102.081.919 42.032.181 40.611.370 82.643.551
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 36.227.550 33.365.347 69.592.897 20.167.799 32.914.226 53.082.025
ALINAN KREDİLER
(II-3) 120.353 8.785.136 8.905.489 324.390 9.100.818 9.425.208
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.533.279 182.564 2.715.843 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 469.857 0 469.857 0 0 0
Bonolar
469.857 0 469.857 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.700.384 980.700 2.681.084 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.700.384 980.700 2.681.084 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 191.211 0 191.211 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 256.053 159.095 415.148 299.711 0 299.711
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
128.544 0 128.544 72.077 0 72.077
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
127.509 159.095 286.604 227.634 0 227.634
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 842.099 0 842.099 116.790 0 116.790
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 0 0 0 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 1.867.887 1.495.107 3.362.994 866.048 2.790.826 3.656.874
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 12.905.297 0 12.905.297 10.809.019 0 10.809.019
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
91.252 0 91.252 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
425.051 0 425.051 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.113.970 44.967.949 102.081.919 36.926.317 45.717.234 82.643.551
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 6.749.366 4.645.657 2.614.098 1.713.986
Kredilerden Alınan Faizler
5.557.775 3.071.279 2.152.448 1.045.657
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.684 117.746 0 49.250
Bankalardan Alınan Faizler
23.935 6.383 19.502 2.136
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
314.139 742.695 150.349 213.306
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
807.341 707.327 290.939 403.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
37.075 7.196 14.968 3.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
142.757 102.278 54.680 44.140
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
627.509 597.853 221.291 355.697
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
6.492 227 860 67
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.640.971 -2.749.475 -1.453.548 -979.235
Mevduata Verilen Faizler
-3.109.664 -2.488.695 -1.262.990 -899.901
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-228.731 -237.752 -99.566 -72.918
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-177.754 -1.350 -48.870 -328
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-44.679 0 -28.682 0
Kiralama Faiz Giderleri
-21.251 -19.383 -7.448 -5.483
Diğer Faiz Giderleri
-58.892 -2.295 -5.992 -605
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.108.395 1.896.182 1.160.550 734.751
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
399.604 330.886 146.371 128.810
Alınan Ücret ve Komisyonlar
576.760 462.194 211.617 176.491
Gayri Nakdi Kredilerden
121.595 115.438 35.530 32.484
Diğer
(IV-12) 455.165 346.756 176.087 144.007
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-177.156 -131.308 -65.246 -47.681
Gayri Nakdi Kredilere
-309 -373 -111 -81
Diğer
(IV-12) -176.847 -130.935 -65.135 -47.600
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 347 177 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 1.368.950 102.607 785.781 18.359
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
46.281 -1.596 53.072 -97.585
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.512.407 579.014 751.670 153.138
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.189.738 -474.811 -18.961 -37.194
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 832.486 477.827 204.344 172.764
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.709.782 2.807.679 2.297.046 1.054.684
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -664.740 -336.139 -221.004 -39.572
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-31.319 -8.189 -3.712 -2.454
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-957.782 -579.606 -404.221 -198.194
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.340.515 -913.502 -481.745 -296.219
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.715.426 970.243 1.186.364 518.245
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
123.005 105.863 50.347 22.324
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 2.838.431 1.076.106 1.236.711 540.569
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -728.660 -271.616 -290.872 -119.675
Cari Vergi Karşılığı
-1.472.434 -246.861 -664.453 -196.532
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -117.825 0 -10.357
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
743.774 93.070 373.581 87.214
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 2.109.771 804.490 945.839 420.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-11) 2.109.771 804.490 945.839 420.894
Grubun Karı (Zararı)
2.109.771 804.490 945.839 420.894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,60520000 0,23080000 0,27130000 0,12070000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076909
BIST