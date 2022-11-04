***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor
04.11.2022 18:17
***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 324 22.044 -33.732 0 5.050.863 768.136 9.412.248 0 9.412.248
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 324 22.044 -33.732 0 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -3.053 61 0 0 -21.233 73.908 0 0 0 804.490 854.173 0 854.173
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.579 0 0 24.579 0 24.579
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -5.524 3.066 0 324 811 40.176 0 5.775.995 804.490 10.229.000 0 10.229.000
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -22.133 -235 0 75.728 70.465 -17.318 0 0 0 2.109.771 2.216.278 0 2.216.278
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
3.486.268 0 0 0 115.398 -26.977 2.831 0 262.750 57.433 104.868 0 6.792.955 0 2.109.771 12.905.297 0 12.905.297
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
55.357.900 130.490.300 185.848.200 31.096.810 95.982.843 127.079.653
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-1) 2.038.066 6.905.613 8.943.679 1.371.346 8.189.530 9.560.876
Teminat Mektupları
2.038.066 5.995.269 8.033.335 1.371.019 7.175.918 8.546.937
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
2.964 0 2.964 3.334 0 3.334
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 0 0 0 0 0
Diğer Teminat Mektupları
2.035.102 5.995.269 8.030.371 1.367.685 7.175.918 8.543.603
Banka Kredileri
0 0 0 0 0 0
İthalat Kabul Kredileri
0 0 0 0 0 0
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
0 907.747 907.747 327 951.034 951.361
Belgeli Akreditifler
0 907.747 907.747 327 951.034 951.361
Diğer Akreditifler
0 0 0 0 0 0
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 0 0 0 0 0
Diğer Garantilerimizden
0 0 0 0 45.241 45.241
Diğer Kefaletlerimizden
0 2.597 2.597 0 17.337 17.337
TAAHHÜTLER
(III-1) 4.275.809 5.284.448 9.560.257 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Cayılamaz Taahhütler
4.275.809 5.284.448 9.560.257 3.755.304 1.865.618 5.620.922
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
557.424 4.721.712 5.279.136 372.323 1.860.701 2.233.024
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
2.323.470 557.181 2.880.651 2.085.377 0 2.085.377
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
202.021 0 202.021 200.991 0 200.991
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
23.780 0 23.780 23.780 0 23.780
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
1.160.543 0 1.160.543 1.065.170 0 1.065.170
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
7.998 0 7.998 7.093 0 7.093
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
573 5.555 6.128 570 4.917 5.487
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-2) 49.044.025 118.300.239 167.344.264 25.970.160 85.927.695 111.897.855
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
48.404.025 118.300.239 166.704.264 23.430.160 85.927.695 109.357.855
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.826.441 20.334.538 30.160.979 6.158.329 15.491.670 21.649.999
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
9.128.085 5.994.803 15.122.888 4.732.452 6.010.639 10.743.091
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
698.356 14.339.735 15.038.091 1.425.877 9.481.031 10.906.908
Para ve Faiz Swap İşlemleri
33.435.796 89.017.459 122.453.255 17.245.275 64.603.671 81.848.946
Swap Para Alım İşlemleri
4.128.342 33.451.225 37.579.567 1.611.334 28.055.834 29.667.168
Swap Para Satım İşlemleri
10.031.454 27.797.258 37.828.712 7.703.941 18.967.229 26.671.170
Swap Faiz Alım İşlemleri
9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Swap Faiz Satım İşlemleri
9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.141.788 8.948.242 14.090.030 26.556 5.832.354 5.858.910
Para Alım Opsiyonları
2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455
Para Satım Opsiyonları
2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455
Faiz Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Faiz Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
214.070.716 98.714.624 312.785.340 201.501.095 75.669.411 277.170.506
EMANET KIYMETLER
3.532.188 11.845.419 15.377.607 3.208.584 5.364.957 8.573.541
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
3.056.704 0 3.056.704 2.909.807 0 2.909.807
Emanete Alınan Menkul Değerler
5.973 7.201.767 7.207.740 30.697 1.299.864 1.330.561
Tahsile Alınan Çekler
327.743 596.821 924.564 118.841 1.086.512 1.205.353
Tahsile Alınan Ticari Senetler
141.767 3.981.123 4.122.890 136.757 2.912.346 3.049.103
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
1 65.708 65.709 12.482 66.235 78.717
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
21.065.151 11.433.152 32.498.303 20.963.183 12.543.991 33.507.174
Menkul Kıymetler
273.462 62.742 336.204 273.462 30.693 304.155
Teminat Senetleri
208.484 703.854 912.338 206.560 549.990 756.550
Emtia
910 0 910 910 0 910
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
15.867.972 7.481.461 23.349.433 17.008.485 9.329.637 26.338.122
Diğer Rehinli Kıymetler
4.714.323 3.185.095 7.899.418 3.473.766 2.633.671 6.107.437
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
189.473.377 75.436.053 264.909.430 177.329.328 57.760.463 235.089.791
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
269.428.616 229.204.924 498.633.540 232.597.905 171.652.254 404.250.159
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
7.074.353 1.546.967
Alınan Faizler
6.285.307 4.921.261
Ödenen Faizler
-3.263.513 -2.712.080
Alınan Temettüler
873 506
Alınan Ücret ve Komisyonlar
684.881 447.957
Elde Edilen Diğer Kazançlar
131.851 87.665
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
281.240 322.045
