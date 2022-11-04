***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Banka Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖdenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam ÖzkaynakDuran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 324 22.044 -33.732 0 5.050.863 768.136 9.412.248 0 9.412.248TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 117.811 -2.471 3.005 0 324 22.044 -33.732 0 5.050.863 0 768.136 9.412.248 0 9.412.248Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -3.053 61 0 0 -21.233 73.908 0 0 0 804.490 854.173 0 854.173Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.579 0 0 24.579 0 24.579Kar Dağıtımı0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 700.553 0 -768.136 -62.000 0 -62.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -62.000 0 0 -62.000 0 -62.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 5.583 0 0 0 0 0 0 0 762.553 0 -768.136 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -5.524 3.066 0 324 811 40.176 0 5.775.995 804.490 10.229.000 0 10.229.000Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLERDönem Başı Bakiyeler3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hataların Düzeltilmesinin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Yeni Bakiye3.486.268 0 0 0 123.394 -4.844 3.066 0 187.022 -13.032 122.186 0 5.704.846 0 1.200.113 10.809.019 0 10.809.019Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 -22.133 -235 0 75.728 70.465 -17.318 0 0 0 2.109.771 2.216.278 0 2.216.278Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Kar Dağıtımı0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.088.109 0 -1.200.113 -120.000 0 -120.000Dağıtılan Temettü0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -120.000 0 0 -120.000 0 -120.000Yedeklere Aktarılan Tutarlar(II-12) 0 0 0 0 -7.996 0 0 0 0 0 1.208.109 0 -1.200.113 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler3.486.268 0 0 0 115.398 -26.977 2.831 0 262.750 57.433 104.868 0 6.792.955 0 2.109.771 12.905.297 0 12.905.297Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamNazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER55.357.900 130.490.300 185.848.200 31.096.810 95.982.843 127.079.653GARANTİ VE KEFALETLER(III-1) 2.038.066 6.905.613 8.943.679 1.371.346 8.189.530 9.560.876Teminat Mektupları2.038.066 5.995.269 8.033.335 1.371.019 7.175.918 8.546.937Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler2.964 0 2.964 3.334 0 3.334Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler0 0 0 0 0 0Diğer Teminat Mektupları2.035.102 5.995.269 8.030.371 1.367.685 7.175.918 8.543.603Banka Kredileri0 0 0 0 0 0İthalat Kabul Kredileri0 0 0 0 0 0Diğer Banka Kabulleri0 0 0 0 0 0Akreditifler0 907.747 907.747 327 951.034 951.361Belgeli Akreditifler0 907.747 907.747 327 951.034 951.361Diğer Akreditifler0 0 0 0 0 0Garanti Verilen Prefinansmanlar0 0 0 0 0 0Cirolar0 0 0 0 0 0T.C. Merkez Bankasına Cirolar0 0 0 0 0 0Diğer Cirolar0 0 0 0 0 0Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden0 0 0 0 0 0Faktoring Garantilerinden0 0 0 0 0 0Diğer Garantilerimizden0 0 0 0 45.241 45.241Diğer Kefaletlerimizden0 2.597 2.597 0 17.337 17.337TAAHHÜTLER(III-1) 4.275.809 5.284.448 9.560.257 3.755.304 1.865.618 5.620.922Cayılamaz Taahhütler4.275.809 5.284.448 9.560.257 3.755.304 1.865.618 5.620.922Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri557.424 4.721.712 5.279.136 372.323 1.860.701 2.233.024Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri0 0 0 0 0 0İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri0 0 0 0 0 0Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri2.323.470 557.181 2.880.651 2.085.377 0 2.085.377Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri0 0 0 0 0 0Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü0 0 0 0 0 0Çekler İçin Ödeme Taahhütleri202.021 0 202.021 200.991 0 200.991İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri23.780 0 23.780 23.780 0 23.780Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri1.160.543 0 1.160.543 1.065.170 0 1.065.170Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri7.998 0 7.998 7.093 0 7.093Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar0 0 0 0 0 0Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar0 