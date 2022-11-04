***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 46.894 22.044 -33.732 0 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 46.894 22.044 -33.732 0 5.004.293 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -2.991 0 0 24.578 -21.233 73.908 0 141.491 0 662.999 878.752 0 878.752Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 559.062 0 -626.645 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 621.062 0 -626.645 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -22.133 -235 0 75.728 70.465 -17.318 0 0 0 2.109.771 2.216.278 0 2.216.278Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -26.977 2.831 0 262.750 57.433 104.868 0 6.792.955 0 2.109.771 12.905.297 0 12.905.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER55.358.015 132.926.942 188.284.957 31.097.601 98.737.149 129.834.750GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 2.038.678 9.899.436 11.938.114 1.372.537 10.943.836 12.316.373Teminat Mektupları2.038.678 5.995.269 8.033.947 1.372.210 7.175.918 8.548.128Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.964 0 2.964 3.334 0 3.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.035.714 5.995.269 8.030.983 1.368.876 7.175.918 8.544.794Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 858.920 858.920 327 908.729 909.056Belgeli Akreditifler0 858.920 858.920 327 908.729 909.056Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 3.042.650 3.042.650 0 2.841.852 2.841.852Diğer Kefaletlerimizden0 2.597 2.597 0 17.337 17.337TAAHHÜTLER(III-1) 4.275.312 4.727.267 9.002.579 3.754.904 1.865.618 5.620.522Cayılamaz Taahhütler4.275.312 4.727.267 9.002.579 3.754.904 1.865.618 5.620.522Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri557.424 4.721.712 5.279.136 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.323.470 0 2.323.470 2.085.527 0 2.085.527Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri202.021 0 202.021 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.160.619 0 1.160.619 1.065.190 0 1.065.190Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.998 0 7.998 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler0 5.555 5.555 0 4.917 4.917Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 49.044.025 118.300.239 167.344.264 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler48.404.025 118.300.239 166.704.264 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.826.441 20.334.538 30.160.979 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.128.085 5.994.803 15.122.888 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri698.356 14.339.735 15.038.091 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri33.435.796 89.017.459 122.453.255 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri4.128.342 33.451.225 37.579.567 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri10.031.454 27.797.258 37.828.712 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.141.788 8.948.242 14.090.030 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER214.070.716 98.714.624 312.785.340 201.487.848 75.617.002 277.104.850EMANET KIYMETLER3.532.188 11.845.419 15.377.607 3.195.337 5.312.548 8.507.885Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.056.704 0 3.056.704 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler5.973 7.201.767 7.207.740 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler327.743 596.821 924.564 118.075 1.084.986 1.203.061Tahsile Alınan Ticari Senetler141.767 3.981.123 4.122.890 136.757 2.891.018 3.027.775Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 65.708 65.709 1 36.680 36.681Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.065.151 11.433.152 32.498.303 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 62.742 336.204 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri208.484 703.854 912.338 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.867.972 7.481.461 23.349.433 17.008.485 9.329.637 26.338.122Diğer Rehinli Kıymetler4.714.323 3.185.095 7.899.418 3.473.766 2.633.671 6.107.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER189.473.377 75.436.053 264.909.430 177.329.328 57.760.463 235.089.791BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI269.428.731 231.641.566 501.070.297 232.585.449 174.354.151 406.939.600Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı3.842.202 1.248.446Alınan Faizler6.039.207 4.743.363Ödenen Faizler-3.222.627 -2.710.904Alınan Temettüler347 177Alınan Ücret ve Komisyonlar652.481 456.642Elde Edilen Diğer Kazançlar132.486 86.595Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar271.880 311.977Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.915.300 -1.163.005Ödenen Vergiler-805.997 -186.230Diğer2.689.725 -290.169Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-279.737 798.550Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-505.410 -93.538Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-487.567 98.041Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-5.484.448 -549.599Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-850.331 -1.384.773Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)265.116 125.908Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)9.951.723 5.923.495Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.796.457 -3.220.270Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-372.363 -100.714Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.562.465 2.046.996YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.194.872 -1.906.317İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-200.087 -191.864Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller279.191 330.712Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-923.615 -924.432Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar513.367 337.493Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) -918.414 -3.134.475Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar(I-6) 239.106 1.821.900Diğer-184.420 -145.651FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit324.081 -98.540Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit(II-4) 748.030 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı(II-4) -220.000 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 24.563Temettü Ödemeleri(II-12) -120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-83.949 -61.103Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.090.959 1.244.815Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)5.782.633 1.286.954Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar15.678.935 12.408.788Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar21.461.568 13.695.742Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.109.771 804.490DİĞER KAPSAMLI GELİRLER106.507 74.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.368 -2.991Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.456 -3.710Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.075 719Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar128.875 77.253Yabancı Para Çevrim Farkları75.728 24.578Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri92.776 -26.040Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-13.332 93.877Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.297 -15.162TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.216.278 878.