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.931.760 -1.175.015
Ödenen Vergiler
-831.238 -212.266
Diğer
5.716.712 -133.106
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.441.686 711.669
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-505.410 -93.538
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-487.682 98.555
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.240.335 -458.672
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-950.316 -1.375.712
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
265.118 125.790
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
10.283.534 5.948.798
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-2.533.873 -3.481.627
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-272.722 -51.925
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
3.632.667 2.258.636
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.033.776 -1.774.290
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-200.232 -192.140
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
280.114 332.699
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-927.572 -924.432
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
510.655 337.493
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-918.414 -3.134.475
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
239.106 1.821.900
Diğer
-17.433 -15.335
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
323.647 -124.825
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
748.030 0
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-220.000 0
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-120.000 -62.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-84.383 -62.825
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
3.142.619 1.294.556
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
6.065.157 1.654.077
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
16.238.648 12.875.355
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.303.805 14.529.432
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.109.771 804.490
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
106.507 74.262
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-22.368 -2.992
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-30.456 -3.695
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
13 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
8.075 703
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
128.875 77.254
Yabancı Para Çevrim Farkları
75.728 24.579
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
92.526 -26.039
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-13.332 93.877
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-26.047 -15.163
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.216.278 878.752
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10.474.839 24.332.849 34.807.688 10.464.748 19.000.679 29.465.427
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.502.237 23.012.885 29.515.122 4.857.397 18.117.161 22.974.558
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-1) 1.392.337 18.173.950 19.566.287 2.011.212 16.791.262 18.802.474
Bankalar
(I-3) 167.630 4.841.212 5.008.842 77.712 1.325.899 1.403.611
Para Piyasalarından Alacaklar
4.944.531 0 4.944.531 2.771.996 0 2.771.996
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
(I-5) -2.261 -2.277 -4.538 -3.523 0 -3.523
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-2) 407.612 273.898 681.510 35.237 139.641 174.878
Devlet Borçlanma Senetleri
407.517 273.898 681.415 35.187 139.641 174.828
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
95 0 95 50 0 50
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-4) 1.858.084 1.032 1.859.116 1.342.498 869 1.343.367
Devlet Borçlanma Senetleri
1.809.648 0 1.809.648 1.329.741 0 1.329.741
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
48.436 1.032 49.468 12.757 869 13.626
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Türev Finansal Varlıklar
1.706.906 1.045.034 2.751.940 4.229.616 743.008 4.972.624
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(I-2) 1.586.607 1.045.034 2.631.641 4.102.332 743.008 4.845.340
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(I-11) 120.299 0 120.299 127.284 127.284
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
39.803.971 31.660.429 71.464.400 29.825.288 27.588.965 57.414.253
Krediler
(I-5) 34.601.373 31.432.904 66.034.277 25.920.785 26.885.312 52.806.097
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-10) 200.314 613.503 813.817 110.569 703.653 814.222
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-6) 6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794
Devlet Borçlanma Senetleri
6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794
Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
(I-5) -1.292.501 -385.978 -1.678.479 -1.815.860 0 -1.815.860
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-16) 660 0 660 660 0 660
Satış Amaçlı
660 0 660 660 0 660
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
171.382 0 171.382 0 0 0
İştirakler (Net)
(I-7) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
171.382 0 171.382 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-9) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-12) 639.232 54 639.286 671.066 29 671.095
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-13) 32.696 0 32.696 34.294 0 34.294
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
32.696 0 32.696 34.294 0 34.294
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-14) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 0 2.584 2.584 195.100 810 195.910
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-15) 236.812 0 236.812 6.649 6.649
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-17) 2.569.581 39.264 2.608.845 823.649 23.733 847.382
