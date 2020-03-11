***GIN* *INGBN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)









***GIN******INGBN*** ING BANK A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalar31 Aralık 2019 tarihli faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/827207BIST