0 0 0 0 0Diğer Cayılamaz Taahhütler573 5.555 6.128 570 4.917 5.487Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri0 0 0 0 0 0Diğer Cayılabilir Taahhütler0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR(III-2) 49.044.025 118.300.239 167.344.264 25.970.160 85.927.695 111.897.855Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler640.000 0 640.000 2.540.000 0 2.540.000Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler0 0 0 0 0 0Alım Satım Amaçlı İşlemler48.404.025 118.300.239 166.704.264 23.430.160 85.927.695 109.357.855Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri9.826.441 20.334.538 30.160.979 6.158.329 15.491.670 21.649.999Vadeli Döviz Alım İşlemleri9.128.085 5.994.803 15.122.888 4.732.452 6.010.639 10.743.091Vadeli Döviz Satım İşlemleri698.356 14.339.735 15.038.091 1.425.877 9.481.031 10.906.908Para ve Faiz Swap İşlemleri33.435.796 89.017.459 122.453.255 17.245.275 64.603.671 81.848.946Swap Para Alım İşlemleri4.128.342 33.451.225 37.579.567 1.611.334 28.055.834 29.667.168Swap Para Satım İşlemleri10.031.454 27.797.258 37.828.712 7.703.941 18.967.229 26.671.170Swap Faiz Alım İşlemleri9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304Swap Faiz Satım İşlemleri9.638.000 13.884.488 23.522.488 3.965.000 8.790.304 12.755.304Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları5.141.788 8.948.242 14.090.030 26.556 5.832.354 5.858.910Para Alım Opsiyonları2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455Para Satım Opsiyonları2.570.894 4.474.121 7.045.015 13.278 2.916.177 2.929.455Faiz Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Faiz Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Alım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Menkul Değerler Satım Opsiyonları0 0 0 0 0 0Futures Para İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Para Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Alım İşlemleri0 0 0 0 0 0Futures Faiz Satım İşlemleri0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER214.070.716 98.714.624 312.785.340 201.501.095 75.669.411 277.170.506EMANET KIYMETLER3.532.188 11.845.419 15.377.607 3.208.584 5.364.957 8.573.541Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları3.056.704 0 3.056.704 2.909.807 0 2.909.807Emanete Alınan Menkul Değerler5.973 7.201.767 7.207.740 30.697 1.299.864 1.330.561Tahsile Alınan Çekler327.743 596.821 924.564 118.841 1.086.512 1.205.353Tahsile Alınan Ticari Senetler141.767 3.981.123 4.122.890 136.757 2.912.346 3.049.103Tahsile Alınan Diğer Kıymetler0 0 0 0 0 0İhracına Aracı Olunan Kıymetler0 0 0 0 0 0Diğer Emanet Kıymetler1 65.708 65.709 12.482 66.235 78.717Emanet Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0REHİNLİ KIYMETLER21.065.151 11.433.152 32.498.303 20.963.183 12.543.991 33.507.174Menkul Kıymetler273.462 62.742 336.204 273.462 30.693 304.155Teminat Senetleri208.484 703.854 912.338 206.560 549.990 756.550Emtia910 0 910 910 0 910Varant0 0 0 0 0 0Gayrimenkul15.867.972 7.481.461 23.349.433 17.008.485 9.329.637 26.338.122Diğer Rehinli Kıymetler4.714.323 3.185.095 7.899.418 3.473.766 2.633.671 6.107.437Rehinli Kıymet Alanlar0 0 0 0 0 0KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER189.473.377 75.436.053 264.909.430 177.329.328 57.760.463 235.089.791BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI269.428.616 229.204.924 498.633.540 232.597.905 171.652.254 404.250.159Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIBankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı7.074.353 1.546.967Alınan Faizler6.285.307 4.921.261Ödenen Faizler-3.263.513 -2.712.080Alınan Temettüler873 506Alınan Ücret ve Komisyonlar684.881 447.957Elde Edilen Diğer Kazançlar131.851 87.665Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar281.240 322.045Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler-1.931.760 -1.175.015Ödenen Vergiler-831.238 -212.266Diğer5.716.712 -133.106Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim-3.441.686 711.669Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış-505.410 -93.538Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış-487.682 98.555Kredilerdeki Net (Artış) Azalış-9.240.335 -458.672Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış-950.316 -1.375.712Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)265.118 