VARLIKLAR TOPLAMI
53.929.173 56.035.180 109.964.353 42.021.454 46.614.216 88.635.670
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
(II-1) 36.107.695 33.310.973 69.418.668 19.860.786 32.756.412 52.617.198
ALINAN KREDİLER
(II-3) 280.194 16.185.783 16.465.977 324.390 15.226.834 15.551.224
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
2.533.279 182.564 2.715.843 2.501.827 93.896 2.595.723
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-4) 469.857 0 469.857 0 0 0
Bonolar
469.857 0 469.857 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
0 0 0 0 0 0
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
1.700.384 980.700 2.681.084 1.180.404 817.468 1.997.872
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
(II-2) 1.700.384 980.700 2.681.084 1.169.336 817.468 1.986.804
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-6) 191.211 191.211 161.525 0 161.525
KARŞILIKLAR
(II-8) 261.018 129.566 390.584 280.577 711 281.288
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
133.456 0 133.456 75.916 0 75.916
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
127.562 129.566 257.128 204.661 711 205.372
CARİ VERGİ BORCU
(II-9) 852.930 -1.523 851.407 126.563 94 126.657
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-9) 0 0 0 498.804 0 498.804
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
(II-10) 0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-11) 0 0 0 0 0 0
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-5) 2.279.716 1.594.709 3.874.425 1.167.672 2.828.688 3.996.360
ÖZKAYNAKLAR
(II-12) 12.905.297 0 12.905.297 10.809.019 0 10.809.019
Ödenmiş Sermaye
3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268
Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
91.252 0 91.252 121.616 0 121.616
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
425.051 0 425.051 296.176 0 296.176
Kar Yedekleri
6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846
Yasal Yedekler
432.247 0 432.247 368.858 0 368.858
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
57.581.581 52.382.772 109.964.353 36.911.567 51.724.103 88.635.670
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
(IV-1) 7.012.831 4.819.898 2.730.585 1.769.542
Kredilerden Alınan Faizler
5.728.897 3.169.541 2.221.346 1.077.900
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
39.684 117.746 49.250
Bankalardan Alınan Faizler
60.674 33.644 38.248 12.994
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
314.139 744.575 150.349 214.053
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
807.341 707.327 290.939 403.570
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
37.075 7.196 14.968 3.733
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
142.757 102.278 54.680 44.140
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
627.509 597.853 221.291 355.697
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
55.604 33.324 28.843 10.478
Diğer Faiz Gelirleri
6.492 13.741 860 1.297
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-2) -3.675.533 -2.751.117 -1.480.054 -977.479
Mevduata Verilen Faizler
-3.110.515 -2.481.113 -1.266.763 -895.811
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-262.442 -246.976 -122.299 -75.252
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-177.754 -1.350 -48.870 -328
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-44.679 0 -28.682 0
Kiralama Faiz Giderleri
-21.251 -19.383 -7.448 -5.483
Diğer Faiz Giderleri
-58.892 -2.295 -5.992 -605
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.337.298 2.068.781 1.250.531 792.063
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
370.687 312.944 138.569 122.231
Alınan Ücret ve Komisyonlar
564.523 450.398 208.398 171.304
Gayri Nakdi Kredilerden
80.826 82.054 20.363 22.845
Diğer
(IV-12) 483.697 368.344 188.035 148.459
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-193.836 -137.454 -69.829 -49.073
Gayri Nakdi Kredilere
-309 -373 -111 -81
Diğer
(IV-12) -193.527 -137.081 -69.718 -48.992
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-3) 873 506 0 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-4) 1.372.082 103.434 787.095 20.056
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
46.415 -1.596 53.073 -97.585
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
2.511.936 585.303 751.652 153.139
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.186.269 -480.273 -17.630 -35.498
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-5) 848.291 480.173 201.467 158.764
FAALİYET BRÜT KÂRI
5.929.231 2.965.838 2.377.662 1.093.114
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-6) -703.892 -336.447 -233.836 -39.598
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-31.319 -8.192 -3.712 -2.610
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-982.145 -596.428 -412.768 -203.094
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-7) -1.351.927 -923.000 -485.650 -298.704
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.859.948 1.101.771 1.241.696 549.108
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-8) 2.859.948 1.101.771 1.241.696 549.108
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-9) -750.177 -297.281 -295.857 -128.214
Cari Vergi Karşılığı
-1.497.734 -275.268 -672.802 -206.811
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-242 -116.833 -25 -8.699
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
747.799 94.820 376.970 87.296
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-10) 2.109.771 804.490 945.839 420.894
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.109.771 804.490 945.839 420.894
Grubun Karı (Zararı)
(IV-11) 2.109.771 804.490 945.839 420.894
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar) 0,60520000 0,23080000 0,27130000 0,12070000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076914
BIST