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.090.137 23.868.477 33.958.614 10.214.808 18.688.889 28.903.697Nakit ve Nakit Benzerleri6.124.258 22.548.513 28.672.771 4.609.766 17.805.371 22.415.137Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.392.337 18.173.945 19.566.282 2.011.211 16.791.258 18.802.469Bankalar(I-3) 6.281 4.376.488 4.382.769 205 1.014.113 1.014.318Para Piyasalarından Alacaklar4.727.524 0 4.727.524 2.601.024 0 2.601.024Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -1.884 -1.920 -3.804 -2.674 0 -2.674Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar407.612 273.898 681.510 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri407.517 273.898 681.415 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95 0 95 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.851.361 1.032 1.852.393 1.340.189 869 1.341.058Devlet Borçlanma Senetleri1.809.648 0 1.809.648 1.329.741 0 1.329.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler41.713 1.032 42.745 10.448 869 11.317Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.706.906 1.045.034 2.751.940 4.229.616 743.008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 1.586.607 1.045.034 2.631.641 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 120.299 0 120.299 127.284 0 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)39.600.100 24.261.075 63.861.175 29.750.141 21.556.298 51.306.439Krediler(I-5) 34.590.564 24.578.506 59.169.070 25.908.831 21.556.298 47.465.129Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 0 0 0 0 0 0Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.285.249 -317.431 -1.602.680 -1.768.484 0 -1.768.484SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI520.286 520.944 1.041.230 479.246 360.040 839.286İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 520.286 520.944 1.041.230 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar348.904 520.944 869.848 479.246 360.040 839.286Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar171.382 0 171.382 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 637.942 0 637.942 669.170 0 669.170MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 32.566 0 32.566 34.021 0 34.021Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer32.566 0 32.566 34.021 0 34.021YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 0 0 195.100 0 195.100ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 226.748 0 226.748 0 0 0DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 2.310.826 12.158 2.322.984 689.035 6.143 695.178VARLIKLAR TOPLAMI53.419.265 48.662.654 102.081.919 42.032.181 40.611.370 82.643.551YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 36.227.550 33.365.347 69.592.897 20.167.799 32.914.226 53.082.025ALINAN KREDİLER(II-3) 120.353 8.785.136 8.905.489 324.390 9.100.818 9.425.208PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.533.279 182.564 2.715.843 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 469.857 0 469.857 0 0 0Bonolar469.857 0 469.857 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.700.384 980.700 2.681.084 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.700.384 980.700 2.681.084 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 191.211 0 191.211 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 256.053 159.095 415.148 299.711 0 299.711Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı128.544 0 128.544 72.077 0 72.077Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar127.509 159.095 286.604 227.634 0 227.634CARİ VERGİ BORCU(II-9) 842.099 0 842.099 116.790 0 116.790ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 0 0 0 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 1.867.887 1.495.107 3.362.994 866.048 2.790.826 3.656.874ÖZKAYNAKLAR(II-12) 12.905.297 0 12.905.297 10.809.019 0 10.809.019Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler91.252 0 91.252 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler425.051 0 425.051 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI57.113.970 44.967.949 102.081.919 36.926.317 45.717.234 82.643.551Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 6.749.366 4.645.657 2.614.098 1.713.986Kredilerden Alınan Faizler5.557.775 3.071.279 2.152.448 1.045.657Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.684 117.746 0 49.250Bankalardan Alınan Faizler23.935 6.383 19.502 2.136Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler314.139 742.695 150.349 213.306Menkul Değerlerden Alınan Faizler807.341 707.327 290.939 403.570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar37.075 7.196 14.968 3.733Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar142.757 102.278 54.680 44.140İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler627.509 597.853 221.291 355.697Finansal Kiralama Faiz Gelirleri0 0 0 0Diğer Faiz Gelirleri6.492 227 860 67FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.640.971 -2.749.475 -1.453.548 -979.235Mevduata Verilen Faizler-3.109.664 -2.488.695 -1.262.990 -899.901Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-228.731 -237.752 -99.566 -72.918Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-177.754 -1.350 -48.870 -328İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-44.679 0 -28.682 0Kiralama Faiz Giderleri-21.251 -19.383 -7.448 -5.483Diğer Faiz Giderleri-58.892 -2.295 -5.992 -605NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.108.395 1.896.182 1.160.550 734.751NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ399.604 330.886 146.371 128.810Alınan Ücret ve Komisyonlar576.760 462.194 211.617 176.491Gayri Nakdi Kredilerden121.595 115.438 35.530 32.484Diğer(IV-12) 455.165 346.756 176.087 144.007Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-177.156 -131.308 -65.246 -47.681Gayri Nakdi Kredilere-309 -373 -111 -81Diğer(IV-12) -176.847 -130.935 -65.135 -47.600TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 347 177 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 1.368.950 102.607 785.781 18.359Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)46.281 -1.596 53.072 -97.585Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.512.407 579.014 751.670 153.138Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.189.738 -474.811 -18.961 -37.194DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 832.486 477.827 204.344 172.764FAALİYET BRÜT KÂRI5.709.782 2.807.679 2.297.046 1.054.684BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -664.740 -336.139 -221.004 -39.572DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-31.319 -8.189 -3.712 -2.454PERSONEL GİDERLERİ (-)-957.782 -579.606 -404.221 -198.194DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.340.515 -913.502 -481.745 -296.219NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.715.426 970.243 1.186.364 518.245BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)123.005 105.863 50.347 22.324NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 2.838.431 1.076.106 1.236.711 540.569SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -728.660 -271.616 -290.872 -119.675Cari Vergi Karşılığı-1.472.434 -246.861 -664.453 -196.532Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 -117.825 0 -10.357Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi743.774 93.070 373.581 87.214SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 2.109.771 804.490 945.839 420.894DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI(IV-11) 2.109.771 804.490 945.839 420.894Grubun Karı (Zararı)2.109.771 804.490 945.839 420.894Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,60520000 0,23080000 0,27130000 0,12070000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076909BIST