125.790Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)10.283.534 5.948.798Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)0 0Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)-2.533.873 -3.481.627Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)0 0Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)-272.722 -51.925Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı3.632.667 2.258.636YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIYatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları-1.033.776 -1.774.290İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)0 0Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller-200.232 -192.140Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller280.114 332.699Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar-927.572 -924.432Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar510.655 337.493Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar-918.414 -3.134.475Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar239.106 1.821.900Diğer-17.433 -15.335FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARIFinansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit323.647 -124.825Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit748.030 0Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı-220.000 0İhraç Edilen Sermaye Araçları0 0Temettü Ödemeleri-120.000 -62.000Kiralamaya İlişkin Ödemeler-84.383 -62.825Diğer0 0Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi3.142.619 1.294.556Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)6.065.157 1.654.077Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar16.238.648 12.875.355Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar22.303.805 14.529.432Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)DÖNEM KARI (ZARARI)2.109.771 804.490DİĞER KAPSAMLI GELİRLER106.507 74.262Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-22.368 -2.992Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-30.456 -3.695Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları13 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler8.075 703Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar128.875 77.254Yabancı Para Çevrim Farkları75.728 24.579Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri92.526 -26.039Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)-13.332 93.877Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)0 0Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-26.047 -15.163TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.216.278 878.752Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021TP YP Toplam TP YP ToplamBilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)VARLIKLARFİNANSAL VARLIKLAR (Net)10.474.839 24.332.849 34.807.688 10.464.748 19.000.679 29.465.427Nakit ve Nakit Benzerleri6.502.237 23.012.885 29.515.122 4.857.397 18.117.161 22.974.558Nakit Değerler ve Merkez Bankası(I-1) 1.392.337 18.173.950 19.566.287 2.011.212 16.791.262 18.802.474Bankalar(I-3) 167.630 4.841.212 5.008.842 77.712 1.325.899 1.403.611Para Piyasalarından Alacaklar4.944.531 0 4.944.531 2.771.996 0 2.771.996Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )(I-5) -2.261 -2.277 -4.538 -3.523 0 -3.523Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-2) 407.612 273.898 681.510 35.237 139.641 174.878Devlet Borçlanma Senetleri407.517 273.898 681.415 35.187 139.641 174.828Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler95 0 95 50 0 50Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar(I-4) 1.858.084 1.032 1.859.116 1.342.498 869 1.343.367Devlet Borçlanma Senetleri1.809.648 0 1.809.648 1.329.741 0 1.329.741Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler48.436 1.032 49.468 12.757 869 13.626Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Türev Finansal Varlıklar1.706.906 1.045.034 2.751.940 4.229.616 743.008 4.972.624Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(I-2) 1.586.607 1.045.034 2.631.641 4.102.332 743.008 4.845.340Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(I-11) 120.299 0 120.299 127.284 127.284İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)39.803.971 31.660.429 71.464.400 29.825.288 27.588.965 57.414.253Krediler(I-5) 34.601.373 31.432.904 66.034.277 25.920.785 26.885.312 52.806.097Kiralama İşlemlerinden Alacaklar(I-10) 200.314 613.503 813.817 110.569 703.653 814.222Faktoring Alacakları0 0 0 0 0 0İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar(I-6) 6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794Devlet Borçlanma Senetleri6.294.785 0 6.294.785 5.609.794 0 5.609.794Diğer Finansal Varlıklar0 0 0 0 0 0Beklenen Zarar Karşılıkları (-)(I-5) -1.292.501 -385.978 -1.678.479 -1.815.860 0 -1.815.860SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-16) 660 0 660 660 0 660Satış Amaçlı660 0 660 660 0 660Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0ORTAKLIK YATIRIMLARI171.382 0 171.382 0 0 0İştirakler (Net)(I-7) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0Bağlı Ortaklıklar (Net)(I-8) 171.382 0 171.382 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar171.382 0 171.382 0 0 0Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)(I-9) 0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler0 0 0 0 0 0Konsolide Edilmeyenler0 0 0 0 0 0MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)(I-12) 639.232 54 639.286 671.066 29 671.095MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)(I-13) 32.696 0 32.696 34.294 0 34.294Şerefiye0 0 0 0 0 0Diğer32.696 0 32.696 34.294 0 34.294YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)(I-14) 0 0 0 0 0 0CARİ VERGİ VARLIĞI(I-15) 0 2.584 2.584 195.100 810 195.910ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI(I-15) 236.812 0 236.812 6.649 6.649DİĞER AKTİFLER (Net)(I-17) 2.569.581 39.264 2.608.845 823.649 23.733 847.382VARLIKLAR TOPLAMI53.929.173 56.035.180 109.964.353 42.021.454 46.614.216 88.635.670YÜKÜMLÜLÜKLERMEVDUAT(II-1) 36.107.695 33.310.973 69.418.668 19.860.786 32.756.412 52.617.198ALINAN KREDİLER(II-3) 280.194 16.185.783 16.465.977 324.390 15.226.834 15.551.224PARA PİYASALARINA BORÇLAR2.533.279 182.564 2.715.843 2.501.827 93.896 2.595.723İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)(II-4) 469.857 0 469.857 0 0 0Bonolar469.857 0 469.857 0 0 0Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler0 0 0 0 0 0Tahviller0 0 0 0 0 0FONLAR0 0 0 0 0 0Müstakrizlerin Fonları0 0 0 0 0 0Diğer0 0 0 0 0 0GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER0 0 0 0 0 0TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER1.700.384 980.700 2.681.084 1.180.404 817.468 1.997.872Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı(II-2) 1.700.384 980.700 2.681.084 1.169.336 817.468 1.986.804Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı(II-7) 0 0 0 11.068 0 11.068FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ0 0 0 0 0 0KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)(II-6) 191.211 191.211 161.525 0 161.525KARŞILIKLAR(II-8) 261.018 129.566 390.584 280.577 711 281.288Yeniden Yapılanma Karşılığı0 0 0 0 0 0Çalışan Hakları Karşılığı133.456 0 133.456 75.916 0 75.916Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)0 0 0 0 0 0Diğer Karşılıklar127.562 129.566 257.128 204.661 711 205.372CARİ VERGİ BORCU(II-9) 852.930 -1.523 851.407 126.563 94 126.657ERTELENMİŞ VERGİ BORCU(II-9) 0 0 0 498.804 0 498.804SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)(II-10) 0 0 0 0 0 0Satış Amaçlı0 0 0 0 0 0Durdurulan Faaliyetlere İlişkin0 0 0 0 0 0SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI(II-11) 0 0 0 0 0 0Krediler0 0 0 0 0 0Diğer Borçlanma Araçları0 0 0 0 0 0DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER(II-5) 2.279.716 1.594.709 3.874.425 1.167.672 2.828.688 3.996.360ÖZKAYNAKLAR(II-12) 12.905.297 0 12.905.297 10.809.019 0 10.809.019Ödenmiş Sermaye3.486.268 0 3.486.268 3.486.268 0 3.486.268Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İhraç Primleri0 0 0 0 0 0Hisse Senedi İptal Karları0 0 0 0 0 0Diğer Sermaye Yedekleri0 0 0 0 0 0Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler91.252 0 91.252 121.616 0 121.616Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler425.051 0 425.051 296.176 0 296.176Kar Yedekleri6.792.955 0 6.792.955 5.704.846 0 5.704.846Yasal Yedekler432.247 0 432.247 368.858 0 368.858Statü Yedekleri0 0 0 0 0 0Olağanüstü Yedekler6.360.708 0 6.360.708 5.335.988 0 5.335.988Diğer Kar Yedekleri0 0 0 0 0 0Kar veya Zarar2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı0 0 0 0 0 0Dönem Net Kâr veya Zararı2.109.771 0 2.109.771 1.200.113 0 1.200.113Azınlık Payları0 0 0 0 0 0YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI57.581.581 52.382.772 109.964.353 36.911.567 51.724.103 88.635.670Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)GELİR VE GİDER KALEMLERİFAİZ GELİRLERİ(IV-1) 7.012.831 4.819.898 2.730.585 1.769.542Kredilerden Alınan Faizler5.728.897 3.169.541 2.221.346 1.077.900Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler39.684 117.746 49.250Bankalardan Alınan Faizler60.674 33.644 38.248 12.994Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler314.139 744.575 150.349 214.053Menkul Değerlerden Alınan Faizler807.341 707.327 290.939 403.570Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar37.075 7.196 14.968 3.733Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar142.757 102.278 54.680 44.140İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler627.509 597.853 221.291 355.697Finansal Kiralama Faiz Gelirleri55.604 33.324 28.843 10.478Diğer Faiz Gelirleri6.492 13.741 860 1.297FAİZ GİDERLERİ (-)(IV-2) -3.675.533 -2.751.117 -1.480.054 -977.479Mevduata Verilen Faizler-3.110.515 -2.481.113 -1.266.763 -895.811Kullanılan Kredilere Verilen Faizler-262.442 -246.976 -122.299 -75.252Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler-177.754 -1.350 -48.870 -328İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler-44.679 0 -28.682 0Kiralama Faiz Giderleri-21.251 -19.383 -7.448 -5.483Diğer Faiz Giderleri-58.892 -2.295 -5.992 -605NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ3.337.298 2.068.781 1.250.531 792.063NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ370.687 312.944 138.569 122.231Alınan Ücret ve Komisyonlar564.523 450.398 208.398 171.304Gayri Nakdi Kredilerden80.826 82.054 20.363 22.845Diğer(IV-12) 483.697 368.344 188.035 148.459Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)-193.836 -137.454 -69.829 -49.073Gayri Nakdi Kredilere-309 -373 -111 -81Diğer(IV-12) -193.527 -137.081 -69.718 -48.992TEMETTÜ GELİRLERİ(IV-3) 873 506 0 0TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)(IV-4) 1.372.082 103.434 787.095 20.056Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)46.415 -1.596 53.073 -97.585Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)2.511.936 585.303 751.652 153.139Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)-1.186.269 -480.273 -17.630 -35.498DİĞER FAALİYET GELİRLERİ(IV-5) 848.291 480.173 201.467 158.764FAALİYET BRÜT KÂRI5.929.231 2.965.838 2.377.662 1.093.114BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )(IV-6) -703.892 -336.447 -233.836 -39.598DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )-31.319 -8.192 -3.712 -2.610PERSONEL GİDERLERİ (-)-982.145 -596.428 -412.768 -203.094DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)(IV-7) -1.351.927 -923.000 -485.650 -298.704NET FAALİYET KARI (ZARARI)2.859.948 1.101.771 1.241.696 549.108BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI0 0 0 0ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)0 0 0 0NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)0 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)(IV-8) 2.859.948 1.101.771 1.241.696 549.108SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)(IV-9) -750.177 -297.281 -295.857 -128.214Cari Vergi Karşılığı-1.497.734 -275.268 -672.802 -206.811Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi-242 -116.833 -25 -8.699Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi747.799 94.820 376.970 87.296SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)(IV-10) 2.109.771 804.490 945.839 420.894DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)0 0 0 0Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri0 0 0 0İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları0 0 0 0Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)0 0 0 0Cari Vergi Karşılığı0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi0 0 0 0Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi0 0 0 0DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI2.109.771 804.490 945.839 420.894Grubun Karı (Zararı)(IV-11) 2.109.771 804.490 945.839 420.894Azınlık Payları Karı (Zararı)0 0 0 0Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar)Hisse Başına Kar (Zarar) 0,60520000 0,23080000 0,27130000 0,12070000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076914BIST